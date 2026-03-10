لقاء وزاري في السراي... وهذا ما جرى بحثه

عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اللقاء الوزاري الدوري في السراي الكبير، لمتابعة التطورات السياسية وخطة الاستجابة لمتطلبات النزوح والإغاثة.



وعقب اللقاء، أعلن وزير الإعلام المحامي بول مرقص، أن "الرئيس سلام أشار خلال الاجتماع الى الجهود الديبلوماسية التي يجريها مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بهدف لجم التصعيد العسكري والمساعي الآيلة الى ذلك. ثم تطرّق الى التنسيق بين الوزارات والإدارات والأجهزة المختصة في الجهود الاغاثية والتموينية، مؤكدا "أهمية دعم أبناء القرى الجنوبية، حيث عرض كل من الوزراء المعنيين ما يقوم به من جهود في وزارته، ولا سيما في عدادهم وزير الصحة العامة، الذي طمأن الى الوضع الصحي عموماً. كما عرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية الاجراءات التي تقوم بها الوزارة في موضوع مساعدة النازحين، وعرض وزير الطاقة المخزون الاستراتيجي للمحروقات بالتعاون مع وزير الاقتصاد".