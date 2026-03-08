الأخبار
بيان عن طيران "الشرق الأوسط" بشأن الرحلات ليوم الاثنين 9 آذار

أخبار لبنان
2026-03-08 | 09:42
بيان عن طيران &quot;الشرق الأوسط&quot; بشأن الرحلات ليوم الاثنين 9 آذار
بيان عن طيران "الشرق الأوسط" بشأن الرحلات ليوم الاثنين 9 آذار

بسبب اغلاق المجالات الجوية في معظم دول المنطقة نتيجة التطوارات السائدة، تعلن شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية عن: 

1) إلغاء رحلتي دبي النظاميتين المجدولتين ليوم الاثنين الموافق في 9 آذار 2026 تحت رقمME428/429  و ME426/427 وتسيير رحلة عارضة من والى دبي تحت ME1428/1429  ليوم الأثنين في 9 آذار 2026 تقلع من مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت في تمام الساعة 05:55 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت وتقلع من مطار دبي في تمام الساعة 13:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة دبي مع اعطاء الإمكانية للركاب الذين ألغيت حجوزاتهم سابقاً إعادة حجز بطاقاتهم على هذه الرحلة دون دفع أية كلفة إضافية. 

2) تسيير رحلة اضافية الى اسطنبول تحت رقم ME1265 ليوم الأثنين الموافق في 9 آذار 2026  تقلع من مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.

3) تأجيل رحلة العودة لارنكا - بيروت المجدولة ليوم الأثنين بتاريخ 9 آذار 2026 تحت رقم ME262 الى يوم الثلاثاء الواقع في 10 آذار 2026 بحيث يصبح موعد اقلاعها الجديد 08:00 صباحأً بتوقيت قبرص.

4) الغاء رحلة العودة القاهرة – بيروت المجدولة ليوم الأثنين 9 آذار 2026 تحت رقم ME307 مع اعطاء الركاب امكانية الحجز على رحلة بعد الظهر التي تقلع من القاهرة تحت رقم ME305 في تمام الساعة 15:30 بتوقيت القاهرة.

5) تعديل مواعيد اقلاع رحلات عمان والقاهرة الصباحية إضافة الى تعديل مواعيد رحلتي الرياض الصباحية والمسائية المجدولة ليوم الاثنين في 9 آذار2026  وفقاً للتالي:
 
 
للاطلاع على الجدول اضغط هنا 







أخبار لبنان

طيران

"الشرق

الأوسط"

الرحلات

الاثنين

24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:06

الجيش الاسرائيلي: قضينا على خمسة قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري بغارة دقيقة في بيروت

LBCI
أخبار لبنان
04:37

"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت

LBCI
أمن وقضاء
03:02

بعد استهداف غرفة في فندق بمنطقة الروشة... كاميرا الـLBCI توثّق الأضرار

LBCI
خبر عاجل
01:26

ارتفاع حصيلة الغارة على غرفة فندق في منطقة الروشة

LBCI
أخبار لبنان
09:42

بيان عن طيران "الشرق الأوسط" بشأن الرحلات ليوم الاثنين 9 آذار

LBCI
أخبار لبنان
04:17

سكان دبل متمسكون بأرضهم... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI

LBCI
خبر عاجل
02:25

الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا لإخلاء 4 قرى في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
14:27

بعد الحديث عن حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية أو مزورة... الامن العام يوضح

