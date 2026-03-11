الجماعة الإسلامية تنفي استهداف احد مكاتبها أو كوادرها في الغارة الإسرائيلية على عائشة بكار

استغربت الجماعة الإسلامية في لبنان ما سارعت إليه بعض الوسائل الإعلامية للإعلان عن استهداف مكتب إداري لها في الغارة التي استهدفت منطقة عائشة بكار في بيروت واستشهاد عدد من كوادرها دون التحقق من المعلومات.



وقالت في بيان: "إننا في الجماعة الإسلامية نستنكر أولا الاستهداف الصهيوني المتكرر للأراضي اللبنانية كما ننفي استهداف أي من مكاتبنا أو كوادرنا".



وأضافت: "نهيب بالوسائل الإعلامية توخي الدقة، المهنية، والمسؤولية في نشر وتداول الأخبار".