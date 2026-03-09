مخزومي من بعبدا: تحقيق السلام يتطلّب حواراً وتفاوضاً مباشراً

أكد النائب فؤاد مخزومي من بعبدا أن الدولة التزمت في حين لم يلتزم حزب الله، مشيراً إلى أنه إذا اتخذ الرئيس عون قراراً يفيد بأن التفاوض هو الحل "فنحن معه".



وشدد مخزومي على أن قرارات الدولة لا يجب أن تبقى بيانات، لافتاً إلى أن الحفاظ على أمن بيروت أولوية وخط أحمر.



كما اعتبر أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل تُعدّ خطوة مهمة، إذ إن تحقيق السلام يتطلّب حواراً وتفاوضاً مباشراً.



وأشار إلى أن السلاح لا يهدد الداخل فحسب بل ينعكس سلباً على علاقات لبنان الخارجية.



وختم بالتأكيد أن تطبيق الدستور بات ضرورة لا خياراً، داعياً إلى حظر الأنشطة الأمنية والحزبية لحزب الله وتفكيك قدراته، ومجدداً الثقة بالجيش اللبناني ودوره في حماية الاستقرار والسيادة.