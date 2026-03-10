الأخبار
"التقدمي" عن إقفال ملف مخطوفات السويداء: لعدم تحويل القضايا الإنسانية إلى أدوات في الصراعات

أخبار لبنان
2026-03-10 | 16:40
"التقدمي" عن إقفال ملف مخطوفات السويداء: لعدم تحويل القضايا الإنسانية إلى أدوات في الصراعات
"التقدمي" عن إقفال ملف مخطوفات السويداء: لعدم تحويل القضايا الإنسانية إلى أدوات في الصراعات

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدميّ الإشتراكيّ البيان الآتي:

 

توقّف الحزب التقدمي الإشتراكي عند ما أُعلن عن إقفال ملف نساء السويداء "المخطوفات"، وبعدما أقرّت الجهات نفسها التي ضخّمت هذا الملف لأشهر بأنّ بعض الأسماء المتداولة لم تكن موجودة أساساً، وأنّ عدداً من الحالات كنّ في منازلهن أو لدى أقاربهن، فيما عادت أخريات إلى بيوتهن أو جرى تحريرهن سابقاً.

 

"التقدمي" كان قد توصّل إلى هذه الخلاصة منذ مدة، عقب متابعة جدّية ومسؤولة للملف، وذلك من خلال جهود سياسية ودبلوماسية شملت اتصالات ومتابعات مع السلطات في واشنطن، وأنقرة، وعمّان، والرياض، والدوحة، ودمشق، إلّا أنّه لم يُعلن عنها.

 

وإذ يرحّب "التقدمي" بالإعلان عن إقفال هذا الملف، وبالتالي وقف التحريض والاستثمار السياسي فيه، يؤكّد أنّ القضايا الإنسانية لا يجوز تحويلها إلى أدوات في الصراعات، ويتعهّد بالاستمرار في بذل كل الجهود التي تسهم في حماية أهل الجبل، وعودة جميع المغيّبين قسراً إلى عائلاتهم، وإعادة الاستقرار إلى المحافظة بوصفها جزءاً لا يتجزأ من الوطن السوري.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

إقفال

مخطوفات

السويداء:

تحويل

القضايا

الإنسانية

أدوات

الصراعات

بلدية جونية باشرت بإجراءات في الشارع المحيط بفندق هوليداي بعد ورود اتصال هاتفي لعامل

LBCI
أخبار لبنان
03:50

عدد من أهالي علما الشعب يرفض المغادرة... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
04:49

الـLBCI تواكب أهالي علما الشعب... رئيس البلدية: "فلّينا وما منعرف إذا منرجع"

LBCI
خبر عاجل
02:37

أدرعي: انذار عاجل إلى سكان حارة حريك وبرج البراجنة

