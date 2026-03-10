الأخبار
"لبنان القوي" يطعن بتمديد مجلس النواب… وباسيل يحذر من مؤشرات سورية غير مطمئنة
أخبار لبنان
2026-03-10 | 13:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
"لبنان القوي" يطعن بتمديد مجلس النواب… وباسيل يحذر من مؤشرات سورية غير مطمئنة
0
min
"لبنان القوي" يطعن بتمديد مجلس النواب… وباسيل يحذر من مؤشرات سورية غير مطمئنة
بعد إقرار قانون التمديد للمجلس النيابي في مجلس النواب أمس، أعلن كل من تكتل "الجمهورية القوية" وتكتل "لبنان القوي" أنهما سيقدمان طعنين على القانون أمام المجلس الدستوري غدًا.
وانتقد رئيس تكتل "لبنان القوي"، النائب جبران باسيل، بعد اجتماع للهيئة السياسية في التيار الوطني الحر، قائلاً: "من أتاهم أمر التأجيل سنتين قبل الحرب ومشوا به عندما أتاهم الإخراج المناسب"
كما حذر باسيل من مؤشرات غير مطمئنة قادمة من الجانب السوري.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
القوي"
بتمديد
النواب…
وباسيل
مؤشرات
سورية
مطمئنة
