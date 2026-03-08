الأخبار
الجيش الاسرائيلي: قضينا على خمسة قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري بغارة دقيقة في بيروت
أخبار لبنان
2026-03-08 | 14:06
الجيش الاسرائيلي: قضينا على خمسة قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري بغارة دقيقة في بيروت
أعلن الجيش الاسرائيلي أنه قضى على خمسة قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري بغارة دقيقة في بيروت.
وقال المتحدث باسم الجيش افيخاي ادرعي عبر "إكس": "خلال الليلة الماضية، هاجم سلاح البحرية بتوجيه استخباري دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية خمسة قادة من فيلق لبنان وفيلق فلسطين التابعين لفيلق القدس في الحرس الثوري، أثناء اجتماعهم في أحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت".
وأضاف: "يمكن الآن الكشف أنه في الغارة تم القضاء على ثلاثة قادة مركزيين في فيلق القدس هم كل من:
-المدعو مجيد حسيني - كان مسؤولًا عن تحويل الأموال إلى أذرع النظام الإيراني في لبنان لتمويل نشاطات منظمة حزب الله، وفيلق لبنان، وفيلق فلسطين، ومنظمة حماس، وهيئات إرهابية تعمل انطلاقًا من لبنان. كما كان مسؤولًا عن تمويل وإنتاج وسائل قتالية لدعم النشاطات العسكرية لمنظمة حزب الله".
- المدعو علي رضا بى ازار - شغل منصب قائد فرع الاستخبارات في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس. وكان يُعد مركز معرفة مهم في مجال البحث الاستخباري، وخلال تولي منصبه عمل على جمع معلومات استخبارية لصالح حزب الله.
- المدعو أحمد رسولي - شغل منصب مسؤول الاستخبارات في فيلق فلسطين التابع لفيلق القدس. وبحكم منصبه كان مسؤولًا عن جمع المعلومات الاستخبارية للمنظمات الفلسطينية في لبنان وقطاع غزة.
- إضافةً إلى ذلك، قُتل المدعو حسين أحمدلو، وهو عنصر استخبارات كان يعمل على جمع معلومات عن إسرائيل لأغراض إرهابية، وأبو محمد علي، ممثل حزب الله في فيلق فلسطين والمسؤول عن التنسيق المستمر بين المنظمة وفيلق فلسطين".
أخبار لبنان
