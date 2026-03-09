سلام ترأس اجتماعين في السرايا لبحث التطورات وخطة الاستجابة للنزوح والإغاثة

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام صباح اليوم اللقاء الوزاري الدوري في السرايا، لمتابعة التطورات السياسية وخطة الاستجابة لمتطلبات النزوح والإغاثة.



كما عقد اجتماعاً مع الامين العام للهيئة العليا للاغاثة العميد بسام النابلسي، رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، ورئيس وحدة إدارة الكوارث في السراي زاهي شاهين، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، بهدف تنسيق جهود الإغاثة والاستجابة.