قماطي: نريد تثبيت معادلة ردع قوية جديدة تمنع إسرائيل بشكل كلي من الاعتداء على لبنان

أكد عضو المجلس السياسي في "حزب الله" الوزير السابق محمود قماطي لإذاعة "سبوتنيك"، أن "ما يريد "حزب الله" التوصل اليه من خلال هذه الحرب هو فرض معادلة دفاعية فعلية جديدة، تنفذ فورا وليست كالاتفاق السابق الذي لم تنفذه إسرائيل".



وقال: "نريد من إسرائيل ان تنسحب كليا من الأراضي اللبنانية، كما نريد إطلاق سراح الاسرى ووقف الاستباحة بشكل كامل وكلي ودائم، إضافة الى رسم معادلة ردع تسمح للبنان والمقاومة بأن يرد على أي خرق تقوم به اسرائيل على لبنان".



أضاف: "المعادلة التي نرفعها اليوم هي لا أمن في لبنان يعني لا أمن في إسرائيل، فلا امان في تل ابيب وحيفا وشمال إسرائيل طالما امن لبنان مستباح، هذه المعادلة هي التي ستوصلنا الى امن ثابت ودائم للبنان".



وأشار الى أنه "ليس هناك امد موضوعي متوقع للحرب، غير أن الأصوات المعارضة في الداخل الإسرائيلي والداعية إلى وقف الحرب أكان في لبنان أو إيران بدأت ترتفع".



وأكد ان "حزب الله يشعر مع الأهالي النازحين ويعيش معهم اوجاعهم"، قائلا: "نحن نازحون أكثر من بقية المجتمع لأننا مستهدفون ومطلوبون امنيا ونحن نعمل لرفع الأعباء عنهم". ولفت الى أنه "مقابل النزوح اللبناني هناك نزوح لدى إسرائيل".



ورأى أن "ما يحدث في البقاع يؤكد معادلة الجيش والشعب والمقاومة".



وعن عمليات الإنزال في البقاع، قال قماطي: "ما حصل في البقاع أكثر من عملية بحث عن رفات رون أراد، لان ما تلى ذلك من خطوات إسرائيلية ومروحيات وجنود امر مقلق جدا يهدف الى إيجاد فرصة ما".



واستغرب "استفادة إسرائيل من الأراضي السورية المحتلة للدخول الى لبنان وتحقيق اهداف عسكرية او تخريبية إرهابية في لبنان"، مؤكدا ان "صورة رائعة حصلت في النبي شيت بقتال الجيش والشعب والمقاومة معا ضد الانزال الإسرائيلي، وهذا ما نريد الوصول اليه وللتأكيد انه عندما نجتمع معا لبنانيا نستطيع هزيمة إسرائيل".



وفي ما يتعلق بالمفاوضات، اعتبر انه "لدى الدولة اللبنانية اليوم فرصة ذهبية للاستفادة من الوضع الجديد الذي ثبتته المقاومة على الأرض دفاعا عن لبنان"، وقال: "دبلوماسيا لم يتعاون احد مع الدولة اللبنانية، على الرغم من طلب رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون تقديم ولو خطوة واحدة للاستفادة منها والقول ان إسرائيل نفذت الاتفاق".



اضاف: "الدولة يجب ان تستفيد من هذا الوضع الجديد ليس بالاتصالات والضغوطات، بل متسلحة بقوة المقاومة وفرض تنفيذ معادلة الردع التي نريد ان تحمي لبنان".



ورأى أن "الهدف من استهداف القرض الحسن هو الضغط على بيئة المقاومة"، موضحا ان "لا أموال في مراكز القرض الحسن، وإسرائيل تدمر الحجر فقط، واموال الناس بأمان"، مؤكدا ان "لا علاقة للقرض الحسن بتمويل "حزب الله" على الاطلاق، وثقة الناس بالقرض الحسن ستستمر".