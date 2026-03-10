مرقص: مساعي رئيس الجمهورية أسهمت في ابعاد شبح استهداف البنى التحتية والمرافق الحيوية ومساعي لجم التصعيد مستمرة

أكد وزير الإعلام بول مرقص أن "الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ومساعيه مع الرئيس الفرنسي ماكرون وسائر قادة العالم الذين يتواصل معهم دورياً وبشكلٍ يومي، أسهمت على الأقل في إبعاد شبح استهداف البنى التحتية والمرافق الحيوية في البلاد، وتسعى الى لجم التصعيد".



حديث مرقص جاء جواباً عن أسئلة الصحافيين غداة قداس مار يوسف-الحكمة الذي ترأسه رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر على نية السلام في لبنان.



وأشار الى أن "المساعي ما زالت مستمرة، ولا يمكن القول إنها أثمرت ما نتمناه حتى الآن، وإن نتائج التصعيد كانت لتصبح كارثية أكثر لولا التدخل الديبلوماسي والاتصالات الدولية التي يجريها رئيس الجمهورية".



وشدد على أن "التحرك الديبلوماسي لم ينته بعد، وهو يتطلب مزيداً من الجهود في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها لبنان والمنطقة".



وقال: "نأمل ان تترافق هذه الجهود مع الصلاة من أجل لبنان كي تُثمر، سائلين الله أن يُعين فخامة الرئيس والحكومة ورئيسها وجميع العاملين من أجل السلام".