الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

في عيده...رسالة من وزير التربية إلى المعلّم

أخبار لبنان
2026-03-09 | 04:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
في عيده...رسالة من وزير التربية إلى المعلّم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
في عيده...رسالة من وزير التربية إلى المعلّم

وجّهت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، رسالةً إلى المعلمين في عيد المعلم، قالت فيها: "إلى المعلمات والمعلمين في عيدكم، أتوجّه إليكم اليوم، بكلمة من القلب، ليس بصفتي وزيرة للتربية والتعليم العالي فقط، بل كواحدة من أبناء هذه المهنة التي أعرف جيدًا ما تحمله من مسؤولية ورسالة. في زمن الأزمات الكبرى، يظهر المعنى الحقيقي لمهنة التعليم. ووسط الأزمة الوطنية الصعبة التي يمرّ بها وطننا، تؤكدون يومًا بعد يوم أنكم لستم معلّمين فقط، بل أصحاب رسالة وصمود كما كنتم دائمًا".

أضافت: "أعلم أن ما تعيشونه اليوم يتجاوز الدور التربوي المعتاد. فكثر منكم يعيشون قلق الأهل على أبنائهم، وكثر فقدوا أعزاء من عائلاتهم أو من مجتمعهم القريب. وهناك معلّمون فقدوا تلامذة كانوا جزءًا من يومهم المدرسي ومن حياتهم اليومية، كما يواجه بعضكم وجع فقدان زميل عزيز. مع ذلك، ما زلتم تقفون في مواقعكم التربوية والإنسانية، إلى جانب طلابكم ومجتمعكم".

تابعت: "لقد تحوّلت مدارس عدة في هذه الظروف إلى مراكز إيواء تستقبل عائلات نزحت من بيوتها، وغالبية هذه المدارس هي مدارس وثانويات رسمية. من هنا، أتوجّه بتحية تقدير خاصة إلى مديري ومديرات هذه المدارس، وإلى المعلمين والمعلمات فيها، الذين يديرون مدارسهم اليوم كمساحات حماية ورعاية للناس، إلى جانب استمرارهم في أداء رسالتهم التربوية. إن هذا الدور ليس تفصيلًا عابرًا، بل هو تعبير عميق عن معنى أن تكون المدرسة جزءًا حيًّا من مجتمعها. فالمعلّم ليس فقط ناقل معرفة، بل هو فاعل اجتماعي يساهم في حماية المجتمع من التفكك".

أردفت: "أنتم تحافظون على صلة الأطفال بالحياة الطبيعية، وتمنحونهم مساحة أمان في زمن القلق والخوف. وفي مثل هذه الظروف، قد لا يكون الهدف الأول هو المنهج أو الامتحان، بقدر ما يكون الحفاظ على صلة الأطفال بالمدرسة، لأن هذه الصلة تمنحهم شعورًا بالأمان والاستمرار. فالمدرسة ليست مجرد مكان للتعلّم، بل هي مساحة للحياة، ومكان يحمي معنى المستقبل حتى في أصعب اللحظات".

وقالت: "نحن في وزارة التربية والتعليم العالي، نعلم أن مواجهة هذه المرحلة لا يمكن أن تكون مسؤولية فردية. لذلك أتوجّه إليكم بنداء شراكة بين الوزارة والمربين والمدارس والأهالي وكل شركائنا في المجتمع، لنتعاون معًا في التفكير في أفضل السبل للتخفيف من آثار هذه الأزمة على أطفالنا في الأيام المقبلة"، مؤكّدة "أنّني أعرف أن كثرًا منكم ليسوا بخير هذه الأيام، لأن وطننا نفسه يمرّ بمرحلة صعبة. لكنني أعرف أيضًا أنكم، كما كنتم دائمًا، ستبقون إلى جانب طلابكم وإلى جانب مجتمعكم".

ختمت: "في عيد المعلّم، لا يسعني إلا أن أقول: كل عام وكل معلّم وتربوي وتلميذ ولبناني بألف خير. ولنتذكّر دائمًا: حين تبقى المدرسة حيّة يبقى لبنان قادرًا على النهوض وحماية مستقبله".

أخبار لبنان

عيده...رسالة

التربية

المعلّم

LBCI التالي
مخزومي من بعبدا: تحقيق السلام يتطلّب حواراً وتفاوضاً مباشراً
بعد استهداف فندقين... هذا ما قاله نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر للـLBCI
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-01-29

نقابة المعلمين تدين التعرض لمعلمين خلال اعتصام وتدعو إلى تحقيق فوري

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-24

وزيرة التربية اختتمت زيارة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-08

قرار بتعطيل المدارس والثانويات والمعاهد غدا في عيد المعلم

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-04

وزيرة التربية من مدرسة حلتا الرسمية: دعم التعليم الرسمي أولوية وطنية لا تقبل التأجيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:15

مرفأ طرابلس أكد جهوزيته الكاملة واعلن خطة لإدارة المخاطر لضمان استمرارية الملاحة والرحلات البحرية

LBCI
أخبار لبنان
08:12

اتصال بين رجي ونظيره النروجي: تضامن مع لبنان ودعم لاستقراره

LBCI
أخبار لبنان
08:04

المفتي قبلان: لتكن الدولة بحجم المسؤولية التاريخية للعقيدة الوطنية وأي خطأ في تبديلها يفجر لبنان

LBCI
خبر عاجل
07:59

بيان لطيران الشرق الأوسط حدد مواعيد رحلات الشركة ليوم غد الثلاثاء

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:04

المفتي قبلان: لتكن الدولة بحجم المسؤولية التاريخية للعقيدة الوطنية وأي خطأ في تبديلها يفجر لبنان

LBCI
خبر عاجل
07:30

الجيش الإسرائيلي: بدأنا موجة غارات متزامنة في طهران وأصفهان وجنوب إيران

LBCI
آخر الأخبار
08:17

سي إن إن: ارتفاع أسعار البنزين بنحو 17% في الولايات المتحدة منذ بداية الحرب مع إيران

LBCI
آخر الأخبار
07:03

النائب ملحم خلف: الجمهورية اللبنانية هي جمهورية ديمقراطية وبالتالي هي محكومة بمبادىء أساسية وهذه المبادىء تنطلق من تداول السلطة أي أن دورية الانتخابات هي مبدأ أساسي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:04

بعد استهداف فندقين... هذا ما قاله نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
03:56

"دمار كبير"... جولة للـLBCI في الدوير

LBCI
اقتصاد
03:45

رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس للـLBCI: سعر المازوت ارتفع بطريقة جنونية وسيرتفع بعد أكثر... وهذا ما قاله عن البنزين

LBCI
أخبار لبنان
03:35

دمار كبير في بلدة جويا جراء الغارات الإسرائيلية...

LBCI
أمن وقضاء
03:06

عودة النازحين السوريين مستمرة...

LBCI
اقتصاد
03:05

نائب رئيس الهيئات الإقتصادية نبيل فهد للـLBCI: هناك تراجع كبير بالحركة الإقتصادية والمواد الغذائية الأساسية مؤمّنة

LBCI
آخر الأخبار
02:43

الوزير السابق زياد بارود للـLBCI: اذا كان التمديد للمجلس النيابي بسبب القوة القاهرة فمن المفترض أنه عندما تزول هذه القوة القاهرة اجراء انتخابات بشكل طبيعي ولكن نلاحظ في الكلام السياسي أن كثرا يقولون إنهم يريدون انجاز قانون انتخاب جديد

LBCI
أخبار لبنان
01:51

الغارات الإسرائيلية مستمرّة... هكذا يبدو الوضع في صور وبنت جبيل

LBCI
أمن وقضاء
01:39

ليل النبطية مثقل بالغارات...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:06

الجيش الاسرائيلي: قضينا على خمسة قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري بغارة دقيقة في بيروت

LBCI
أخبار لبنان
09:42

بيان عن طيران "الشرق الأوسط" بشأن الرحلات ليوم الاثنين 9 آذار

LBCI
أخبار لبنان
07:05

تعميم من وزارة التربية...هل سيُعتمد التعليم عن بُعد؟

LBCI
أمن وقضاء
01:28

حديث عن إنزال في سرغايا... هذه حقيقة ما حصل

LBCI
أخبار لبنان
14:27

بعد الحديث عن حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية أو مزورة... الامن العام يوضح

LBCI
خبر عاجل
06:57

أدرعي: القضاء على خلية من حزب الله في قرية مسيحية بجنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:43

اليكم النقاط التي استهدفتها سلسلة الغارات الإسرائيلية بعد الإنذار....

LBCI
خبر عاجل
05:16

أدرعي: قوات من فريق قتال لوائي بدأت بعملية مداهمة مركزة للقضاء على عناصر وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More