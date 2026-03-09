قبلان بارك لإيران اختيار مجتبى الخامنئي

توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان، بـ"التبريك للقيادة والشعب الإيراني وكافة أحرار العالم سيما أتباع أهل البيت باختيار آية الله السيد مجتبى الخامنئي وليّاً ومرشداً ضامناً وعارفاً مشخِّصاً لإيران وسائر العالم الإسلامي، وأدعو أتباع أهل البيت بكل أنحاء العالم لتأكيد هذا الولاء المسدد قطعاً، واللحظة لإيران الناهضة التي ابتلعت بإيمانها العظيم وصواريخها الثقيلة أوهام ترامب ونتنياهو، واللحظة لوحدة المسلمين وتأكيد رابطتهم الأبدية بعيداً عن فتنة واشنطن وتل أبيب التي تأكلها نيران الهزيمة والحسرات، والزمن الآن يدور بصورة عكسية، ولحظة التاريخ الجديد ليست ببعيدة إن شاء الله".