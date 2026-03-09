الجميل: دخول مسلحي الحزب أدى إلى قصف منزل في القليعة وإصابة الأب بيار الراعي

اتصلتُ بقائد الجيش ثلاث مرات خلال الأربعة أيام الماضية، محذّراً من خطورة غياب الجيش عن الأرض في منطقة القليعة مرجعيون كما في منطقة الرميش دبل عين ابل، وذلك استناداً إلى تواصلنا مع المسؤولين الكتائبيين في المنطقة ورؤساء البلديات. كان الخوف واضحاً من احتمال دخول عناصر مسلّحة إلى…
— Samy Gemayel (@samygemayel) March 9, 2026
اتصلتُ بقائد الجيش ثلاث مرات خلال الأربعة أيام الماضية، محذّراً من خطورة غياب الجيش عن الأرض في منطقة القليعة مرجعيون كما في منطقة الرميش دبل عين ابل، وذلك استناداً إلى تواصلنا مع المسؤولين الكتائبيين في المنطقة ورؤساء البلديات. كان الخوف واضحاً من احتمال دخول عناصر مسلّحة إلى…