اليكم النقاط التي استهدفتها سلسلة الغارات الإسرائيلية بعد الإنذار....

شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة من الغارات، استهدفت مبانٍ عدّة تابعة لـ"القرض الحسن" في نقاط مختلفة، وفق التفاصيل التالية:1. غارتان متتاليتان على مبنى القرض الحسن في منطقة الصفير – قرب كنيسة مار مخايل بجانب حاجز الجيش، الأولى على بناية جانبية والثانية على المبنى الرئيسي.2. غارة على مبنى القرض الحسن في حارة حريك.3. غارة على مبنى القرض الحسن في عين السكة.4. غارة على بئر العبد استهدفت مبنى اغتيال الطبطبائي في شارع الشيخ راغب.5. غارتان متتاليتان على أوتوستراد السيد هادي مقابل أفران الوفاء، ضمن مبنى القرض الحسن.6. غارة على مبنى القرض الحسن في المريجة.7. غارة على مبنى القرض الحسن على طريق المطار، بعد مبنى اتحاد بلديات الضاحية قرب تمثال سليماني.ولم تصدر حتى اللحظة بيانات عن حجم الخسائر البشرية أو المادية جراء هذه الغارات.