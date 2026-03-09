الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عون يطلب دعماً دولياً لهدنة كاملة في لبنان وتكليف الجيش السيطرة على مناطق التوتر

أخبار لبنان
2026-03-09 | 10:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عون يطلب دعماً دولياً لهدنة كاملة في لبنان وتكليف الجيش السيطرة على مناطق التوتر
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
عون يطلب دعماً دولياً لهدنة كاملة في لبنان وتكليف الجيش السيطرة على مناطق التوتر

بدعوة من رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، شارك رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في لقاء افتراضي عبر تقنية «زووم»، شارحاً الواقع اللبناني في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية. 

وقال: "أتحدث إليكم الآن، فيما أكثر من ٦٠٠ الف مواطن من شعبي مشردين نازحين. بعضهم على الطرقات. بلا مأوى وبلا حتى أبسط مقومات الحياة. وأكثر من 400 شخص من أهلي سقطوا خلال أيام. بينهم ٨٣ طفلاً و ٤٢ امراة. اضافة إلى اكثر من ١١٠٠ جريح، في غضون ايام قليلة فقط".

وأشار الى أن "السبب المباشر لهذه الحالة، هو أنّ هناك محاولة لحشر بلدي، بين عدوان لا يعرف أي احترام لقوانين الحرب ولا للقوانين الدولية وخصوصاً للقانون الدولي الإنساني... وبين فريق مسلح خارج عن الدولة في لبنان، لا يقيم أي وزن لمصلحة لبنان ولا لحياة شعبه".

وأكد الرئيس عون أنما حصل فجر الاثنين 2 آذار الجاري، مع إطلاق بضعة صواريخ، من لبنان على اسرائيل، كان فخاً وكميناً شبه مكشوفين، للبنان والدولة اللبنانية وللشعب اللبناني.

ورأى ذلك، انطلاقاً من الأسئلة المنطقية والعقلانية التالية: "هل شكلت هذه الصواريخ المحدودة العدد (6 صواريخ) و (المعدومة التأثير والفاعلية) عنصراً حاسماً في ميزان المواجهة القائمة بين النظام الإيراني واسرائيل، أو بين اسرائيل ولبنان؟ طبعاً لا. هل قدمت عنصراً رادعاً للحؤول دون قيام اسرائيل برد عدواني على لبنان وشعبه؟ قطعاً لا. لا بل بالعكس تماماً. هل حققت، ولو على المستوى العاطفي، انتقاماً مُقنِعاً رداً على اغتيال المرشد الأعلى خامنئي؟ بالتأكيد لا".

في السياق، أوضح الرئيس "نحن نعتقد أن ما حصل، كان كميناً منصوباً للبنان وللقوى المسلحة اللبنانية. فهناك من أراد من هذه الصواريخ، استدراج الجيش الاسرائيلي للتوغل داخل لبنان، ولاجتياح بعض مناطقه، وربما حتى لاحتلالها. وذلك من أجل حشر لبنان بين خيارين: إما الدخول في مواجهة مباشرة مع العدوان الاسرائيلي المتفلت من أي قيود قانونية أو إنسانية. بما يؤدي إلى تحويل لبنان غزة ثانية. وتحويل مليوني لبناني أو أكثر، نازحين مهجرين مشردين لاجئين بلا منزل، وربما لاحقاً بلا وطن. بما يعني سقوط الدولة اللبنانية من خارجها".

وأكد "إما الانكفاء عن تلك المواجهة، وبالتالي خروج الفريق المسلح نفسه، بحملة شعبوية تحت عنوان مزعوم، عن عجز الدولة عن حماية شعبها. وبالتالي العودة إلى شعاراته المضللة عن أن سلاحه الخارج عن الدولة وعن إجماع اللبنانيين، هو شرعي وضروري. وبالتالي إسقاط الدولة اللبنانية من داخلها".

وقال الرئيس عون إن من أطلق الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل "أراد أن يشتري سقوط دولة لبنان تحت العدوان والفوضى، ولو بثمن تدمير عشرات القرى وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا، من أجل حسابات النظام الإيراني"، مؤكداً أن الدولة اللبنانية "أحبطت هذا المخطط حتى اللحظة وستواصل العمل لإسقاطه وإفشاله".

وكشف عون أنه طرح منذ أشهر مبادرة تقوم على "نزع ذرائع الطرفين خطوة خطوة"، تبدأ بانسحاب إسرائيل من نقطة واحدة على الأقل من الأراضي اللبنانية المحتلة، على أن تتولى الدولة اللبنانية السيطرة الكاملة عليها، ثم تتأكد الجهات الدولية الراعية من تنفيذ ذلك قبل الانتقال إلى نقطة أخرى، وصولاً إلى استعادة السيطرة الكاملة على كل الأراضي اللبنانية، تمهيداً لاتفاق مع إسرائيل على وقف نهائي للأعمال العدائية وترتيبات دائمة للأمن والاستقرار على الحدود، كخطوة على طريق سلام كامل وفق القرارات الدولية. وأضاف أن هذه المبادرة "لم تلقَ التجاوب المطلوب".

وأشار إلى أن لبنان يواجه اليوم "وضعاً أكثر تطوراً وخطورة"، لافتاً إلى أن الحكومة اللبنانية اتخذت في 2 آذار قراراً واضحاً "بحظر أي نشاط عسكري أو أمني لحزب الله"، مؤكداً السعي لتنفيذه "بشكل واضح وحاسم".

ودعا عون المجتمع الدولي إلى دعم مبادرة جديدة ترتكز على إرساء هدنة كاملة ووقف جميع الاعتداءات الإسرائيلية البرية والجوية والبحرية على لبنان، وتقديم الدعم اللوجستي اللازم للقوى المسلحة اللبنانية، على أن تبادر هذه القوى إلى السيطرة على مناطق التوتر ومصادرة السلاح ونزع سلاح حزب الله ومخازنه وفق المعطيات المتوافرة، بالتزامن مع بدء مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية دولية لتنفيذ هذه الخطوات.

كما جدد لبنان تضامنه الكامل مع الدول العربية التي تعرضت لاستهداف من قبل النظام الإيراني، وهي السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وعُمان والعراق والأردن، إضافة إلى عدد من الدول الصديقة، من بينها أذربيجان وتركيا وقبرص.

أخبار لبنان

دعماً

دولياً

لهدنة

كاملة

لبنان

وتكليف

الجيش

السيطرة

مناطق

التوتر

LBCI التالي
قماطي: نريد تثبيت معادلة ردع قوية جديدة تمنع إسرائيل بشكل كلي من الاعتداء على لبنان
وحدة إدارة الكوارث تنشر لائحة بمراكز الإيواء التي لا تزال قادرة على استيعاب النازحين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-01-04

سلطنة عمان بشأن التطورات في فنزويلا: نؤكد دعمنا الكامل للقانون الدولي واحترام سيادة الدول

LBCI
خبر عاجل
2026-03-03

عون: إطلاق الصواريخ امس في اتجاه الأراضي المحتلة كان من خارج منطقة جنوب الليطاني التي ينتشر فيها الجيش اللبناني الذي يقوم بدوره كاملا في هذه المنطقة وفي غيرها من المناطق اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-30

الرئيس عون استقبل رئيس هيئة مراقبي الهدنة الدوليين في الشرق الأوسط: ضرورة بقاء مراقبي الهدنة في لبنان

LBCI
أخبار دولية
2026-03-04

الحرس الثوري الإيراني يعلن "السيطرة الكاملة" على مضيق هرمز

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:38

قماطي: نريد تثبيت معادلة ردع قوية جديدة تمنع إسرائيل بشكل كلي من الاعتداء على لبنان

LBCI
أخبار لبنان
10:14

وحدة إدارة الكوارث تنشر لائحة بمراكز الإيواء التي لا تزال قادرة على استيعاب النازحين

LBCI
أخبار لبنان
10:07

مرقص: رئيس الجمهورية مع الحكومة ورئيسها يواصلون السعي لحماية المرافق الحيوية واحتواء التصعيد

LBCI
أخبار لبنان
10:02

قبلان بارك لإيران اختيار مجتبى الخامنئي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:52

الحرب الايرانية-الاميركية الاسرائيلية مستمرة... وهذا ما جرى في اليوم العاشر

LBCI
آخر الأخبار
11:56

رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"النهار": لا أحد يفكر في المسّ بالجيش من الجندي إلى القائد رودولف هيكل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-07

بعد الغارات هكذا يبدو المشهد من النبطية...

LBCI
أخبار لبنان
06:35

"الصحة" تعلن استشهاد وجرح مسعفين في طيردبا وجويا: المجتمع الدولي أمام مسؤولية كبرى تضع حدا لهذا التفلت المستمر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:09

حزب الله يطلق رشقات صاروخية كثيفة باتجاه الأراضي الإسرائيلية

LBCI
آخر الأخبار
09:57

نصر للـLBCI: بالنسبة الى المدارس في المناطق الآمنة تتم مراقبة الظروف وقد اقترحنا تشكيل خلية أزمة في كل مدرسة لتقييم الوضع وتحديد نوع التعليم المناسب مع التوجه لاعتماد التعليم الحضوري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:25

حجم الدمار في بعض قرى النبطية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:23

استشهاد كاهن القليعة واصابة شخص آخر من أهالي البلدة جراء استهداف منزل... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI

LBCI
أمن وقضاء
07:59

جولات رقابية على اسواق الخضار... وتنظيم محاضر ضبط

LBCI
أمن وقضاء
07:58

في ضوء الحوادث... كيف ستعزز الفنادق إجراءاتها الأمنية؟

LBCI
أخبار دولية
07:52

الحرب الايرانية-الاميركية الاسرائيلية مستمرة... وهذا ما جرى في اليوم العاشر

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
07:51

اسرائيل تتعرض منذ ليل امس لاستهدافات متعددة...

LBCI
أمن وقضاء
07:49

مغادرة حوالى ٣٨٠٠ شخصًا من النازحين السوريين...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:06

الجيش الاسرائيلي: قضينا على خمسة قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري بغارة دقيقة في بيروت

LBCI
أخبار لبنان
07:05

تعميم من وزارة التربية...هل سيُعتمد التعليم عن بُعد؟

LBCI
أمن وقضاء
01:28

حديث عن إنزال في سرغايا... هذه حقيقة ما حصل

LBCI
أخبار لبنان
14:27

بعد الحديث عن حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية أو مزورة... الامن العام يوضح

LBCI
خبر عاجل
06:57

أدرعي: القضاء على خلية من حزب الله في قرية مسيحية بجنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:43

اليكم النقاط التي استهدفتها سلسلة الغارات الإسرائيلية بعد الإنذار....

LBCI
خبر عاجل
05:16

أدرعي: قوات من فريق قتال لوائي بدأت بعملية مداهمة مركزة للقضاء على عناصر وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
17:27

مجلس خبراء القيادة في ايران: آية الله السيد مجتبى خامنئي قائدا لايران

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More