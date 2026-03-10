الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مرقص: مساعي رئيس الجمهورية أسهمت في ابعاد شبح استهداف البنى التحتية والمرافق الحيوية ومساعي لجم التصعيد مستمرة
أخبار لبنان
2026-03-10 | 07:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مرقص: مساعي رئيس الجمهورية أسهمت في ابعاد شبح استهداف البنى التحتية والمرافق الحيوية ومساعي لجم التصعيد مستمرة
أكد وزير الإعلام بول مرقص أن "الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ومساعيه مع الرئيس الفرنسي ماكرون وسائر قادة العالم الذين يتواصل معهم دورياً وبشكلٍ يومي، أسهمت على الأقل في إبعاد شبح استهداف البنى التحتية والمرافق الحيوية في البلاد، وتسعى الى لجم التصعيد".
حديث مرقص جاء جواباً عن أسئلة الصحافيين غداة قداس مار يوسف-الحكمة الذي ترأسه رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر على نية السلام في لبنان.
وأشار الى أن "المساعي ما زالت مستمرة، ولا يمكن القول إنها أثمرت ما نتمناه حتى الآن، وإن نتائج التصعيد كانت لتصبح كارثية أكثر لولا التدخل الديبلوماسي والاتصالات الدولية التي يجريها رئيس الجمهورية".
وشدد على أن "التحرك الديبلوماسي لم ينته بعد، وهو يتطلب مزيداً من الجهود في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها لبنان والمنطقة".
وقال: "نأمل ان تترافق هذه الجهود مع الصلاة من أجل لبنان كي تُثمر، سائلين الله أن يُعين فخامة الرئيس والحكومة ورئيسها وجميع العاملين من أجل السلام".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
مساعي
الجمهورية
أسهمت
ابعاد
استهداف
البنى
التحتية
والمرافق
الحيوية
ومساعي
التصعيد
مستمرة
التالي
ارتفاع سعر ربطة الخبز...
لقاء وزاري في السراي... وهذا ما جرى بحثه
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-03-09
مرقص: رئيس الجمهورية مع الحكومة ورئيسها يواصلون السعي لحماية المرافق الحيوية واحتواء التصعيد
أخبار لبنان
2026-03-09
مرقص: رئيس الجمهورية مع الحكومة ورئيسها يواصلون السعي لحماية المرافق الحيوية واحتواء التصعيد
0
أخبار دولية
2026-02-12
نتنياهو يأمل أن تسهم مساعي ترامب في تهيئة الظروف لاتفاق مع إيران
أخبار دولية
2026-02-12
نتنياهو يأمل أن تسهم مساعي ترامب في تهيئة الظروف لاتفاق مع إيران
0
آخر الأخبار
2026-03-08
الجيش الكويتي: خزانات الوقود التابعةِ لمطار الكويت الدولي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة في استهداف مباشر للبنية التحتية الحيوية
آخر الأخبار
2026-03-08
الجيش الكويتي: خزانات الوقود التابعةِ لمطار الكويت الدولي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة في استهداف مباشر للبنية التحتية الحيوية
0
آخر الأخبار
2026-03-08
رئيس البرلمان الإيراني: إذا أراد العدو بدء حرب استهداف البنى التحتية فسنرد عليه فورا ونستهدف بناه التحتية
آخر الأخبار
2026-03-08
رئيس البرلمان الإيراني: إذا أراد العدو بدء حرب استهداف البنى التحتية فسنرد عليه فورا ونستهدف بناه التحتية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:44
"اليونيفيل": سهّلنا نقل عشرات المدنيين إلى برّ الأمان من عدة قرى في جنوب لبنان
أخبار لبنان
12:44
"اليونيفيل": سهّلنا نقل عشرات المدنيين إلى برّ الأمان من عدة قرى في جنوب لبنان
0
أمن وقضاء
12:39
خريش تسلم 5 سيارات إسعاف مقدمة من العراق عبر وزارة الصحة
أمن وقضاء
12:39
خريش تسلم 5 سيارات إسعاف مقدمة من العراق عبر وزارة الصحة
0
أمن وقضاء
12:28
جمعية تجار جونية وكسروان: للتنبه والتحقق من أي رواية تُنشر
أمن وقضاء
12:28
جمعية تجار جونية وكسروان: للتنبه والتحقق من أي رواية تُنشر
0
أخبار لبنان
12:19
رجي تبلغ من السفير الايرلندي تخصيص بلاده ٣ ملايين يورو للنازحين وعرض مع وزير خارجية فنلندا التطورات وتلقى رسالة من نظيره السويدي
أخبار لبنان
12:19
رجي تبلغ من السفير الايرلندي تخصيص بلاده ٣ ملايين يورو للنازحين وعرض مع وزير خارجية فنلندا التطورات وتلقى رسالة من نظيره السويدي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
10:25
بلدية جونية باشرت بإجراءات في الشارع المحيط بفندق هوليداي بعد ورود اتصال هاتفي لعامل
أمن وقضاء
10:25
بلدية جونية باشرت بإجراءات في الشارع المحيط بفندق هوليداي بعد ورود اتصال هاتفي لعامل
0
أخبار لبنان
01:54
أهالي علما الشعب يتحضّرون لمغادرتها... ورئيس البلدية يتحدّث للـLBCI والدموع في عينيه
أخبار لبنان
01:54
أهالي علما الشعب يتحضّرون لمغادرتها... ورئيس البلدية يتحدّث للـLBCI والدموع في عينيه
0
آخر الأخبار
12:38
نورنيوز نقلا عن دبلوماسي: مقتل 4 دبلوماسيين إيرانيين في لبنان يوم الأحد في هجوم إسرائيلي
آخر الأخبار
12:38
نورنيوز نقلا عن دبلوماسي: مقتل 4 دبلوماسيين إيرانيين في لبنان يوم الأحد في هجوم إسرائيلي
0
آخر الأخبار
12:35
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في دوفيف على الحدود مع لبنان إثر إطلاق صواريخ من لبنان
آخر الأخبار
12:35
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في دوفيف على الحدود مع لبنان إثر إطلاق صواريخ من لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:51
بعد ساعات من الإنذار... الجيش الإسرائيلي يستهدف الضاحية
أمن وقضاء
09:51
بعد ساعات من الإنذار... الجيش الإسرائيلي يستهدف الضاحية
0
أخبار دولية
09:45
إيران: سننهي الحرب التي لم نبدأها
أخبار دولية
09:45
إيران: سننهي الحرب التي لم نبدأها
0
تقارير نشرة الاخبار
09:40
إليكم آخر مستجدات الحرب في المنطقة…
تقارير نشرة الاخبار
09:40
إليكم آخر مستجدات الحرب في المنطقة…
0
أخبار لبنان
09:39
تجمع المحامين في "حزب الله نفذ وقفة تضامنية أمام قصر عدل بيروت
أخبار لبنان
09:39
تجمع المحامين في "حزب الله نفذ وقفة تضامنية أمام قصر عدل بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
09:35
تهديد جديد للضاحية وجولة لحزب الله على مراكز إيواء في بيروت...
تقارير نشرة الاخبار
09:35
تهديد جديد للضاحية وجولة لحزب الله على مراكز إيواء في بيروت...
0
تقارير نشرة الاخبار
09:32
نزوح من بلدة علما الشعب وتهديد إسرائيلي لصيدا... إليكم آخر التطورات
تقارير نشرة الاخبار
09:32
نزوح من بلدة علما الشعب وتهديد إسرائيلي لصيدا... إليكم آخر التطورات
0
تقارير نشرة الاخبار
09:30
غارات على القطاعين الغربي والأوسط واستهداف سيارة لكشافة الرسالة الإسعاف الصحي...
تقارير نشرة الاخبار
09:30
غارات على القطاعين الغربي والأوسط واستهداف سيارة لكشافة الرسالة الإسعاف الصحي...
0
أخبار لبنان
09:25
جنبلاط وباسيل يبحثان دعم الجيش والوحدة الوطنية وتحييد لبنان عن صراعات المنطقة
أخبار لبنان
09:25
جنبلاط وباسيل يبحثان دعم الجيش والوحدة الوطنية وتحييد لبنان عن صراعات المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:48
لبنان الرسمي ينتظر الجواب الاسرائيلي على مبادرته... فهل تبلغت الرئاسة عبر الوسطاء أي أمر؟
تقارير نشرة الاخبار
08:48
لبنان الرسمي ينتظر الجواب الاسرائيلي على مبادرته... فهل تبلغت الرئاسة عبر الوسطاء أي أمر؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:30
ادرعي: إنذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
07:30
ادرعي: إنذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية
2
أخبار لبنان
01:54
أهالي علما الشعب يتحضّرون لمغادرتها... ورئيس البلدية يتحدّث للـLBCI والدموع في عينيه
أخبار لبنان
01:54
أهالي علما الشعب يتحضّرون لمغادرتها... ورئيس البلدية يتحدّث للـLBCI والدموع في عينيه
3
أخبار لبنان
03:29
إنذار عاجل إلى سكان صور وصيدا...
أخبار لبنان
03:29
إنذار عاجل إلى سكان صور وصيدا...
4
اقتصاد
03:07
ارتفاع كبير بأسعار المحروقات
اقتصاد
03:07
ارتفاع كبير بأسعار المحروقات
5
اقتصاد
07:24
ارتفاع سعر ربطة الخبز...
اقتصاد
07:24
ارتفاع سعر ربطة الخبز...
6
أخبار لبنان
03:50
عدد من أهالي علما الشعب يرفض المغادرة... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
أخبار لبنان
03:50
عدد من أهالي علما الشعب يرفض المغادرة... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
7
أخبار لبنان
04:49
الـLBCI تواكب أهالي علما الشعب... رئيس البلدية: "فلّينا وما منعرف إذا منرجع"
أخبار لبنان
04:49
الـLBCI تواكب أهالي علما الشعب... رئيس البلدية: "فلّينا وما منعرف إذا منرجع"
8
أمن وقضاء
10:25
بلدية جونية باشرت بإجراءات في الشارع المحيط بفندق هوليداي بعد ورود اتصال هاتفي لعامل
أمن وقضاء
10:25
بلدية جونية باشرت بإجراءات في الشارع المحيط بفندق هوليداي بعد ورود اتصال هاتفي لعامل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More