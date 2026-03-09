في عيده...رسالة من وزير التربية إلى المعلّم

وجّهت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، رسالةً إلى المعلمين في عيد المعلم، قالت فيها: "إلى المعلمات والمعلمين في عيدكم، أتوجّه إليكم اليوم، بكلمة من القلب، ليس بصفتي وزيرة للتربية والتعليم العالي فقط، بل كواحدة من أبناء هذه المهنة التي أعرف جيدًا ما تحمله من مسؤولية ورسالة. في زمن الأزمات الكبرى، يظهر المعنى الحقيقي لمهنة التعليم. ووسط الأزمة الوطنية الصعبة التي يمرّ بها وطننا، تؤكدون يومًا بعد يوم أنكم لستم معلّمين فقط، بل أصحاب رسالة وصمود كما كنتم دائمًا".



أضافت: "أعلم أن ما تعيشونه اليوم يتجاوز الدور التربوي المعتاد. فكثر منكم يعيشون قلق الأهل على أبنائهم، وكثر فقدوا أعزاء من عائلاتهم أو من مجتمعهم القريب. وهناك معلّمون فقدوا تلامذة كانوا جزءًا من يومهم المدرسي ومن حياتهم اليومية، كما يواجه بعضكم وجع فقدان زميل عزيز. مع ذلك، ما زلتم تقفون في مواقعكم التربوية والإنسانية، إلى جانب طلابكم ومجتمعكم".



تابعت: "لقد تحوّلت مدارس عدة في هذه الظروف إلى مراكز إيواء تستقبل عائلات نزحت من بيوتها، وغالبية هذه المدارس هي مدارس وثانويات رسمية. من هنا، أتوجّه بتحية تقدير خاصة إلى مديري ومديرات هذه المدارس، وإلى المعلمين والمعلمات فيها، الذين يديرون مدارسهم اليوم كمساحات حماية ورعاية للناس، إلى جانب استمرارهم في أداء رسالتهم التربوية. إن هذا الدور ليس تفصيلًا عابرًا، بل هو تعبير عميق عن معنى أن تكون المدرسة جزءًا حيًّا من مجتمعها. فالمعلّم ليس فقط ناقل معرفة، بل هو فاعل اجتماعي يساهم في حماية المجتمع من التفكك".



أردفت: "أنتم تحافظون على صلة الأطفال بالحياة الطبيعية، وتمنحونهم مساحة أمان في زمن القلق والخوف. وفي مثل هذه الظروف، قد لا يكون الهدف الأول هو المنهج أو الامتحان، بقدر ما يكون الحفاظ على صلة الأطفال بالمدرسة، لأن هذه الصلة تمنحهم شعورًا بالأمان والاستمرار. فالمدرسة ليست مجرد مكان للتعلّم، بل هي مساحة للحياة، ومكان يحمي معنى المستقبل حتى في أصعب اللحظات".



وقالت: "نحن في وزارة التربية والتعليم العالي، نعلم أن مواجهة هذه المرحلة لا يمكن أن تكون مسؤولية فردية. لذلك أتوجّه إليكم بنداء شراكة بين الوزارة والمربين والمدارس والأهالي وكل شركائنا في المجتمع، لنتعاون معًا في التفكير في أفضل السبل للتخفيف من آثار هذه الأزمة على أطفالنا في الأيام المقبلة"، مؤكّدة "أنّني أعرف أن كثرًا منكم ليسوا بخير هذه الأيام، لأن وطننا نفسه يمرّ بمرحلة صعبة. لكنني أعرف أيضًا أنكم، كما كنتم دائمًا، ستبقون إلى جانب طلابكم وإلى جانب مجتمعكم".



ختمت: "في عيد المعلّم، لا يسعني إلا أن أقول: كل عام وكل معلّم وتربوي وتلميذ ولبناني بألف خير. ولنتذكّر دائمًا: حين تبقى المدرسة حيّة يبقى لبنان قادرًا على النهوض وحماية مستقبله".