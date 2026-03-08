بيان عن طيران "الشرق الأوسط" بشأن الرحلات ليوم الاثنين 9 آذار

بسبب اغلاق المجالات الجوية في معظم دول المنطقة نتيجة التطوارات السائدة، تعلن شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية عن:



1) إلغاء رحلتي دبي النظاميتين المجدولتين ليوم الاثنين الموافق في 9 آذار 2026 تحت رقمME428/429 و ME426/427 وتسيير رحلة عارضة من والى دبي تحت ME1428/1429 ليوم الأثنين في 9 آذار 2026 تقلع من مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت في تمام الساعة 05:55 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت وتقلع من مطار دبي في تمام الساعة 13:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة دبي مع اعطاء الإمكانية للركاب الذين ألغيت حجوزاتهم سابقاً إعادة حجز بطاقاتهم على هذه الرحلة دون دفع أية كلفة إضافية.



2) تسيير رحلة اضافية الى اسطنبول تحت رقم ME1265 ليوم الأثنين الموافق في 9 آذار 2026 تقلع من مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.



3) تأجيل رحلة العودة لارنكا - بيروت المجدولة ليوم الأثنين بتاريخ 9 آذار 2026 تحت رقم ME262 الى يوم الثلاثاء الواقع في 10 آذار 2026 بحيث يصبح موعد اقلاعها الجديد 08:00 صباحأً بتوقيت قبرص.



4) الغاء رحلة العودة القاهرة – بيروت المجدولة ليوم الأثنين 9 آذار 2026 تحت رقم ME307 مع اعطاء الركاب امكانية الحجز على رحلة بعد الظهر التي تقلع من القاهرة تحت رقم ME305 في تمام الساعة 15:30 بتوقيت القاهرة.



5) تعديل مواعيد اقلاع رحلات عمان والقاهرة الصباحية إضافة الى تعديل مواعيد رحلتي الرياض الصباحية والمسائية المجدولة ليوم الاثنين في 9 آذار2026 وفقاً للتالي: