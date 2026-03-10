الأخبار
البطريرك الماروني بعد استشهاد الخوري الراعي: ليعمل الجميع على وقف حرب تفرّد بها "حزب الله" ونترقب تنفيذ قرار الدولة والجيش
أخبار لبنان
2026-03-10 | 06:06
البطريرك الماروني بعد استشهاد الخوري الراعي: ليعمل الجميع على وقف حرب تفرّد بها "حزب الله" ونترقب تنفيذ قرار الدولة والجيش
البطريرك الماروني بعد استشهاد الخوري الراعي: ليعمل الجميع على وقف حرب تفرّد بها "حزب الله" ونترقب تنفيذ قرار الدولة والجيش
اذاع امين سر البطريركية المارونية الأب فادي تابت البيان الصادر عن البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي بعد استشهاد الخوري بيار الراعي ، جاء فيه:
"طوبى لصانعي السلام فإنهم أبناء الله يُدعون" (متى 5: 9).
بقلوبٍ يعتصرها الألم والأسى، تلقّينا نبأ استشهاد ابننا الخوري بيار الراعي، من أبرشية صور المارونية، كاهن رعية القليعة المحبة للمسيح الذي سقط ضحية الحرب الهمجية الدائرة على أرض لبنان في ظلّ التصعيد العسكري الخطير بين حزب الله وإسرائيل".
وأضاف: "إنّ استشهاد كاهنٍ مكرّس لخدمة الله وشعبه، وهو ثابت في رسالته الراعوية إلى جانب المؤمنين في زمن المحنة، يشكّل جرحًا عميقًا في قلب الكنيسة، ويكشف مجددًا المأساة التي يدفع ثمنها الأبرياء في دوامة العنف والحروب التي طالما حذرنا منها ودعونا الجميع لتحييد وطننا عن مآسيها، والذهاب إلى التفاوض والحوار والديبلوماسية".
وتابع: "إننا ندين بشدة كلّ اعتداء يطال المدنيين ورجال الدين ودور العبادة والمنازل والمؤسسات، وكل شبر من أرض وطننا ونرى في هذا الحدث المؤلم اعتداءً صارخًا على كرامة الإنسان وعلى قدسية الحياة، ونؤكد أنّ استمرار منطق الحرب والسلاح لن يجلب للبنان والمنطقة سوى المزيد من القتل والدمار والتشرّد. بلدة القليعة التي سبقت وأعلنت على لسان خادمها الأمين الخوري بيار أنها رعية مسالمة بعيدة من مجريات هذه الحرب الضروس وأن كل ما يرغبون به هو البقاء آمنين في منازلهم وأرضهم. هي حزينة اليوم على فقدان راعيها. وإذ نرفع صلاتنا من أجل راحة نفس الخوري الشهيد بيار الراعي، الذي قدّم حياته شهادةً للمحبة والوفاء لرسالته الكهنوتية، ندعو جميع المسؤولين في لبنان والمنطقة والمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياتهم التاريخية والعمل الفوري والجاد لوقف هذه الحرب العبثية التي تهدّد حياة الناس ومستقبل الوطن، بخاصة أن موقف الدولة اللبنانية قد صدر واضحًا بغية تحييد لبنان عن حرب الإسناد لإيران وقد تفرّد بقرار الاشتراك فيها حزب الله وحتى الساعة نترقب تنفيذ قرار الدولة والجيش اللبناني لمن غابت عنهم ضوابط الاعتراف بالدولة والقانون ".
وختم: "نجدّد دعوتنا إلى تحييد لبنان عن صراعات المحاور والحروب الإقليمية، حفاظًا على رسالته كأرض لقاء وحوار وسلام. فلبنان لم يُخلق ليكون ساحةً للحروب، بل وطنًا للعيش المشترك ولرسالة الحرية والكرامة الإنسانية. في هذه الأيام الأليمة، نرفع صلاتنا المفعمة برجاء القيامة الذي لا يُخيّب إلى الله كي يمنح التعزية لعائلة الخوري الشهيد بيار الراعي ولراعي أبرشية صور أخينا سيادة المطران شربل عبدالله ولكل إخوته الكهنة وأبناء رعيته وكل من عرفه وخدم معهم، سائلينه تعالى أن يحفظ لبنان وشعبه من شرور الحروب، وأن يفيض على وطننا نعمة السلام العادل والدائم".
السنيورة زار مع ميقاتي وتمام سلام عين التينة: ندعم جهود رئيسي الجمهورية والحكومة لوقف العدوان بتأييد من الرئيس بري
جولات رقابية على أسواق الخضار في بيروت والبقاع والشمال... وزير الزراعة: الجولات ستتواصل بشكل دوري ومفاجئ
أخبار لبنان
2026-03-01
البطريرك الراعي يؤسّس أول رعية مارونية في اللوكسمبورغ
أخبار لبنان
2026-03-01
البطريرك الراعي يؤسّس أول رعية مارونية في اللوكسمبورغ
0
آخر الأخبار
15:12
اقفال المحاكم الروحية المارونية حدادًًا على الخوري بيار الراعي
آخر الأخبار
15:12
اقفال المحاكم الروحية المارونية حدادًًا على الخوري بيار الراعي
0
أخبار دولية
01:32
البابا لاوون الرابع عشر يعرب عن ألمه لاستشهاد الخوري بيار الراعي
أخبار دولية
01:32
البابا لاوون الرابع عشر يعرب عن ألمه لاستشهاد الخوري بيار الراعي
0
أخبار لبنان
2026-03-03
موسى بعد لقاء الخماسية الرئيس عون: نؤيّد قرار الدولة أمس أمّا في ما يتعلق باستمرار "حزب الله"في إطلاق الصواريخ فالمطلوب من الجيش اللبناني التصرّف
أخبار لبنان
2026-03-03
موسى بعد لقاء الخماسية الرئيس عون: نؤيّد قرار الدولة أمس أمّا في ما يتعلق باستمرار "حزب الله"في إطلاق الصواريخ فالمطلوب من الجيش اللبناني التصرّف
0
أخبار لبنان
12:44
"اليونيفيل": سهّلنا نقل عشرات المدنيين إلى برّ الأمان من عدة قرى في جنوب لبنان
أخبار لبنان
12:44
"اليونيفيل": سهّلنا نقل عشرات المدنيين إلى برّ الأمان من عدة قرى في جنوب لبنان
0
أمن وقضاء
12:39
خريش تسلم 5 سيارات إسعاف مقدمة من العراق عبر وزارة الصحة
أمن وقضاء
12:39
خريش تسلم 5 سيارات إسعاف مقدمة من العراق عبر وزارة الصحة
0
أمن وقضاء
12:28
جمعية تجار جونية وكسروان: للتنبه والتحقق من أي رواية تُنشر
أمن وقضاء
12:28
جمعية تجار جونية وكسروان: للتنبه والتحقق من أي رواية تُنشر
0
أخبار لبنان
12:19
رجي تبلغ من السفير الايرلندي تخصيص بلاده ٣ ملايين يورو للنازحين وعرض مع وزير خارجية فنلندا التطورات وتلقى رسالة من نظيره السويدي
أخبار لبنان
12:19
رجي تبلغ من السفير الايرلندي تخصيص بلاده ٣ ملايين يورو للنازحين وعرض مع وزير خارجية فنلندا التطورات وتلقى رسالة من نظيره السويدي
0
آخر الأخبار
08:36
وزير الخارجية الإسباني: اجتياح إسرائيل البري للبنان سيكون "خطأ فادحا" ونطالب حزب الله بوقف هجماته ضد إسرائيل
آخر الأخبار
08:36
وزير الخارجية الإسباني: اجتياح إسرائيل البري للبنان سيكون "خطأ فادحا" ونطالب حزب الله بوقف هجماته ضد إسرائيل
0
آخر الأخبار
08:47
الرئيس نبيه بري خلال لقائه الرؤساء نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام: أصر على الميكانيزم كآلية وإطار لتنفيذ وقف الحرب
آخر الأخبار
08:47
الرئيس نبيه بري خلال لقائه الرؤساء نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام: أصر على الميكانيزم كآلية وإطار لتنفيذ وقف الحرب
0
أخبار دولية
12:17
ويتكوف: روسيا نفت تزويد إيران بمعلومات مخابرات عن الأصول العسكرية الأميركية
أخبار دولية
12:17
ويتكوف: روسيا نفت تزويد إيران بمعلومات مخابرات عن الأصول العسكرية الأميركية
0
آخر الأخبار
14:23
غارة إسرائيلية على بلدة النميرية ومحيط بلدة سيناي في قضاء النبطية جنوبي لبنان
آخر الأخبار
14:23
غارة إسرائيلية على بلدة النميرية ومحيط بلدة سيناي في قضاء النبطية جنوبي لبنان
0
أمن وقضاء
09:51
بعد ساعات من الإنذار... الجيش الإسرائيلي يستهدف الضاحية
أمن وقضاء
09:51
بعد ساعات من الإنذار... الجيش الإسرائيلي يستهدف الضاحية
0
أخبار دولية
09:45
إيران: سننهي الحرب التي لم نبدأها
أخبار دولية
09:45
إيران: سننهي الحرب التي لم نبدأها
0
تقارير نشرة الاخبار
09:40
09:40
إليكم آخر مستجدات الحرب في المنطقة…
تقارير نشرة الاخبار
09:40
09:40
إليكم آخر مستجدات الحرب في المنطقة…
0
أخبار لبنان
09:39
تجمع المحامين في "حزب الله نفذ وقفة تضامنية أمام قصر عدل بيروت
أخبار لبنان
09:39
تجمع المحامين في "حزب الله نفذ وقفة تضامنية أمام قصر عدل بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
09:35
09:35
تهديد جديد للضاحية وجولة لحزب الله على مراكز إيواء في بيروت...
تقارير نشرة الاخبار
09:35
09:35
تهديد جديد للضاحية وجولة لحزب الله على مراكز إيواء في بيروت...
0
تقارير نشرة الاخبار
09:32
09:32
نزوح من بلدة علما الشعب وتهديد إسرائيلي لصيدا... إليكم آخر التطورات
تقارير نشرة الاخبار
09:32
09:32
نزوح من بلدة علما الشعب وتهديد إسرائيلي لصيدا... إليكم آخر التطورات
0
تقارير نشرة الاخبار
09:30
09:30
غارات على القطاعين الغربي والأوسط واستهداف سيارة لكشافة الرسالة الإسعاف الصحي...
تقارير نشرة الاخبار
09:30
09:30
غارات على القطاعين الغربي والأوسط واستهداف سيارة لكشافة الرسالة الإسعاف الصحي...
0
أخبار لبنان
09:25
جنبلاط وباسيل يبحثان دعم الجيش والوحدة الوطنية وتحييد لبنان عن صراعات المنطقة
أخبار لبنان
09:25
جنبلاط وباسيل يبحثان دعم الجيش والوحدة الوطنية وتحييد لبنان عن صراعات المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:48
08:48
لبنان الرسمي ينتظر الجواب الاسرائيلي على مب
تقارير نشرة الاخبار
08:48
لبنان الرسمي ينتظر الجواب الاسرائيلي على مبادرته... فهل تبلغت الرئاسة عبر الوسطاء أي أمر؟
1
خبر عاجل
07:30
ادرعي: إنذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
07:30
ادرعي: إنذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية
2
أخبار لبنان
01:54
أهالي علما الشعب يتحضّرون لمغادرتها... ورئيس البلدية يتحدّث للـLBCI والدموع في عينيه
أخبار لبنان
01:54
أهالي علما الشعب يتحضّرون لمغادرتها... ورئيس البلدية يتحدّث للـLBCI والدموع في عينيه
3
أخبار لبنان
03:29
إنذار عاجل إلى سكان صور وصيدا...
أخبار لبنان
03:29
إنذار عاجل إلى سكان صور وصيدا...
4
اقتصاد
03:07
ارتفاع كبير بأسعار المحروقات
اقتصاد
03:07
ارتفاع كبير بأسعار المحروقات
5
اقتصاد
07:24
ارتفاع سعر ربطة الخبز...
اقتصاد
07:24
ارتفاع سعر ربطة الخبز...
6
أخبار لبنان
03:50
عدد من أهالي علما الشعب يرفض المغادرة... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
أخبار لبنان
03:50
عدد من أهالي علما الشعب يرفض المغادرة... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
7
أخبار لبنان
04:49
الـLBCI تواكب أهالي علما الشعب... رئيس البلدية: "فلّينا وما منعرف إذا منرجع"
أخبار لبنان
04:49
الـLBCI تواكب أهالي علما الشعب... رئيس البلدية: "فلّينا وما منعرف إذا منرجع"
8
أمن وقضاء
10:25
بلدية جونية باشرت بإجراءات في الشارع المحيط بفندق هوليداي بعد ورود اتصال هاتفي لعامل
أمن وقضاء
10:25
بلدية جونية باشرت بإجراءات في الشارع المحيط بفندق هوليداي بعد ورود اتصال هاتفي لعامل
