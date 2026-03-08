الأخبار
رجي في الاجتماع الاستثنائي لجامعة الدول العربية: حزب الله تجاهل المصالح اللبنانية والحكومة والشعب اللبناني بريئان من أعماله

أخبار لبنان
2026-03-08 | 09:40
رجي في الاجتماع الاستثنائي لجامعة الدول العربية: حزب الله تجاهل المصالح اللبنانية والحكومة والشعب اللبناني بريئان من أعماله

شارك وزير الخارجية يوسف رجي في الاجتماع الاستثنائي الافتراضي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، المخصص لبحث ملف "استهداف سيادة وسلامة أراضي الدول العربية في ضوء الهجمات الإيرانية".

وفي كلمته خلال الاجتماع، أعرب رجي عن استنكار لبنان الشديد وإدانته القاطعة للاعتداءات الإيرانية التي طالت دول الخليج العربي والمملكة الأردنية الهاشمية والعراق، مؤكداً أن هذه الأعمال العدائية مرفوضة بكل المقاييس والمعايير الدولية. وشدد على أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يستوجب الإدانة بأشد العبارات، وأن المساس بأمن الدول الشقيقة وسيادتها أمرٌ لا يمكن التساهل معه أو القبول به.

وأعلن رجي تضامن لبنان التام مع هذه الدول وشعوبها، مجدداً وقوفه الثابت إلى جانبهم في مواجهة أي تهديد لأمنهم واستقرارهم.

وفي سياق الملف الداخلي، استعرض الوزير رجي القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية في اجتماعها الطارئ عقب إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل، والقاضي بحظر النشاطات العسكرية والأمنية للحزب وإلزامه تسليم سلاحه فوراً ودون أي تأخير.

وأعرب الوزير عن أسفه العميق لكون حزب الله عاد مجدداً وتجاهل المصالح اللبنانية العليا لخدمة أجندات خارجية، إذ انخرط في الدفاع عن إيران وجرّ لبنان إلى حرب لا علاقة له فيها، مما استدرج عمليات عسكرية إسرائيلية قاسية على المناطق اللبنانية. 

وأكد أن حزب الله يتفرد بالقرار بمعزل عن الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، مضيفاً أن الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني بريئان من هذه التصرفات ومن تبعاتها.

وختم رجي كلمته بتجديد الشكر للدول العربية الشقيقة على تضامنها الدائم مع لبنان في كل محطاته الصعبة.

أخبار لبنان

الاجتماع

الاستثنائي

لجامعة

الدول

العربية:

تجاهل

المصالح

اللبنانية

والحكومة

والشعب

اللبناني

بريئان

أعماله

