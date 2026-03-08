الأخبار
الجيش الاسرائيلي: قضينا على خمسة قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري بغارة دقيقة في بيروت

أخبار لبنان
2026-03-08 | 14:06
الجيش الاسرائيلي: قضينا على خمسة قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري بغارة دقيقة في بيروت
2min
الجيش الاسرائيلي: قضينا على خمسة قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري بغارة دقيقة في بيروت

أعلن الجيش الاسرائيلي أنه قضى على خمسة قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري بغارة دقيقة في بيروت.

وقال المتحدث باسم الجيش افيخاي ادرعي عبر "إكس": "خلال الليلة الماضية، هاجم سلاح البحرية بتوجيه استخباري دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية خمسة قادة من فيلق لبنان وفيلق فلسطين التابعين لفيلق القدس في الحرس الثوري، أثناء اجتماعهم في أحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت". 

وأضاف: "يمكن الآن الكشف أنه في الغارة تم القضاء على ثلاثة قادة مركزيين في فيلق القدس هم كل من:

-المدعو مجيد حسيني - كان مسؤولًا عن تحويل الأموال إلى أذرع النظام الإيراني في لبنان لتمويل نشاطات منظمة حزب الله، وفيلق لبنان، وفيلق فلسطين، ومنظمة حماس، وهيئات إرهابية تعمل انطلاقًا من لبنان. كما كان مسؤولًا عن تمويل وإنتاج وسائل قتالية لدعم النشاطات العسكرية لمنظمة حزب الله".

- المدعو علي رضا بى ازار - شغل منصب قائد فرع الاستخبارات في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس. وكان يُعد مركز معرفة مهم في مجال البحث الاستخباري، وخلال تولي منصبه عمل على جمع معلومات استخبارية لصالح حزب الله. 

-  المدعو أحمد رسولي - شغل منصب مسؤول الاستخبارات في فيلق فلسطين التابع لفيلق القدس. وبحكم منصبه كان مسؤولًا عن جمع المعلومات الاستخبارية للمنظمات الفلسطينية في لبنان وقطاع غزة.

- إضافةً إلى ذلك، قُتل المدعو حسين أحمدلو، وهو عنصر استخبارات كان يعمل على جمع معلومات عن إسرائيل لأغراض إرهابية، وأبو محمد علي، ممثل حزب الله في فيلق فلسطين والمسؤول عن التنسيق المستمر بين المنظمة وفيلق فلسطين".

أخبار لبنان

الاسرائيلي:

قضينا

بارزين

لبنان

التابع

لفيلق

القدس

الحرس

الثوري

بغارة

دقيقة

بيروت

استهداف يرجح لعناصر الحرس الثوري في فندق رامادا في الروشة... اليكم التفاصيل
مقدمة النشرة المسائية 8-3-2026
مقالات ذات صلة

LBCI
أمن وقضاء
01:32

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قادة مركزيين في فيلق لبنان التابع لـ"فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني كانوا يعملون في بيروت

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-02

إعلام رسمي إيراني نقلا عن فيلق القدس التابع للحرس الثوري: الأعداء الذين قتلوا خامنئي لن يكونوا في مأمن "حتى في ديارهم"

LBCI
خبر عاجل
2026-03-03

الجيش الإسرائيلي: اغتيال مسؤول فيلق القدس الإيراني في لبنان أمس

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-03

الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل قائدا في فيلق القدس الإيراني بلبنان خلال ضربة استهدفت طهران

اخترنا لكم
LBCI
أخبار لبنان
17:58

وزارة الصحة دانت الاستهداف المباشر لمركز الهيئة الصحية في زفتا

LBCI
أخبار لبنان
16:36

حزب الله يعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية من نوع "هيرمز 450" في أجواء وادي السلوقي

LBCI
أخبار لبنان
16:08

"حزب الله": استهدفنا كريات شمونة وموقع المرج بصليات صاروخية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:14

تفاصيل ليلة الإنزال بلسان أبناء النبي شيت

زوارنا يقرأون الآن
LBCI
أخبار لبنان
2026-02-21

عون هنأ طائفة الروم الكاثوليك والرهبانية المخلصية بموافقة البابا على تطويب الاب بشارة ابو مراد: محطة مضيئة

LBCI
آخر الأخبار
15:41

الطيران الحربي الاسرائيلي اغار على منزل في بلدة العباسية وعلى منزل في بلدة طيردبا وعلى منزل بالمنطقة ما بين بلدتي بدياس وبرج رحال

LBCI
أمن وقضاء
11:07

انتشال سيدة على قيد الحياة من تحت الأنقاض في بلدة الغازية – صيدا

LBCI
أخبار لبنان
14:06

الجيش الاسرائيلي: قضينا على خمسة قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري بغارة دقيقة في بيروت

بالفيديو
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:14

تفاصيل ليلة الإنزال بلسان أبناء النبي شيت

LBCI
حال الطقس
14:55

استقرار جوي مع رياح شمالية باردة

LBCI
أخبار لبنان
14:50

الوزير البساط: المخزون الاستراتيجي للسلع متوفر لأشهر عدة… والوزيرة السيد: عدد النازحين وصل إلى 117228 شخصًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

المدينة الرياضية تفتح أبوابها للعائلات النازحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

ارتفاع أسعار الطاقة... من جيب المستهلك إلى معادلة الطاقة العالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

الولايات المتحدة تعلق على استهداف خزانات الوقود في طهران… إليكم تفاصيل الموقف الأميركي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

الإمارات تؤكد أن تحرّكاتها دفاعية… ما خلفيات هذا الموقف؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

بدء استهداف المنشآت الحيوية في ايران واسم المرشد الجديد طي الكتمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

اتجاه لعقد إجتماعات غداً الإثنين لبحث كيفية تأمين أمن الفنادق...

الأكثر قراءة
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:06

الجيش الاسرائيلي: قضينا على خمسة قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري بغارة دقيقة في بيروت

LBCI
أخبار لبنان
04:37

"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت

LBCI
أمن وقضاء
03:02

بعد استهداف غرفة في فندق بمنطقة الروشة... كاميرا الـLBCI توثّق الأضرار

LBCI
أخبار لبنان
09:42

بيان عن طيران "الشرق الأوسط" بشأن الرحلات ليوم الاثنين 9 آذار

LBCI
خبر عاجل
01:26

ارتفاع حصيلة الغارة على غرفة فندق في منطقة الروشة

LBCI
أخبار لبنان
04:17

سكان دبل متمسكون بأرضهم... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI

LBCI
خبر عاجل
02:25

الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا لإخلاء 4 قرى في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
14:27

بعد الحديث عن حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية أو مزورة... الامن العام يوضح

