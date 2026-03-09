الأخبار
قماطي: نريد تثبيت معادلة ردع قوية جديدة تمنع إسرائيل بشكل كلي من الاعتداء على لبنان

أخبار لبنان
2026-03-09 | 10:38
LBCI
قماطي: نريد تثبيت معادلة ردع قوية جديدة تمنع إسرائيل بشكل كلي من الاعتداء على لبنان
3min
قماطي: نريد تثبيت معادلة ردع قوية جديدة تمنع إسرائيل بشكل كلي من الاعتداء على لبنان

 أكد عضو المجلس السياسي في "حزب الله" الوزير السابق محمود قماطي لإذاعة "سبوتنيك"، أن "ما يريد "حزب الله" التوصل اليه من خلال هذه الحرب هو فرض معادلة دفاعية فعلية جديدة، تنفذ فورا وليست كالاتفاق السابق الذي لم تنفذه إسرائيل".

وقال: "نريد من إسرائيل ان تنسحب كليا من الأراضي اللبنانية، كما نريد إطلاق سراح الاسرى ووقف الاستباحة بشكل كامل وكلي ودائم، إضافة الى رسم معادلة ردع تسمح للبنان والمقاومة بأن يرد على أي خرق تقوم به اسرائيل على لبنان".

أضاف: "المعادلة التي نرفعها اليوم هي لا أمن في لبنان يعني لا أمن في إسرائيل، فلا امان في تل ابيب وحيفا وشمال إسرائيل طالما امن لبنان مستباح، هذه المعادلة هي التي ستوصلنا الى امن ثابت ودائم للبنان".

وأشار الى أنه "ليس هناك امد موضوعي متوقع للحرب، غير أن الأصوات المعارضة في الداخل الإسرائيلي والداعية إلى وقف الحرب أكان في لبنان أو إيران بدأت ترتفع".

وأكد ان "حزب الله يشعر مع الأهالي النازحين ويعيش معهم اوجاعهم"، قائلا: "نحن نازحون أكثر من بقية المجتمع لأننا مستهدفون ومطلوبون امنيا ونحن نعمل لرفع الأعباء عنهم". ولفت الى أنه "مقابل النزوح اللبناني هناك نزوح لدى إسرائيل". 

ورأى أن "ما يحدث في البقاع يؤكد معادلة الجيش والشعب والمقاومة".

وعن عمليات الإنزال في البقاع، قال قماطي: "ما حصل في البقاع أكثر من عملية بحث عن رفات رون أراد، لان ما تلى ذلك من خطوات إسرائيلية ومروحيات وجنود امر مقلق جدا يهدف الى إيجاد فرصة ما".

واستغرب "استفادة إسرائيل من الأراضي السورية المحتلة للدخول الى لبنان وتحقيق اهداف عسكرية او تخريبية إرهابية في لبنان"، مؤكدا ان "صورة رائعة حصلت في النبي شيت بقتال الجيش والشعب والمقاومة معا ضد الانزال الإسرائيلي، وهذا ما نريد الوصول اليه وللتأكيد انه عندما نجتمع معا لبنانيا نستطيع هزيمة إسرائيل".

وفي ما يتعلق بالمفاوضات، اعتبر انه "لدى الدولة اللبنانية اليوم فرصة ذهبية للاستفادة من الوضع الجديد الذي ثبتته المقاومة على الأرض دفاعا عن لبنان"، وقال: "دبلوماسيا لم يتعاون احد مع الدولة اللبنانية، على الرغم من طلب رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون تقديم ولو خطوة واحدة للاستفادة منها والقول ان إسرائيل نفذت الاتفاق".

اضاف: "الدولة يجب ان تستفيد من هذا الوضع الجديد ليس بالاتصالات والضغوطات، بل متسلحة بقوة المقاومة وفرض تنفيذ معادلة الردع التي نريد ان تحمي لبنان".

ورأى أن "الهدف من استهداف القرض الحسن هو الضغط على بيئة المقاومة"، موضحا ان "لا أموال في مراكز القرض الحسن، وإسرائيل تدمر الحجر فقط، واموال الناس بأمان"، مؤكدا ان "لا علاقة للقرض الحسن بتمويل "حزب الله" على الاطلاق، وثقة الناس بالقرض الحسن ستستمر". 

أخبار لبنان

تثبيت

معادلة

جديدة

إسرائيل

الاعتداء

لبنان

عون يطلب دعماً دولياً لهدنة كاملة في لبنان وتكليف الجيش السيطرة على مناطق التوتر
LBCI السابق

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-11

حسن فضل الله: نحن حاضرون في المعادلة الداخلية والانتخابات المقبلة ستثبت ذلك

LBCI
أخبار دولية
2026-01-08

إسرائيل تمنع عمال إغاثة من دخول غزة ومنظمات تواجه خطر تعليق عملها

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-13

عون في ذكرى استشهاد الحريري: الوفاء لذكراه يكون بقيام دولة قوية عادلة

LBCI
خبر عاجل
2026-03-04

القناة 12 الإسرائيلية: الصواريخ أطلقت قبل قليل بشكل مزدوج من لبنان وإيران باتجاه إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
10:18

عون يطلب دعماً دولياً لهدنة كاملة في لبنان وتكليف الجيش السيطرة على مناطق التوتر

LBCI
أخبار لبنان
10:14

وحدة إدارة الكوارث تنشر لائحة بمراكز الإيواء التي لا تزال قادرة على استيعاب النازحين

LBCI
أخبار لبنان
10:07

مرقص: رئيس الجمهورية مع الحكومة ورئيسها يواصلون السعي لحماية المرافق الحيوية واحتواء التصعيد

LBCI
أخبار لبنان
10:02

قبلان بارك لإيران اختيار مجتبى الخامنئي

LBCI
أخبار دولية
07:52

الحرب الايرانية-الاميركية الاسرائيلية مستمرة... وهذا ما جرى في اليوم العاشر

LBCI
آخر الأخبار
11:56

رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"النهار": لا أحد يفكر في المسّ بالجيش من الجندي إلى القائد رودولف هيكل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-07

بعد الغارات هكذا يبدو المشهد من النبطية...

LBCI
أخبار لبنان
06:35

"الصحة" تعلن استشهاد وجرح مسعفين في طيردبا وجويا: المجتمع الدولي أمام مسؤولية كبرى تضع حدا لهذا التفلت المستمر

LBCI
آخر الأخبار
11:09

حزب الله يطلق رشقات صاروخية كثيفة باتجاه الأراضي الإسرائيلية

LBCI
آخر الأخبار
09:57

نصر للـLBCI: بالنسبة الى المدارس في المناطق الآمنة تتم مراقبة الظروف وقد اقترحنا تشكيل خلية أزمة في كل مدرسة لتقييم الوضع وتحديد نوع التعليم المناسب مع التوجه لاعتماد التعليم الحضوري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:25

حجم الدمار في بعض قرى النبطية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:23

استشهاد كاهن القليعة واصابة شخص آخر من أهالي البلدة جراء استهداف منزل... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI

LBCI
أمن وقضاء
07:59

جولات رقابية على اسواق الخضار... وتنظيم محاضر ضبط

LBCI
أمن وقضاء
07:58

في ضوء الحوادث... كيف ستعزز الفنادق إجراءاتها الأمنية؟

LBCI
أخبار دولية
07:52

الحرب الايرانية-الاميركية الاسرائيلية مستمرة... وهذا ما جرى في اليوم العاشر

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
07:51

اسرائيل تتعرض منذ ليل امس لاستهدافات متعددة...

LBCI
أمن وقضاء
07:49

مغادرة حوالى ٣٨٠٠ شخصًا من النازحين السوريين...

LBCI
أخبار لبنان
14:06

الجيش الاسرائيلي: قضينا على خمسة قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري بغارة دقيقة في بيروت

LBCI
أخبار لبنان
07:05

تعميم من وزارة التربية...هل سيُعتمد التعليم عن بُعد؟

LBCI
أمن وقضاء
01:28

حديث عن إنزال في سرغايا... هذه حقيقة ما حصل

LBCI
أخبار لبنان
14:27

بعد الحديث عن حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية أو مزورة... الامن العام يوضح

LBCI
خبر عاجل
06:57

أدرعي: القضاء على خلية من حزب الله في قرية مسيحية بجنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:43

اليكم النقاط التي استهدفتها سلسلة الغارات الإسرائيلية بعد الإنذار....

LBCI
خبر عاجل
05:16

أدرعي: قوات من فريق قتال لوائي بدأت بعملية مداهمة مركزة للقضاء على عناصر وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
17:27

مجلس خبراء القيادة في ايران: آية الله السيد مجتبى خامنئي قائدا لايران

