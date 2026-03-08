قرار بتعطيل المدارس والثانويات والمعاهد غدا في عيد المعلم

أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي قرارا بتعطيل المدارس والثانويات ومدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، يوم غد الاثنين 9 الحالي، لمناسبة عيد المعلم.



وتقدمت الوزيرة كرامي من أفراد الهيئة التعليمية على المستويات كافة وفي القطاعين الرسمي والخاص، "بالتهاني والتبريكات بهذا العيد الذي يمر على لبنان في ظروف بالغة الصعوبة نتيجة الحروب والاعتداءات الاسرائيلية، التي حولت مؤسساتنا التربوية إلى مراكز للإيواء، واوقعت شهداء وجرحى في صفوف المعلمين وعائلاتهم".



وتقدمت الوزيرة بالتعزية من عائلات الشهداء المعلمين، وبالتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.



وقالت: "سنستمر مهما بلغت حدة الظروف وقساوتها بالتعاون والتضامن في ما بين مكونات الأسرة التربوية، لكي تكون التربية عنوان نهوض لبنان".