المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان تزور إسرائيل

بدأت اليوم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، زيارة رسمية إلى إسرائيل.ومن المقرر أن تلتقي مع كبار المسؤولين الإسرائيليين لإجراء محادثات في ظل تصاعد الأعمال العدائية. وستكون الحاجة المُلحة إلى إعادة الالتزام بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006) محوراً أساسياً في لقاءاتها، بحسب ما أعلن مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان.