سامي الجمّيل استقبل سفيرة النروج: ضرورة دعم الجيش للقيام بواجباته وبسط سيادة الدولة وحصر السلاح
أخبار لبنان
2026-03-11 | 03:35
سامي الجمّيل استقبل سفيرة النروج: ضرورة دعم الجيش للقيام بواجباته وبسط سيادة الدولة وحصر السلاح
استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي سفيرة النروج في لبنان هيلدا هارالستاد، وكان عرض للمشهد السياسي الراهن في لبنان والمنطقة.
وقد حضر اللقاء المستشار السياسي ايريك ساندا ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبدالله.
وأكد الجميّل "ضرورة دعم الجيش للقيام بواجباته وبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، بما يعزز سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية".
كما شدد على "أهمية تكثيف الدعم الدولي للبنان في هذه المرحلة، ولا سيما للمجتمعات الصامدة في القرى الجنوبية"، مشيراً إلى أن "استمرار هذا الدعم يشكل عامل ثبات أساسي للأهالي في أرضهم ويساهم في تعزيز صمودهم في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة". وشدد على أن "المجتمع الدولي مدعو إلى مواكبة لبنان ودعم مؤسساته الشرعية ومساندة سكان المناطق الحدودية، بما يرسخ الاستقرار ويحمي التنوع الذي يتميز به لبنان".
فرنسا ستزيد دعمها الإنساني للبنان ثلاثة أضعاف بإرسال 60 طنا من المساعدات
الجماعة الإسلامية تنفي استهداف احد مكاتبها أو كوادرها في الغارة الإسرائيلية على عائشة بكار
السابق
0
أخبار لبنان
2026-02-19
سامي الجميل بحث وميشال ضاهر في ملف حصر السلاح وتعزيز سيادة الدولة
أخبار لبنان
2026-02-19
سامي الجميل بحث وميشال ضاهر في ملف حصر السلاح وتعزيز سيادة الدولة
0
خبر عاجل
2026-03-09
سامي الجميّل: ندائي إلى الرئيس برّي لفتح المجلس النيابي لمناقشة أولويات بما فيها الحرب القائمة والنزوح واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحكومة والجيش ورئيس الجمهورية لنزع سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة
خبر عاجل
2026-03-09
سامي الجميّل: ندائي إلى الرئيس برّي لفتح المجلس النيابي لمناقشة أولويات بما فيها الحرب القائمة والنزوح واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحكومة والجيش ورئيس الجمهورية لنزع سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة
0
أخبار لبنان
2026-02-25
سامي الجميّل استقبل خريش: لضرورة العمل على تلبية مطالب الدفاع المدني
أخبار لبنان
2026-02-25
سامي الجميّل استقبل خريش: لضرورة العمل على تلبية مطالب الدفاع المدني
0
آخر الأخبار
2026-01-14
رئيس حزب الكتائب سامي الجميل: نحن الى جانب الرئيس عون في عملية استعادة سيادة الدولة وننتظر تطور الامور شمال الليطاني
آخر الأخبار
2026-01-14
رئيس حزب الكتائب سامي الجميل: نحن الى جانب الرئيس عون في عملية استعادة سيادة الدولة وننتظر تطور الامور شمال الليطاني
0
أخبار لبنان
08:05
الهيئة الوطنية لحماية الدستور والقانون: التمديد للبرلمان نصف ولاية طعنة قاسية للدستور
أخبار لبنان
08:05
الهيئة الوطنية لحماية الدستور والقانون: التمديد للبرلمان نصف ولاية طعنة قاسية للدستور
0
أخبار لبنان
07:50
سلسلة استقبالات لوزير الخارجية...
أخبار لبنان
07:50
سلسلة استقبالات لوزير الخارجية...
0
أخبار لبنان
07:25
سلام التقى وفد اتحاد الأفران... وسرور يؤكد توافر الطحين والقمح لأكثر من ثلاثة أشهر
أخبار لبنان
07:25
سلام التقى وفد اتحاد الأفران... وسرور يؤكد توافر الطحين والقمح لأكثر من ثلاثة أشهر
0
أخبار لبنان
06:59
مطارنة الروم الكاثوليك يطالبون الدولة بحماية المتمسكين بارضهم ويعزون بالخوري بيار الراعي
أخبار لبنان
06:59
مطارنة الروم الكاثوليك يطالبون الدولة بحماية المتمسكين بارضهم ويعزون بالخوري بيار الراعي
0
تقارير نشرة الاخبار
15:10
السيارات تغمر شوارع بيروت
تقارير نشرة الاخبار
15:10
السيارات تغمر شوارع بيروت
0
خبر عاجل
2026-03-04
معلومات الـLBCI: القاضية ميرنا بيضا اصدرت قرارًا بإخلاء قصر العدل في بعبدا بعد اتصال ورد لأحد قاطني مبنى مجاور له يقع قرب مبنى السفارة التركية القديم ولم يعرف بعد مصدر الإتصال
خبر عاجل
2026-03-04
معلومات الـLBCI: القاضية ميرنا بيضا اصدرت قرارًا بإخلاء قصر العدل في بعبدا بعد اتصال ورد لأحد قاطني مبنى مجاور له يقع قرب مبنى السفارة التركية القديم ولم يعرف بعد مصدر الإتصال
0
آخر الأخبار
06:35
مصادر لرويترز: بعض عملاء قطر للطاقة بما في ذلك شل وتوتال إنرجيز وشركات أخرى في آسيا أعلنوا القوة القاهرة لعملائهم الذين يحصلون على غاز طبيعي مسال من قطر
آخر الأخبار
06:35
مصادر لرويترز: بعض عملاء قطر للطاقة بما في ذلك شل وتوتال إنرجيز وشركات أخرى في آسيا أعلنوا القوة القاهرة لعملائهم الذين يحصلون على غاز طبيعي مسال من قطر
0
أخبار لبنان
04:58
تعزيزات إسرائيلية على حدود لبنان...
أخبار لبنان
04:58
تعزيزات إسرائيلية على حدود لبنان...
0
خبر عاجل
07:09
أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي
خبر عاجل
07:09
أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي
0
أخبار لبنان
06:28
كرامي: اعتماد التعليم عن بُعد مع تحوّل مدارس رسمية إلى مراكز إيواء
أخبار لبنان
06:28
كرامي: اعتماد التعليم عن بُعد مع تحوّل مدارس رسمية إلى مراكز إيواء
0
آخر الأخبار
05:26
مشاهد من الغارة الإسرائيلية على بلدة علي النهري في البقاع
آخر الأخبار
05:26
مشاهد من الغارة الإسرائيلية على بلدة علي النهري في البقاع
0
أخبار لبنان
04:57
معوّض للـLBCI: تمديد السنتين هو لأسباب سياسية
أخبار لبنان
04:57
معوّض للـLBCI: تمديد السنتين هو لأسباب سياسية
0
تقارير نشرة الاخبار
04:55
تجدد الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت... هكذا يبدو المشهد
تقارير نشرة الاخبار
04:55
تجدد الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت... هكذا يبدو المشهد
0
أخبار لبنان
04:53
حاصباني للـLBCI: "التمديد" يخالف الدستور والمواثيق الدولية
أخبار لبنان
04:53
حاصباني للـLBCI: "التمديد" يخالف الدستور والمواثيق الدولية
0
أخبار لبنان
04:22
منيمنة للـLBCI: التمديد جاء من باب الحفاظ على استمرارية المؤسسة الأم في هذه الظروف
أخبار لبنان
04:22
منيمنة للـLBCI: التمديد جاء من باب الحفاظ على استمرارية المؤسسة الأم في هذه الظروف
0
أخبار لبنان
04:03
سيزار أبي خليل: تقدّمنا بطعن أمام المجلس الدستوري لإبطال قانون التمديد..
أخبار لبنان
04:03
سيزار أبي خليل: تقدّمنا بطعن أمام المجلس الدستوري لإبطال قانون التمديد..
0
أخبار لبنان
03:58
وزيرة الشؤون الاجتماعية: نحو 780 ألف نازح في لبنان و120 ألفاً في مراكز الإيواء
أخبار لبنان
03:58
وزيرة الشؤون الاجتماعية: نحو 780 ألف نازح في لبنان و120 ألفاً في مراكز الإيواء
1
خبر عاجل
02:37
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان حارة حريك وبرج البراجنة
خبر عاجل
02:37
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان حارة حريك وبرج البراجنة
2
أمن وقضاء
10:25
بلدية جونية باشرت بإجراءات في الشارع المحيط بفندق هوليداي بعد ورود اتصال هاتفي لعامل
أمن وقضاء
10:25
بلدية جونية باشرت بإجراءات في الشارع المحيط بفندق هوليداي بعد ورود اتصال هاتفي لعامل
3
خبر عاجل
07:09
أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي
خبر عاجل
07:09
أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي
4
أخبار لبنان
11:14
أدرعي يوجّه إنذارًا إلى سكان قرى في الجنوب: لضرورة الإخلاء
أخبار لبنان
11:14
أدرعي يوجّه إنذارًا إلى سكان قرى في الجنوب: لضرورة الإخلاء
5
أخبار لبنان
04:58
تعزيزات إسرائيلية على حدود لبنان...
أخبار لبنان
04:58
تعزيزات إسرائيلية على حدود لبنان...
6
أمن وقضاء
06:15
وحدة مختصة من الجيش عملت على نقل قنبلة طيران موجَّهة غير منفجرة من أحد المباني في عائشة بكار
أمن وقضاء
06:15
وحدة مختصة من الجيش عملت على نقل قنبلة طيران موجَّهة غير منفجرة من أحد المباني في عائشة بكار
7
خبر عاجل
02:26
معلومات للـLBCI: المستهدف في الغارة الاسرائيلية على عائشة بكار هو من حركة حماس و يدعى احمد عبدالله
خبر عاجل
02:26
معلومات للـLBCI: المستهدف في الغارة الاسرائيلية على عائشة بكار هو من حركة حماس و يدعى احمد عبدالله
8
حال الطقس
15:12
الاستقرار لغاية الاربعاء فيما الحرارة الى ارتفاع
حال الطقس
15:12
الاستقرار لغاية الاربعاء فيما الحرارة الى ارتفاع
