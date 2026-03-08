الأخبار
بيان عن طيران "الشرق الأوسط" بشأن الرحلات ليوم الاثنين 9 آذار
أخبار لبنان
2026-03-08 | 09:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بيان عن طيران "الشرق الأوسط" بشأن الرحلات ليوم الاثنين 9 آذار
بسبب اغلاق المجالات الجوية في معظم دول المنطقة نتيجة التطوارات السائدة، تعلن شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية عن:
1) إلغاء رحلتي دبي النظاميتين المجدولتين ليوم الاثنين الموافق في 9 آذار 2026 تحت رقمME428/429 و ME426/427 وتسيير رحلة عارضة من والى دبي تحت ME1428/1429 ليوم الأثنين في 9 آذار 2026 تقلع من مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت في تمام الساعة 05:55 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت وتقلع من مطار دبي في تمام الساعة 13:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة دبي مع اعطاء الإمكانية للركاب الذين ألغيت حجوزاتهم سابقاً إعادة حجز بطاقاتهم على هذه الرحلة دون دفع أية كلفة إضافية.
2) تسيير رحلة اضافية الى اسطنبول تحت رقم ME1265 ليوم الأثنين الموافق في 9 آذار 2026 تقلع من مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
3) تأجيل رحلة العودة لارنكا - بيروت المجدولة ليوم الأثنين بتاريخ 9 آذار 2026 تحت رقم ME262 الى يوم الثلاثاء الواقع في 10 آذار 2026 بحيث يصبح موعد اقلاعها الجديد 08:00 صباحأً بتوقيت قبرص.
4) الغاء رحلة العودة القاهرة – بيروت المجدولة ليوم الأثنين 9 آذار 2026 تحت رقم ME307 مع اعطاء الركاب امكانية الحجز على رحلة بعد الظهر التي تقلع من القاهرة تحت رقم ME305 في تمام الساعة 15:30 بتوقيت القاهرة.
5) تعديل مواعيد اقلاع رحلات عمان والقاهرة الصباحية إضافة الى تعديل مواعيد رحلتي الرياض الصباحية والمسائية المجدولة ليوم الاثنين في 9 آذار2026 وفقاً للتالي:
للاطلاع على الجدول اضغط
هنا
أخبار لبنان
طيران
"الشرق
الأوسط"
الرحلات
الاثنين
التالي
معلومات للـLBCI: اجتماعات غداً الإثنين لبحث كيفية تأمين أمن الفنادق بظل الإعتداءات المتكررة على عدد منها
رجي في الاجتماع الاستثنائي لجامعة الدول العربية: حزب الله تجاهل المصالح اللبنانية والحكومة والشعب اللبناني بريئان من أعماله
السابق
0
أخبار لبنان
14:50
الوزير البساط: المخزون الاستراتيجي للسلع متوفر لأشهر عدة… والوزيرة السيد: عدد النازحين وصل إلى 117228 شخصًا
أخبار لبنان
14:50
الوزير البساط: المخزون الاستراتيجي للسلع متوفر لأشهر عدة… والوزيرة السيد: عدد النازحين وصل إلى 117228 شخصًا
0
أخبار لبنان
14:34
سلام استقبل وفداً من نقابة مستوردي المواد الغذائية وتأكيد أن جميع المواد الغذائية متوافرة
أخبار لبنان
14:34
سلام استقبل وفداً من نقابة مستوردي المواد الغذائية وتأكيد أن جميع المواد الغذائية متوافرة
0
أخبار لبنان
14:27
بعد الحديث عن حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية أو مزورة... الامن العام يوضح
أخبار لبنان
14:27
بعد الحديث عن حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية أو مزورة... الامن العام يوضح
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
اتجاه لعقد إجتماعات غداً الإثنين لبحث كيفية تأمين أمن الفنادق...
تقارير نشرة الاخبار
14:17
اتجاه لعقد إجتماعات غداً الإثنين لبحث كيفية تأمين أمن الفنادق...
0
أخبار دولية
11:11
عراقجي: الصواريخ الإيرانية غير قادرة على بلوغ الأراضي الأميركية
أخبار دولية
11:11
عراقجي: الصواريخ الإيرانية غير قادرة على بلوغ الأراضي الأميركية
0
أمن وقضاء
11:07
انتشال سيدة على قيد الحياة من تحت الأنقاض في بلدة الغازية – صيدا
أمن وقضاء
11:07
انتشال سيدة على قيد الحياة من تحت الأنقاض في بلدة الغازية – صيدا
0
خبر عاجل
11:32
معلومات للـLBCI: القتلى الذين سقطوا نتيجة الغارة على فندق رمادا في الروشة هم 4 إيرانيين قد دخلوا الفندق بوثائق لا تعود لهم بحيث تم الحجز لهم من قبل لبنانيين وكانوا مجتمعين في غرفة واحدة لحظة الغارة
خبر عاجل
11:32
معلومات للـLBCI: القتلى الذين سقطوا نتيجة الغارة على فندق رمادا في الروشة هم 4 إيرانيين قد دخلوا الفندق بوثائق لا تعود لهم بحيث تم الحجز لهم من قبل لبنانيين وكانوا مجتمعين في غرفة واحدة لحظة الغارة
0
آخر الأخبار
11:35
ترامب لأي بي سي: يجب على المرشد الجديد في إيران أخذ موافقتنا لنتأكد من أننا لن نضطر للعودة كل ١٠ سنوات
آخر الأخبار
11:35
ترامب لأي بي سي: يجب على المرشد الجديد في إيران أخذ موافقتنا لنتأكد من أننا لن نضطر للعودة كل ١٠ سنوات
0
حال الطقس
14:55
استقرار جوي مع رياح شمالية باردة
حال الطقس
14:55
استقرار جوي مع رياح شمالية باردة
0
أخبار لبنان
14:50
الوزير البساط: المخزون الاستراتيجي للسلع متوفر لأشهر عدة… والوزيرة السيد: عدد النازحين وصل إلى 117228 شخصًا
أخبار لبنان
14:50
الوزير البساط: المخزون الاستراتيجي للسلع متوفر لأشهر عدة… والوزيرة السيد: عدد النازحين وصل إلى 117228 شخصًا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
المدينة الرياضية تفتح أبوابها للعائلات النازحة
تقارير نشرة الاخبار
14:45
المدينة الرياضية تفتح أبوابها للعائلات النازحة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
ارتفاع أسعار الطاقة... من جيب المستهلك إلى معادلة الطاقة العالمية
تقارير نشرة الاخبار
14:39
ارتفاع أسعار الطاقة... من جيب المستهلك إلى معادلة الطاقة العالمية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
الإمارات تؤكد أن تحرّكاتها دفاعية… ما خلفيات هذا الموقف؟
تقارير نشرة الاخبار
14:35
الإمارات تؤكد أن تحرّكاتها دفاعية… ما خلفيات هذا الموقف؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
بدء استهداف المنشآت الحيوية في ايران واسم المرشد الجديد طي الكتمان
تقارير نشرة الاخبار
14:30
بدء استهداف المنشآت الحيوية في ايران واسم المرشد الجديد طي الكتمان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
اتجاه لعقد إجتماعات غداً الإثنين لبحث كيفية تأمين أمن الفنادق...
تقارير نشرة الاخبار
14:17
اتجاه لعقد إجتماعات غداً الإثنين لبحث كيفية تأمين أمن الفنادق...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
استهداف يرجح لعناصر الحرس الثوري في فندق رامادا في الروشة... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:16
استهداف يرجح لعناصر الحرس الثوري في فندق رامادا في الروشة... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
تحت التهديد الإسرائيلي: بدء إجلاء الإيرانيين من لبنان بطائرة روسية
تقارير نشرة الاخبار
14:16
تحت التهديد الإسرائيلي: بدء إجلاء الإيرانيين من لبنان بطائرة روسية
Learn More