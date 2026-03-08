سلام استقبل وفداً من نقابة مستوردي المواد الغذائية وتأكيد أن جميع المواد الغذائية متوافرة

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السرايا الحكومية وفداً من نقابة مستوردي المواد الغذائية ضمّ: هاني بحصلي، مازن سنو، جو عبد الله، أنور يونس، وأنطوني مسعود، وذلك بحضور وزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط.



وخلال اللقاء، اكد الوفد أنّ جميع المواد الغذائية متوافرة في الاسواق بالكميات المعتادة، وأنّ عمليات الاستيراد مستمرة بشكل طبيعي.



من جهته، اشار الرئيس سلام الى انه سيوعز إلى جميع الجهات المعنية العمل على تسريع إدخال البضائع في مختلف المرافق وتسهيل الإجراءات اللازمة، بما يضمن انسياب السلع إلى الأسواق بشكل طبيعي.