الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العميل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد الحديث عن حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية أو مزورة... الامن العام يوضح

أخبار لبنان
2026-03-08 | 14:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد الحديث عن حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية أو مزورة... الامن العام يوضح
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بعد الحديث عن حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية أو مزورة... الامن العام يوضح

تتداول عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي أخبارٌ وتقاريرُ تزعم حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية أو مزورة، وما يرافق ذلك من اتهامات تطال المديرية ومسؤوليها السابقين.

يهِمُّ المديرية العامة للأمن العام توضيح الآتي:

أولاً: إن المديرية العامة للأمن العام، وبصفتها الجهة الرسمية الوحيدة والمسؤولة عن إصدار وثائق السفر اللبنانية، تؤكد أن إجراءات منح الجوازات تخضع لمعايير أمنية وتقنية دولية صارمة، ومن الصعب جداً اختراق منظومتها أو تزوير بياناتها.

ثانياً: إنّ تداول أخبار تفتقر إلى المستندات القانونية والحقائق المثبتة، والاعتماد على أخبار غير موثّقة، يهدف إلى ضرب مصداقية الدولة اللبنانية وسمعة وثائقها الرسمية في المحافل الدولية، مما ينعكس سلباً على المواطن اللبناني بالدرجة الأولى.

ثالثاً: تطلب المديرية من المواطنين والناشطين ووسائل الإعلام توخي الدقة والمسؤولية الوطنية، وعدم الانجرار وراء الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية حصراً. 
 

أخبار لبنان

الحديث

رعايا

لبنانيين

جوازات

لبنانية

قانونية

مزورة...

الامن

العام

LBCI التالي
سلام استقبل وفداً من نقابة مستوردي المواد الغذائية وتأكيد أن جميع المواد الغذائية متوافرة
اتجاه لعقد إجتماعات غداً الإثنين لبحث كيفية تأمين أمن الفنادق...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-02-04

رئيس الحكومة نواف سلام في حديث للـ CNN: إسرائيل لا تزال تحتل أراضي لبنانية وتنتهك السيادة اللبنانية يوميًا ومن غير المنطقي الحديث عن السلام في ظل هذا الواقع

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-12

المتحدث باسم غوتيريش: الأمين العام يحث طهران على عدم الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-04

رئيسة وزراء الدنمرك: من غير المنطقي الحديث عن حاجة أميركا للاستيلاء على غرينلاند

LBCI
خبر عاجل
2026-03-03

الأمن العام اللبناني: توقيف 3 أشخاص غير لبنانيين اعترفوا بتزويد الجيش الإسرائيلي بمعلومات أمنية حساسة تسببت بخسائر كبيرة وقد أُحيلوا إلى القضاء المختص

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
19:45

حزب الله: تصدينا لمروحيات إسرائيلية عمد عدد منها إلى إنزال قوّة مشاة بسهل سرغايا رُصِد تقدّمها باتجاه لبنان

LBCI
أخبار لبنان
17:58

وزارة الصحة دانت الاستهداف المباشر لمركز الهيئة الصحية في زفتا

LBCI
أخبار لبنان
16:36

حزب الله يعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية من نوع "هيرمز 450" في أجواء وادي السلوقي

LBCI
أخبار لبنان
16:08

"حزب الله": استهدفنا كريات شمونة وموقع المرج بصليات صاروخية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
17:50

إعلام رسمي: قيادات القوات المسلحة الإيرانية تعلن ولاءها للزعيم الأعلى الجديد مجتبى

LBCI
آخر الأخبار
20:02

سلام لـ "لوريان لوجور": ثابتون في القرارات التي اتخذناها وقد بدأنا بتنفيذها والضمانات الوحيدة التي حصلنا عليها تتعلق بتجنيب مطار بيروت والطريق المؤدية إليه القصف

LBCI
آخر الأخبار
20:28

الرئيس الإيراني تعليقا على اختيار الزعيم الأعلى الجديد: هذا الاختيار القيم تجسيد لإرادة إيران في تعزيز الوحدة الوطنية

LBCI
آخر الأخبار
20:40

مركز طوارئ الصحة: الزنار الناري الذي استهدف فيه العدو بلدة جويا قضاء صور أدى في محصلة أولية إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 16 آخرين بجروح ولا تزال عمليات الإنقاذ ورفع الانقاض مستمرة حتى الساعة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:14

تفاصيل ليلة الإنزال بلسان أبناء النبي شيت

LBCI
حال الطقس
14:55

استقرار جوي مع رياح شمالية باردة

LBCI
أخبار لبنان
14:50

الوزير البساط: المخزون الاستراتيجي للسلع متوفر لأشهر عدة… والوزيرة السيد: عدد النازحين وصل إلى 117228 شخصًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

المدينة الرياضية تفتح أبوابها للعائلات النازحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

ارتفاع أسعار الطاقة... من جيب المستهلك إلى معادلة الطاقة العالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

الولايات المتحدة تعلق على استهداف خزانات الوقود في طهران… إليكم تفاصيل الموقف الأميركي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

الإمارات تؤكد أن تحرّكاتها دفاعية… ما خلفيات هذا الموقف؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

بدء استهداف المنشآت الحيوية في ايران واسم المرشد الجديد طي الكتمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

اتجاه لعقد إجتماعات غداً الإثنين لبحث كيفية تأمين أمن الفنادق...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:06

الجيش الاسرائيلي: قضينا على خمسة قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري بغارة دقيقة في بيروت

LBCI
أخبار لبنان
04:37

"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت

LBCI
أمن وقضاء
03:02

بعد استهداف غرفة في فندق بمنطقة الروشة... كاميرا الـLBCI توثّق الأضرار

LBCI
أخبار لبنان
09:42

بيان عن طيران "الشرق الأوسط" بشأن الرحلات ليوم الاثنين 9 آذار

LBCI
خبر عاجل
01:26

ارتفاع حصيلة الغارة على غرفة فندق في منطقة الروشة

LBCI
أخبار لبنان
04:17

سكان دبل متمسكون بأرضهم... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
14:27

بعد الحديث عن حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية أو مزورة... الامن العام يوضح

LBCI
خبر عاجل
02:25

الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا لإخلاء 4 قرى في جنوب لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More