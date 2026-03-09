الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
11
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
11
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد استهداف فندقين... هذا ما قاله نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر للـLBCI
أخبار لبنان
2026-03-09 | 04:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
بعد استهداف فندقين... هذا ما قاله نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر للـLBCI
0
min
بعد استهداف فندقين... هذا ما قاله نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر للـLBCI
أخبار لبنان
استهداف
الفنادق
بيار الأشقر
التالي
في عيده...رسالة من وزير التربية إلى المعلّم
حاصباني للنواب: التمديد لأنفسكم لعامين خارج إطار الضرورة انحراف خطير عن روح التمثيل الشعبي
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:24
وزارة الدفاع: قطر تعترض هجومًا صاروخيًا
آخر الأخبار
08:24
وزارة الدفاع: قطر تعترض هجومًا صاروخيًا
0
آخر الأخبار
08:24
وزارة الخارجية العراقية: الكويت تبلغ بغداد بأنّ بعض الهجمات على البلاد تنطلق من الأراضي العراقية وتحثها على التحرك
آخر الأخبار
08:24
وزارة الخارجية العراقية: الكويت تبلغ بغداد بأنّ بعض الهجمات على البلاد تنطلق من الأراضي العراقية وتحثها على التحرك
0
آخر الأخبار
08:23
حاجة ماسة إلى دم من كل الفئات في مستشفى مرجعيون الحكومي
آخر الأخبار
08:23
حاجة ماسة إلى دم من كل الفئات في مستشفى مرجعيون الحكومي
0
آخر الأخبار
08:23
وكالة: مجلس صيانة الدستور في إيران يعلن انتهاء تفويض مجلس القيادة الموقت باختيار الزعيم الأعلى الجديد للبلاد
آخر الأخبار
08:23
وكالة: مجلس صيانة الدستور في إيران يعلن انتهاء تفويض مجلس القيادة الموقت باختيار الزعيم الأعلى الجديد للبلاد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:15
مرفأ طرابلس أكد جهوزيته الكاملة واعلن خطة لإدارة المخاطر لضمان استمرارية الملاحة والرحلات البحرية
أخبار لبنان
08:15
مرفأ طرابلس أكد جهوزيته الكاملة واعلن خطة لإدارة المخاطر لضمان استمرارية الملاحة والرحلات البحرية
0
أخبار لبنان
08:12
اتصال بين رجي ونظيره النروجي: تضامن مع لبنان ودعم لاستقراره
أخبار لبنان
08:12
اتصال بين رجي ونظيره النروجي: تضامن مع لبنان ودعم لاستقراره
0
أخبار لبنان
08:04
المفتي قبلان: لتكن الدولة بحجم المسؤولية التاريخية للعقيدة الوطنية وأي خطأ في تبديلها يفجر لبنان
أخبار لبنان
08:04
المفتي قبلان: لتكن الدولة بحجم المسؤولية التاريخية للعقيدة الوطنية وأي خطأ في تبديلها يفجر لبنان
0
خبر عاجل
07:59
بيان لطيران الشرق الأوسط حدد مواعيد رحلات الشركة ليوم غد الثلاثاء
خبر عاجل
07:59
بيان لطيران الشرق الأوسط حدد مواعيد رحلات الشركة ليوم غد الثلاثاء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:04
المفتي قبلان: لتكن الدولة بحجم المسؤولية التاريخية للعقيدة الوطنية وأي خطأ في تبديلها يفجر لبنان
أخبار لبنان
08:04
المفتي قبلان: لتكن الدولة بحجم المسؤولية التاريخية للعقيدة الوطنية وأي خطأ في تبديلها يفجر لبنان
0
خبر عاجل
07:30
الجيش الإسرائيلي: بدأنا موجة غارات متزامنة في طهران وأصفهان وجنوب إيران
خبر عاجل
07:30
الجيش الإسرائيلي: بدأنا موجة غارات متزامنة في طهران وأصفهان وجنوب إيران
0
آخر الأخبار
08:17
سي إن إن: ارتفاع أسعار البنزين بنحو 17% في الولايات المتحدة منذ بداية الحرب مع إيران
آخر الأخبار
08:17
سي إن إن: ارتفاع أسعار البنزين بنحو 17% في الولايات المتحدة منذ بداية الحرب مع إيران
0
آخر الأخبار
07:03
النائب ملحم خلف: الجمهورية اللبنانية هي جمهورية ديمقراطية وبالتالي هي محكومة بمبادىء أساسية وهذه المبادىء تنطلق من تداول السلطة أي أن دورية الانتخابات هي مبدأ أساسي
آخر الأخبار
07:03
النائب ملحم خلف: الجمهورية اللبنانية هي جمهورية ديمقراطية وبالتالي هي محكومة بمبادىء أساسية وهذه المبادىء تنطلق من تداول السلطة أي أن دورية الانتخابات هي مبدأ أساسي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:04
بعد استهداف فندقين... هذا ما قاله نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر للـLBCI
أخبار لبنان
04:04
بعد استهداف فندقين... هذا ما قاله نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر للـLBCI
0
أخبار لبنان
03:56
"دمار كبير"... جولة للـLBCI في الدوير
أخبار لبنان
03:56
"دمار كبير"... جولة للـLBCI في الدوير
0
اقتصاد
03:45
رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس للـLBCI: سعر المازوت ارتفع بطريقة جنونية وسيرتفع بعد أكثر... وهذا ما قاله عن البنزين
اقتصاد
03:45
رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس للـLBCI: سعر المازوت ارتفع بطريقة جنونية وسيرتفع بعد أكثر... وهذا ما قاله عن البنزين
0
أخبار لبنان
03:35
دمار كبير في بلدة جويا جراء الغارات الإسرائيلية...
أخبار لبنان
03:35
دمار كبير في بلدة جويا جراء الغارات الإسرائيلية...
0
أمن وقضاء
03:06
عودة النازحين السوريين مستمرة...
أمن وقضاء
03:06
عودة النازحين السوريين مستمرة...
0
اقتصاد
03:05
نائب رئيس الهيئات الإقتصادية نبيل فهد للـLBCI: هناك تراجع كبير بالحركة الإقتصادية والمواد الغذائية الأساسية مؤمّنة
اقتصاد
03:05
نائب رئيس الهيئات الإقتصادية نبيل فهد للـLBCI: هناك تراجع كبير بالحركة الإقتصادية والمواد الغذائية الأساسية مؤمّنة
0
آخر الأخبار
02:43
الوزير السابق زياد بارود للـLBCI: اذا كان التمديد للمجلس النيابي بسبب القوة القاهرة فمن المفترض أنه عندما تزول هذه القوة القاهرة اجراء انتخابات بشكل طبيعي ولكن نلاحظ في الكلام السياسي أن كثرا يقولون إنهم يريدون انجاز قانون انتخاب جديد
آخر الأخبار
02:43
الوزير السابق زياد بارود للـLBCI: اذا كان التمديد للمجلس النيابي بسبب القوة القاهرة فمن المفترض أنه عندما تزول هذه القوة القاهرة اجراء انتخابات بشكل طبيعي ولكن نلاحظ في الكلام السياسي أن كثرا يقولون إنهم يريدون انجاز قانون انتخاب جديد
0
أخبار لبنان
01:51
الغارات الإسرائيلية مستمرّة... هكذا يبدو الوضع في صور وبنت جبيل
أخبار لبنان
01:51
الغارات الإسرائيلية مستمرّة... هكذا يبدو الوضع في صور وبنت جبيل
0
أمن وقضاء
01:39
ليل النبطية مثقل بالغارات...
أمن وقضاء
01:39
ليل النبطية مثقل بالغارات...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
14:06
الجيش الاسرائيلي: قضينا على خمسة قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري بغارة دقيقة في بيروت
أخبار لبنان
14:06
الجيش الاسرائيلي: قضينا على خمسة قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري بغارة دقيقة في بيروت
2
أخبار لبنان
09:42
بيان عن طيران "الشرق الأوسط" بشأن الرحلات ليوم الاثنين 9 آذار
أخبار لبنان
09:42
بيان عن طيران "الشرق الأوسط" بشأن الرحلات ليوم الاثنين 9 آذار
3
أخبار لبنان
07:05
تعميم من وزارة التربية...هل سيُعتمد التعليم عن بُعد؟
أخبار لبنان
07:05
تعميم من وزارة التربية...هل سيُعتمد التعليم عن بُعد؟
4
أمن وقضاء
01:28
حديث عن إنزال في سرغايا... هذه حقيقة ما حصل
أمن وقضاء
01:28
حديث عن إنزال في سرغايا... هذه حقيقة ما حصل
5
أخبار لبنان
14:27
بعد الحديث عن حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية أو مزورة... الامن العام يوضح
أخبار لبنان
14:27
بعد الحديث عن حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية أو مزورة... الامن العام يوضح
6
خبر عاجل
06:57
أدرعي: القضاء على خلية من حزب الله في قرية مسيحية بجنوب لبنان
خبر عاجل
06:57
أدرعي: القضاء على خلية من حزب الله في قرية مسيحية بجنوب لبنان
7
أخبار لبنان
07:43
اليكم النقاط التي استهدفتها سلسلة الغارات الإسرائيلية بعد الإنذار....
أخبار لبنان
07:43
اليكم النقاط التي استهدفتها سلسلة الغارات الإسرائيلية بعد الإنذار....
8
خبر عاجل
05:16
أدرعي: قوات من فريق قتال لوائي بدأت بعملية مداهمة مركزة للقضاء على عناصر وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
خبر عاجل
05:16
أدرعي: قوات من فريق قتال لوائي بدأت بعملية مداهمة مركزة للقضاء على عناصر وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More