السنيورة زار مع ميقاتي وتمام سلام عين التينة: ندعم جهود رئيسي الجمهورية والحكومة لوقف العدوان بتأييد من الرئيس بري

أخبار لبنان
2026-03-10 | 06:19
مشاهدات عالية
السنيورة زار مع ميقاتي وتمام سلام عين التينة: ندعم جهود رئيسي الجمهورية والحكومة لوقف العدوان بتأييد من الرئيس بري
السنيورة زار مع ميقاتي وتمام سلام عين التينة: ندعم جهود رئيسي الجمهورية والحكومة لوقف العدوان بتأييد من الرئيس بري

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري الرؤساء السابقون للحكومة نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام. 

واثر اللقاء، القى الرئيس السنيورة البيان الآتي: "في خضم المحن الكبيرة التي تعصف بوطننا لبنان، تشرّفنا بزيارة الرئيس نبيه بري، وحيث أكَّدنا في حديثنا معه على عدد من الأمور الأساسية الآتية:

أولاً: إدانة واستنكار جرائم الحرب المستمرة التي ترتكبها إسرائيل ضد لبنان واللبنانيين، والمتمثلة بالقصف والقتل والتنكيل والتدمير الهمجي، بما في ذلك الإنذارات المتكررة للبنانيين المقيمين في الجنوب، ولسكان الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، لتهجيرهم قسرياً إلى مناطق أُخرى، وذلك تنفيذاً لما تعلنه إسرائيل من خطةٍ لاجتياح أجزاء إضافية من لبنان.

ثانياً: عبَّرنا عن تعازينا بالشهداء الأبرياء وعن مواساتنا للجرحى والمصابين الذين سقطوا نتيجة الزجّ بهم في حرب لا دخل لهم بها. كما أعلنّا عن تضامننا مع اللبنانيين الذين خسروا جنى عمرهم وأُجبروا على النزوح قسراً من منازلهم وقراهم وبلداتهم، وحيث باتوا يعانون الأمرّين.

ثالثاً: أكَّدنا على أهمية الحرص على تضامن جميع اللبنانيين مع أهلنا الصامدين في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، وفي أهمية تعزيز الجهود لتقديم العون والمؤازرة للتخفيف من معاناة من أجبرهم العدوان الإسرائيلي على النزوح عن منازلهم وقراهم وبلداتهم.

رابعاً: أعلنا تأييدنا لقرارات الحكومة لجهة حصرية قرار الحرب والسلم، وتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، على جميع أراضي الوطن، ودعونا إلى تأييد لبناني وطني جامع وكبير داعم لهذه القرارات، وأيضاً وبالتالي دعمنا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحؤول دون أن يتحمل لبنان المزيد من المخاطر والأكلاف البشرية والمادية والمعاناة الإنسانية.

خامساً: أعلنا دعمنا الكامل للجهود التي يقوم بها الرئيس جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، وبتأييد من دولة الرئيس نبيه بري لدى جميع المراجع الدولية والدول الصديقة والشقيقة لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان. ومن ذلك، تأييدنا للمبادرة الجديدة التي أطلقها الرئيس عون في الاجتماع الافتراضي الذي نظمه بعد ظهر البارحة رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية. كما أكَّدنا على أننا نعوّل على حكمة الجميع في الحفاظ على وحدة اللبنانيين وتعزيزها في هذا الظرف الصعب، ولجمع الشمل الوطني ازاء الاخطار والمحن الراهنة والداهمة التي تواجه وطننا من أجل تحقيق الإنقاذ المنشود للبنان واللبنانيين".

أخبار لبنان

بري

نجيب ميقاتي

فؤاد السنيورة

تمام سلام

العدوان

رئيس بلدية رميش للـLBCI: اتصالات اسرائيلية تطلب اخراج النازحين من البلدة والا سيرغم الجميع على المغادرة
البطريرك الماروني بعد استشهاد الخوري الراعي: ليعمل الجميع على وقف حرب تفرّد بها "حزب الله" ونترقب تنفيذ قرار الدولة والجيش
السابق

LBCI
آخر الأخبار
04:53

وصول ميقاتي وتمام سلام والسنيورة الى عين التينة للقاء بري

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-06

الرؤساء ميقاتي والسينورة وتمام سلام من بعبدا: نؤيد قرارات الحكومة ونعول على حكمة رئيس الجمهورية

LBCI
آخر الأخبار
08:47

الرئيس نبيه بري خلال لقائه الرؤساء نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام: أصر على الميكانيزم كآلية وإطار لتنفيذ وقف الحرب

LBCI
آخر الأخبار
05:27

فؤاد السنيورة من عين التينة: أعلنا تأييدنا لقرارات الحكومة لجهة حصرية قرار الحرب والسلم وتطبيق حصرية السلاح ودعونا الى تأييد لبناني جامع لهذه القرارات

LBCI
أخبار لبنان
12:44

"اليونيفيل": سهّلنا نقل عشرات المدنيين إلى برّ الأمان من عدة قرى في جنوب لبنان

LBCI
أمن وقضاء
12:39

خريش تسلم 5 سيارات إسعاف مقدمة من العراق عبر وزارة الصحة

LBCI
أمن وقضاء
12:28

جمعية تجار جونية وكسروان: للتنبه والتحقق من أي رواية تُنشر

LBCI
أخبار لبنان
12:19

رجي تبلغ من السفير الايرلندي تخصيص بلاده ٣ ملايين يورو للنازحين وعرض مع وزير خارجية فنلندا التطورات وتلقى رسالة من نظيره السويدي

LBCI
آخر الأخبار
08:36

وزير الخارجية الإسباني: اجتياح إسرائيل البري للبنان سيكون "خطأ فادحا" ونطالب حزب الله بوقف هجماته ضد إسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
08:47

الرئيس نبيه بري خلال لقائه الرؤساء نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام: أصر على الميكانيزم كآلية وإطار لتنفيذ وقف الحرب

LBCI
أخبار دولية
12:17

ويتكوف: روسيا نفت تزويد إيران بمعلومات مخابرات عن الأصول العسكرية الأميركية

LBCI
آخر الأخبار
14:23

غارة إسرائيلية على بلدة النميرية ومحيط بلدة سيناي في قضاء النبطية جنوبي لبنان

LBCI
أمن وقضاء
09:51

بعد ساعات من الإنذار... الجيش الإسرائيلي يستهدف الضاحية

LBCI
أخبار دولية
09:45

إيران: سننهي الحرب التي لم نبدأها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:40

إليكم آخر مستجدات الحرب في المنطقة…

LBCI
أخبار لبنان
09:39

تجمع المحامين في "حزب الله نفذ وقفة تضامنية أمام قصر عدل بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:35

تهديد جديد للضاحية وجولة لحزب الله على مراكز إيواء في بيروت...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:32

نزوح من بلدة علما الشعب وتهديد إسرائيلي لصيدا... إليكم آخر التطورات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:30

غارات على القطاعين الغربي والأوسط واستهداف سيارة لكشافة الرسالة الإسعاف الصحي...

LBCI
أخبار لبنان
09:25

جنبلاط وباسيل يبحثان دعم الجيش والوحدة الوطنية وتحييد لبنان عن صراعات المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:48

لبنان الرسمي ينتظر الجواب الاسرائيلي على مبادرته... فهل تبلغت الرئاسة عبر الوسطاء أي أمر؟

LBCI
خبر عاجل
07:30

ادرعي: إنذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
01:54

أهالي علما الشعب يتحضّرون لمغادرتها... ورئيس البلدية يتحدّث للـLBCI والدموع في عينيه

LBCI
أخبار لبنان
03:29

إنذار عاجل إلى سكان صور وصيدا...

LBCI
اقتصاد
03:07

ارتفاع كبير بأسعار المحروقات

LBCI
اقتصاد
07:24

ارتفاع سعر ربطة الخبز...

LBCI
أخبار لبنان
03:50

عدد من أهالي علما الشعب يرفض المغادرة... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
04:49

الـLBCI تواكب أهالي علما الشعب... رئيس البلدية: "فلّينا وما منعرف إذا منرجع"

LBCI
أمن وقضاء
10:25

بلدية جونية باشرت بإجراءات في الشارع المحيط بفندق هوليداي بعد ورود اتصال هاتفي لعامل

