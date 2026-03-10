رئيس بلدية رميش للـLBCI: اتصالات اسرائيلية تطلب اخراج النازحين من البلدة والا سيرغم الجميع على المغادرة

كشف رئيس بلدية رميش حنا العميل أن عددا من اهالي رميش تلقى اتصالات اسرائيلية تطلب اخراج النازحين الذين لجأوا الى البلدة من القرى والبلدات المجاورة ولاسيما بنت جبيل وحنيت وعيترون ويقارب عددهم الـ٢٠٠ سخص، ان يغادروا البلدة والا سيرغم الجميع بمن فيهم اهالي رميش والذين يقارب عدد المقيمين فيها حاليا الـ٦٠٠٠ شخص على المغادرة.



ولفت العميل في اتصال مع الـLBCI، الى أن البلدية أجرت اتصالات بقيادة قطاع جنوب الليطاني ووزير الداخلية والميكانيزم واتفق على اخراج النازحين بمواكبة من الجيش الى صيدا، والانطلاق بعد التجمع وسط رميش عند الساعة ٣ عصر اليوم.



ويذكر أن النازحين تفهموا ظروف البلدة التي يرفض اهلها المغادرة بعدما كانوا قد استقبلوهم في منازلهم من دون اي مقابل مادي.