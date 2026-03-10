"حزب الله": استهداف تجمعات للعدو والتصدي لمحاولات تسلل فجرا

أعلن "حزب الله"، أنه استهدف ليلا، قاعدة تسيبوريت شرق مدينة حيفا.



كما اعلن انه استهدف فجرا، تجمعات لجنود العدوّ في منطقة الخانوق في قرية عيترون، في ‏مرتفع كحيل عند الأطراف الشرقيّة لبلدة مارون الراس، الموقع المستحدث في بلدة مركبا بصلية صاروخيّة، في موقع المالكيّة قبالة بلدة عيترون الحدوديّة، مربض مدفعيّة قرب موقع المرج قبالة بلدة مركبا الحدوديّة، قاعدة تل هشومير (مقر قيادة أركانيّة جنوب شرق تل أبيب)، ‏قاعدة غيفع للتحكّم بالمسيّرات شرق مدينة صفد المحتلّة، ثكنة يفتاح، الموقع المستحدث في جبل الباط في بلدة عيترون الحدوديّة ومربض المدفعيّة في محيط موقع العبّاد.



وأشار الى أنه "تصدى لمحاولة تقدّم نفّذتها قوّات العدوّ عند الأطراف الجنوبيّة لمدينة الخيام في محيط المعتقل، ولفت الى أنه استدرج قوات العدو الى كمين عند الأطراف الجنوبيّة لمدينة الخيام، واستهدفها بالأسلحة المناسبة، بالإضافة الى استهداف قوة معادية حاولت التسلل باتجاه بلدة حولا الحدوديّة، في موقع العبّاد.