هذا ما أوضحه وزير العدل بشأن اعتراض مسلحين يُرجَّح انتماؤهم إلى حزب الله صحافيين قرب الكفاءات

صدر عن وزير العدل عادل نصار ما يلي:



"تبلغنا أن أشخاصًا مسلحين، يُرجَّح انتماؤهم إلى حزب الله، قد اعترضوا صحافيين قرب منطقة الكفاءات.



وعلى الأثر، تواصلتُ فورًا مع مدعي عام القاضي التمييز جمال الحجار والمفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم اللذين يتابعان هذا الموضوع مباشرة، وقاما بدورهما بالتواصل مع الأجهزة الأمنية لمتابعة القضية واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة".



