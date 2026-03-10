الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
السنيورة زار مع ميقاتي وتمام سلام عين التينة: ندعم جهود رئيسي الجمهورية والحكومة لوقف العدوان بتأييد من الرئيس بري
أخبار لبنان
2026-03-10 | 06:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
السنيورة زار مع ميقاتي وتمام سلام عين التينة: ندعم جهود رئيسي الجمهورية والحكومة لوقف العدوان بتأييد من الرئيس بري
3
min
السنيورة زار مع ميقاتي وتمام سلام عين التينة: ندعم جهود رئيسي الجمهورية والحكومة لوقف العدوان بتأييد من الرئيس بري
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري الرؤساء السابقون للحكومة نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام.
واثر اللقاء، القى الرئيس السنيورة البيان الآتي: "في خضم المحن الكبيرة التي تعصف بوطننا لبنان، تشرّفنا بزيارة الرئيس نبيه بري، وحيث أكَّدنا في حديثنا معه على عدد من الأمور الأساسية الآتية:
أولاً:
إدانة واستنكار جرائم الحرب المستمرة التي ترتكبها إسرائيل ضد لبنان واللبنانيين، والمتمثلة بالقصف والقتل والتنكيل والتدمير الهمجي، بما في ذلك الإنذارات المتكررة للبنانيين المقيمين في الجنوب، ولسكان الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، لتهجيرهم قسرياً إلى مناطق أُخرى، وذلك تنفيذاً لما تعلنه إسرائيل من خطةٍ لاجتياح أجزاء إضافية من لبنان.
ثانياً:
عبَّرنا عن تعازينا بالشهداء الأبرياء وعن مواساتنا للجرحى والمصابين الذين سقطوا نتيجة الزجّ بهم في حرب لا دخل لهم بها. كما أعلنّا عن تضامننا مع اللبنانيين الذين خسروا جنى عمرهم وأُجبروا على النزوح قسراً من منازلهم وقراهم وبلداتهم، وحيث باتوا يعانون الأمرّين.
ثالثاً:
أكَّدنا على أهمية الحرص على تضامن جميع اللبنانيين مع أهلنا الصامدين في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، وفي أهمية تعزيز الجهود لتقديم العون والمؤازرة للتخفيف من معاناة من أجبرهم العدوان الإسرائيلي على النزوح عن منازلهم وقراهم وبلداتهم.
رابعاً:
أعلنا تأييدنا لقرارات الحكومة لجهة حصرية قرار الحرب والسلم، وتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، على جميع أراضي الوطن، ودعونا إلى تأييد لبناني وطني جامع وكبير داعم لهذه القرارات، وأيضاً وبالتالي دعمنا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحؤول دون أن يتحمل لبنان المزيد من المخاطر والأكلاف البشرية والمادية والمعاناة الإنسانية.
خامساً:
أعلنا دعمنا الكامل للجهود التي يقوم بها الرئيس جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، وبتأييد من دولة الرئيس نبيه بري لدى جميع المراجع الدولية والدول الصديقة والشقيقة لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان. ومن ذلك، تأييدنا للمبادرة الجديدة التي أطلقها الرئيس عون في الاجتماع الافتراضي الذي نظمه بعد ظهر البارحة رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية. كما أكَّدنا على أننا نعوّل على حكمة الجميع في الحفاظ على وحدة اللبنانيين وتعزيزها في هذا الظرف الصعب، ولجمع الشمل الوطني ازاء الاخطار والمحن الراهنة والداهمة التي تواجه وطننا من أجل تحقيق الإنقاذ المنشود للبنان واللبنانيين".
أخبار لبنان
بري
نجيب ميقاتي
فؤاد السنيورة
تمام سلام
العدوان
التالي
رئيس بلدية رميش للـLBCI: اتصالات اسرائيلية تطلب اخراج النازحين من البلدة والا سيرغم الجميع على المغادرة
البطريرك الماروني بعد استشهاد الخوري الراعي: ليعمل الجميع على وقف حرب تفرّد بها "حزب الله" ونترقب تنفيذ قرار الدولة والجيش
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:53
وصول ميقاتي وتمام سلام والسنيورة الى عين التينة للقاء بري
آخر الأخبار
04:53
وصول ميقاتي وتمام سلام والسنيورة الى عين التينة للقاء بري
0
أخبار لبنان
2026-03-06
الرؤساء ميقاتي والسينورة وتمام سلام من بعبدا: نؤيد قرارات الحكومة ونعول على حكمة رئيس الجمهورية
أخبار لبنان
2026-03-06
الرؤساء ميقاتي والسينورة وتمام سلام من بعبدا: نؤيد قرارات الحكومة ونعول على حكمة رئيس الجمهورية
0
آخر الأخبار
08:47
الرئيس نبيه بري خلال لقائه الرؤساء نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام: أصر على الميكانيزم كآلية وإطار لتنفيذ وقف الحرب
آخر الأخبار
08:47
الرئيس نبيه بري خلال لقائه الرؤساء نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام: أصر على الميكانيزم كآلية وإطار لتنفيذ وقف الحرب
0
آخر الأخبار
05:27
فؤاد السنيورة من عين التينة: أعلنا تأييدنا لقرارات الحكومة لجهة حصرية قرار الحرب والسلم وتطبيق حصرية السلاح ودعونا الى تأييد لبناني جامع لهذه القرارات
آخر الأخبار
05:27
فؤاد السنيورة من عين التينة: أعلنا تأييدنا لقرارات الحكومة لجهة حصرية قرار الحرب والسلم وتطبيق حصرية السلاح ودعونا الى تأييد لبناني جامع لهذه القرارات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:44
"اليونيفيل": سهّلنا نقل عشرات المدنيين إلى برّ الأمان من عدة قرى في جنوب لبنان
أخبار لبنان
12:44
"اليونيفيل": سهّلنا نقل عشرات المدنيين إلى برّ الأمان من عدة قرى في جنوب لبنان
0
أمن وقضاء
12:39
خريش تسلم 5 سيارات إسعاف مقدمة من العراق عبر وزارة الصحة
أمن وقضاء
12:39
خريش تسلم 5 سيارات إسعاف مقدمة من العراق عبر وزارة الصحة
0
أمن وقضاء
12:28
جمعية تجار جونية وكسروان: للتنبه والتحقق من أي رواية تُنشر
أمن وقضاء
12:28
جمعية تجار جونية وكسروان: للتنبه والتحقق من أي رواية تُنشر
0
أخبار لبنان
12:19
رجي تبلغ من السفير الايرلندي تخصيص بلاده ٣ ملايين يورو للنازحين وعرض مع وزير خارجية فنلندا التطورات وتلقى رسالة من نظيره السويدي
أخبار لبنان
12:19
رجي تبلغ من السفير الايرلندي تخصيص بلاده ٣ ملايين يورو للنازحين وعرض مع وزير خارجية فنلندا التطورات وتلقى رسالة من نظيره السويدي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:36
وزير الخارجية الإسباني: اجتياح إسرائيل البري للبنان سيكون "خطأ فادحا" ونطالب حزب الله بوقف هجماته ضد إسرائيل
آخر الأخبار
08:36
وزير الخارجية الإسباني: اجتياح إسرائيل البري للبنان سيكون "خطأ فادحا" ونطالب حزب الله بوقف هجماته ضد إسرائيل
0
آخر الأخبار
08:47
الرئيس نبيه بري خلال لقائه الرؤساء نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام: أصر على الميكانيزم كآلية وإطار لتنفيذ وقف الحرب
آخر الأخبار
08:47
الرئيس نبيه بري خلال لقائه الرؤساء نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام: أصر على الميكانيزم كآلية وإطار لتنفيذ وقف الحرب
0
أخبار دولية
12:17
ويتكوف: روسيا نفت تزويد إيران بمعلومات مخابرات عن الأصول العسكرية الأميركية
أخبار دولية
12:17
ويتكوف: روسيا نفت تزويد إيران بمعلومات مخابرات عن الأصول العسكرية الأميركية
0
آخر الأخبار
14:23
غارة إسرائيلية على بلدة النميرية ومحيط بلدة سيناي في قضاء النبطية جنوبي لبنان
آخر الأخبار
14:23
غارة إسرائيلية على بلدة النميرية ومحيط بلدة سيناي في قضاء النبطية جنوبي لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:51
بعد ساعات من الإنذار... الجيش الإسرائيلي يستهدف الضاحية
أمن وقضاء
09:51
بعد ساعات من الإنذار... الجيش الإسرائيلي يستهدف الضاحية
0
أخبار دولية
09:45
إيران: سننهي الحرب التي لم نبدأها
أخبار دولية
09:45
إيران: سننهي الحرب التي لم نبدأها
0
تقارير نشرة الاخبار
09:40
إليكم آخر مستجدات الحرب في المنطقة…
تقارير نشرة الاخبار
09:40
إليكم آخر مستجدات الحرب في المنطقة…
0
أخبار لبنان
09:39
تجمع المحامين في "حزب الله نفذ وقفة تضامنية أمام قصر عدل بيروت
أخبار لبنان
09:39
تجمع المحامين في "حزب الله نفذ وقفة تضامنية أمام قصر عدل بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
09:35
تهديد جديد للضاحية وجولة لحزب الله على مراكز إيواء في بيروت...
تقارير نشرة الاخبار
09:35
تهديد جديد للضاحية وجولة لحزب الله على مراكز إيواء في بيروت...
0
تقارير نشرة الاخبار
09:32
نزوح من بلدة علما الشعب وتهديد إسرائيلي لصيدا... إليكم آخر التطورات
تقارير نشرة الاخبار
09:32
نزوح من بلدة علما الشعب وتهديد إسرائيلي لصيدا... إليكم آخر التطورات
0
تقارير نشرة الاخبار
09:30
غارات على القطاعين الغربي والأوسط واستهداف سيارة لكشافة الرسالة الإسعاف الصحي...
تقارير نشرة الاخبار
09:30
غارات على القطاعين الغربي والأوسط واستهداف سيارة لكشافة الرسالة الإسعاف الصحي...
0
أخبار لبنان
09:25
جنبلاط وباسيل يبحثان دعم الجيش والوحدة الوطنية وتحييد لبنان عن صراعات المنطقة
أخبار لبنان
09:25
جنبلاط وباسيل يبحثان دعم الجيش والوحدة الوطنية وتحييد لبنان عن صراعات المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:48
لبنان الرسمي ينتظر الجواب الاسرائيلي على مبادرته... فهل تبلغت الرئاسة عبر الوسطاء أي أمر؟
تقارير نشرة الاخبار
08:48
لبنان الرسمي ينتظر الجواب الاسرائيلي على مبادرته... فهل تبلغت الرئاسة عبر الوسطاء أي أمر؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:30
ادرعي: إنذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
07:30
ادرعي: إنذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية
2
أخبار لبنان
01:54
أهالي علما الشعب يتحضّرون لمغادرتها... ورئيس البلدية يتحدّث للـLBCI والدموع في عينيه
أخبار لبنان
01:54
أهالي علما الشعب يتحضّرون لمغادرتها... ورئيس البلدية يتحدّث للـLBCI والدموع في عينيه
3
أخبار لبنان
03:29
إنذار عاجل إلى سكان صور وصيدا...
أخبار لبنان
03:29
إنذار عاجل إلى سكان صور وصيدا...
4
اقتصاد
03:07
ارتفاع كبير بأسعار المحروقات
اقتصاد
03:07
ارتفاع كبير بأسعار المحروقات
5
اقتصاد
07:24
ارتفاع سعر ربطة الخبز...
اقتصاد
07:24
ارتفاع سعر ربطة الخبز...
6
أخبار لبنان
03:50
عدد من أهالي علما الشعب يرفض المغادرة... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
أخبار لبنان
03:50
عدد من أهالي علما الشعب يرفض المغادرة... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
7
أخبار لبنان
04:49
الـLBCI تواكب أهالي علما الشعب... رئيس البلدية: "فلّينا وما منعرف إذا منرجع"
أخبار لبنان
04:49
الـLBCI تواكب أهالي علما الشعب... رئيس البلدية: "فلّينا وما منعرف إذا منرجع"
8
أمن وقضاء
10:25
بلدية جونية باشرت بإجراءات في الشارع المحيط بفندق هوليداي بعد ورود اتصال هاتفي لعامل
أمن وقضاء
10:25
بلدية جونية باشرت بإجراءات في الشارع المحيط بفندق هوليداي بعد ورود اتصال هاتفي لعامل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More