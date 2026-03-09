المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ إلى سكان مزرعة العاقبية: إليكم إنذارًا عاجلًا

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان مزرعة العاقبية



وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ إنذارًا عاجلًا إلى سكان مزرعة العاقبية.وأكّد أنّ الجيش الإسرائيليّ سيهاجم على المدى الزمنيّ القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله.وقال: "نحثّ سكان المباني المحددة بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة لها: أنتم موجودون قرب مباني يستخدمها حزب الله فمن لسلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر".