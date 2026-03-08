السفارة الإيرانية في بيروت تنفي أخبار استهداف السفير

نفت السفارة الإيرانية في بيروت في بيان، "جملة وتفصيلا الأنباء التي تداولتها بعض المنصات حول استهداف السفير الإيراني في الغارة".



وقالت إن "هذه الأخبار ليست سوى شائعات عارية من الصحة تهدف إلى إثارة البلبلة وتضخيم نتائج الهجوم الإسرائيلي".