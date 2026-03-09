الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
10
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
10
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مرفأ طرابلس أكد جهوزيته الكاملة واعلن خطة لإدارة المخاطر لضمان استمرارية الملاحة والرحلات البحرية
أخبار لبنان
2026-03-09 | 08:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مرفأ طرابلس أكد جهوزيته الكاملة واعلن خطة لإدارة المخاطر لضمان استمرارية الملاحة والرحلات البحرية
أعلنت مصلحة استثمار مرفأ طرابلس في بيان "إعتماد خطة لإدارة المخاطر التشغيلية في المرفأ، وذلك في إطار الإجراءات الاستباقية الهادفة إلى تعزيز الجهوزية التشغيلية وضمان استمرارية العمل والحفاظ على انتظام حركة الملاحة البحرية والبضائع، في ظل التطورات الأمنية الراهنة في لبنان والمنطقة".
واوضحت أن "الخطة تهدف إلى تعزيز قدرة المرفأ على التعامل مع مختلف الظروف التشغيلية، من خلال تحسين إدارة حركة السفن والبضائع والاستفادة من مرافق المرفأ المختلفة، بما فيها محطة الحاويات ومحطة البضائع العامة ومحطة الصب الجاف، إضافة إلى المستودعات وساحات الشاحنات والمنطقة الحرة، بما يضمن انسيابية العمليات اللوجستية واستمرار حركة التجارة البحرية".
وأكدت المصلحة أن "المرفأ يواصل عمله بصورة طبيعية، حيث يستقبل السفن ويعالج البضائع وفق المعايير التشغيلية المعتمدة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية العاملة ضمن الحرم المرفئي، بما يضمن حسن سير العمليات ورفع مستوى الجهوزية التشغيلية والأمنية".
وأشارت إلى أن "محطة الركاب في المرفأ تبقى في حالة جهوزية لتنظيم حركة السفر البحري، حيث يجري العمل على تأمين رحلات بحرية منتظمة بين مرفأ طرابلس ومرفأ تاشوجو في مرسين – تركيا بمعدل رحلة أسبوعية على الأقل، بما يوفر خيارا إضافيا للمسافرين ويعزز مرونة النقل البحري بين لبنان وتركيا".
وجددت المصلحة التزامها "مواصلة العمل على تطوير قدرات المرفأ وتعزيز مستوى الخدمات التي يقدمها، بما يرسخ دوره كمرفق حيوي يدعم حركة التجارة البحرية ويسهم في تأمين احتياجات السوق اللبنانية وتعزيز الاستقرار اللوجستي في البلاد. كما قرر مجلس الإدارة إبقاء اجتماعاته مفتوحة وفقا للمستجدات، لمتابعة تنفيذ الخطة واتخاذ القرارات المناسبة".
أخبار لبنان
طرابلس
جهوزيته
الكاملة
واعلن
لإدارة
المخاطر
لضمان
استمرارية
الملاحة
والرحلات
البحرية
التالي
الجميل: دخول مسلحي الحزب أدى إلى قصف منزل في القليعة وإصابة الأب بيار الراعي
اتصال بين رجي ونظيره النروجي: تضامن مع لبنان ودعم لاستقراره
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-02-28
قطر تُعلّق الملاحة البحرية موقتا
آخر الأخبار
2026-02-28
قطر تُعلّق الملاحة البحرية موقتا
0
آخر الأخبار
2026-03-06
الخطوط الجوية القطرية تعلن استمرار تعليق رحلاتها الجوية موقتا في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي لقطر
آخر الأخبار
2026-03-06
الخطوط الجوية القطرية تعلن استمرار تعليق رحلاتها الجوية موقتا في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي لقطر
0
أخبار لبنان
2026-03-02
نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز: المادة متوافرة والعمل جار لضمان استمرارية الإمدادات ومنع أي انقطاع
أخبار لبنان
2026-03-02
نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز: المادة متوافرة والعمل جار لضمان استمرارية الإمدادات ومنع أي انقطاع
0
أخبار دولية
2026-01-06
سوريا تعلق الملاحة الجوية في مطار حلب مع استمرار الاشتباكات بين القوات الحكومية والكردية
أخبار دولية
2026-01-06
سوريا تعلق الملاحة الجوية في مطار حلب مع استمرار الاشتباكات بين القوات الحكومية والكردية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:18
عون يطلب دعماً دولياً لهدنة كاملة في لبنان وتكليف الجيش السيطرة على مناطق التوتر
أخبار لبنان
10:18
عون يطلب دعماً دولياً لهدنة كاملة في لبنان وتكليف الجيش السيطرة على مناطق التوتر
0
أخبار لبنان
10:14
وحدة إدارة الكوارث تنشر لائحة بمراكز الإيواء التي لا تزال قادرة على استيعاب النازحين
أخبار لبنان
10:14
وحدة إدارة الكوارث تنشر لائحة بمراكز الإيواء التي لا تزال قادرة على استيعاب النازحين
0
أخبار لبنان
10:07
مرقص: رئيس الجمهورية مع الحكومة ورئيسها يواصلون السعي لحماية المرافق الحيوية واحتواء التصعيد
أخبار لبنان
10:07
مرقص: رئيس الجمهورية مع الحكومة ورئيسها يواصلون السعي لحماية المرافق الحيوية واحتواء التصعيد
0
أخبار لبنان
10:02
قبلان بارك لإيران اختيار مجتبى الخامنئي
أخبار لبنان
10:02
قبلان بارك لإيران اختيار مجتبى الخامنئي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:44
تفاصيل اتصالات الرئيس عون الداخلية والخارجية...
تقارير نشرة الاخبار
07:44
تفاصيل اتصالات الرئيس عون الداخلية والخارجية...
0
أخبار لبنان
2026-03-05
انذار عاجل لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت: قوموا باخلاء بيوتكم فورًا!
أخبار لبنان
2026-03-05
انذار عاجل لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت: قوموا باخلاء بيوتكم فورًا!
0
أخبار دولية
2026-03-04
الجيش الأميركي يعلن أنه ضرب ألفي هدف تقريبا في إيران
أخبار دولية
2026-03-04
الجيش الأميركي يعلن أنه ضرب ألفي هدف تقريبا في إيران
0
أخبار دولية
09:29
جماعة الإخوان المسلمين في السودان على قائمة المنظمات الإرهابية
أخبار دولية
09:29
جماعة الإخوان المسلمين في السودان على قائمة المنظمات الإرهابية
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:57
نصر للـLBCI: بالنسبة الى المدارس في المناطق الآمنة تتم مراقبة الظروف وقد اقترحنا تشكيل خلية أزمة في كل مدرسة لتقييم الوضع وتحديد نوع التعليم المناسب مع التوجه لاعتماد التعليم الحضوري
آخر الأخبار
09:57
نصر للـLBCI: بالنسبة الى المدارس في المناطق الآمنة تتم مراقبة الظروف وقد اقترحنا تشكيل خلية أزمة في كل مدرسة لتقييم الوضع وتحديد نوع التعليم المناسب مع التوجه لاعتماد التعليم الحضوري
0
تقارير نشرة الاخبار
09:25
حجم الدمار في بعض قرى النبطية
تقارير نشرة الاخبار
09:25
حجم الدمار في بعض قرى النبطية
0
تقارير نشرة الاخبار
09:23
استشهاد كاهن القليعة واصابة شخص آخر من أهالي البلدة جراء استهداف منزل... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:23
استشهاد كاهن القليعة واصابة شخص آخر من أهالي البلدة جراء استهداف منزل... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
0
أمن وقضاء
07:59
جولات رقابية على اسواق الخضار... وتنظيم محاضر ضبط
أمن وقضاء
07:59
جولات رقابية على اسواق الخضار... وتنظيم محاضر ضبط
0
أمن وقضاء
07:58
في ضوء الحوادث... كيف ستعزز الفنادق إجراءاتها الأمنية؟
أمن وقضاء
07:58
في ضوء الحوادث... كيف ستعزز الفنادق إجراءاتها الأمنية؟
0
أخبار دولية
07:52
الحرب الايرانية-الاميركية الاسرائيلية مستمرة... وهذا ما جرى في اليوم العاشر
أخبار دولية
07:52
الحرب الايرانية-الاميركية الاسرائيلية مستمرة... وهذا ما جرى في اليوم العاشر
0
مقدمة نشرة الاخبار
07:51
اسرائيل تتعرض منذ ليل امس لاستهدافات متعددة...
مقدمة نشرة الاخبار
07:51
اسرائيل تتعرض منذ ليل امس لاستهدافات متعددة...
0
أمن وقضاء
07:49
مغادرة حوالى ٣٨٠٠ شخصًا من النازحين السوريين...
أمن وقضاء
07:49
مغادرة حوالى ٣٨٠٠ شخصًا من النازحين السوريين...
0
أمن وقضاء
07:47
دمار في صور جراء الغارات الإسرائيلية
أمن وقضاء
07:47
دمار في صور جراء الغارات الإسرائيلية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
14:06
الجيش الاسرائيلي: قضينا على خمسة قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري بغارة دقيقة في بيروت
أخبار لبنان
14:06
الجيش الاسرائيلي: قضينا على خمسة قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري بغارة دقيقة في بيروت
2
أخبار لبنان
07:05
تعميم من وزارة التربية...هل سيُعتمد التعليم عن بُعد؟
أخبار لبنان
07:05
تعميم من وزارة التربية...هل سيُعتمد التعليم عن بُعد؟
3
أمن وقضاء
01:28
حديث عن إنزال في سرغايا... هذه حقيقة ما حصل
أمن وقضاء
01:28
حديث عن إنزال في سرغايا... هذه حقيقة ما حصل
4
أخبار لبنان
14:27
بعد الحديث عن حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية أو مزورة... الامن العام يوضح
أخبار لبنان
14:27
بعد الحديث عن حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية أو مزورة... الامن العام يوضح
5
خبر عاجل
06:57
أدرعي: القضاء على خلية من حزب الله في قرية مسيحية بجنوب لبنان
خبر عاجل
06:57
أدرعي: القضاء على خلية من حزب الله في قرية مسيحية بجنوب لبنان
6
أخبار لبنان
07:43
اليكم النقاط التي استهدفتها سلسلة الغارات الإسرائيلية بعد الإنذار....
أخبار لبنان
07:43
اليكم النقاط التي استهدفتها سلسلة الغارات الإسرائيلية بعد الإنذار....
7
خبر عاجل
05:16
أدرعي: قوات من فريق قتال لوائي بدأت بعملية مداهمة مركزة للقضاء على عناصر وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
خبر عاجل
05:16
أدرعي: قوات من فريق قتال لوائي بدأت بعملية مداهمة مركزة للقضاء على عناصر وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
8
خبر عاجل
11:32
معلومات للـLBCI: القتلى الذين سقطوا نتيجة الغارة على فندق رمادا في الروشة هم 4 إيرانيين قد دخلوا الفندق بوثائق لا تعود لهم بحيث تم الحجز لهم من قبل لبنانيين وكانوا مجتمعين في غرفة واحدة لحظة الغارة
خبر عاجل
11:32
معلومات للـLBCI: القتلى الذين سقطوا نتيجة الغارة على فندق رمادا في الروشة هم 4 إيرانيين قد دخلوا الفندق بوثائق لا تعود لهم بحيث تم الحجز لهم من قبل لبنانيين وكانوا مجتمعين في غرفة واحدة لحظة الغارة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More