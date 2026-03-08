سلام عقد اللقاء الوزاري الدوري في السرايا لمتابعة التطورات ومتطلبات النزوح

انتشال سيدة على قيد الحياة من تحت الأنقاض في بلدة الغازية – صيدا

معلومات للـLBCI: اجتماعات غداً الإثنين لبحث كيفية تأمين أمن الفنادق بظل الإعتداءات المتكررة على عدد منها