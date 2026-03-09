مرقص: رئيس الجمهورية مع الحكومة ورئيسها يواصلون السعي لحماية المرافق الحيوية واحتواء التصعيد

لفت وزير الإعلام المحامي بول مرقص، رداً على أسئلة الصحافيين قبيل دخوله إلى الجلسة التشريعية لمجلس النواب اليوم، إلى "أن رئيس الجمهورية والحكومة ورئيسها يعملون بشكل يومي على حماية البنى التحتية والمرافق الحيوية وإبعاد شبح الحرب عنها ولجم التصعيد عموماً اضافة الى سد الجاجات الاغاثية بالتوازي، لافتاً إلى أن الضربات الأخيرة لم تستهدف هذه المرافق، رغم عدم التعويل على أي ضمانات من الجانب الإسرائيلي.







وكشف أن الوزراء يعقدون اجتماعات صباحية يومية برئاسة رئيس الحكومة، بهدف تنسيق العمل بين الوزارات ومواكبة حاجات المواطنين، ولا سيما في مجالات الإغاثة والتموين، إضافة إلى متابعة تداعيات ارتفاع أسعار النفط عالمياً وانعكاساته على السوق المحلي.







وختم الوزير مرقص: أن الحكومة تعمل على ضمان استمرار تأمين المستلزمات المعيشية والطبية والغذائية، وتسهيل وصول الشحنات التموينية إلى مختلف المناطق وفق توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة".