وزيرة الشؤون الاجتماعية: نحو 780 ألف نازح في لبنان و120 ألفاً في مراكز الإيواء

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية من قصر بعبدا انها شرحت لرئيس الجمهورية جوزاف عون الخطة التي تعمل عليها الوزارة.وقالت "هناك قرابة 780 ألف نازح اليوم و120 ألف نازح في مراكز الإيواء والضغط الأكبر على بيروت وجبل لبنان".وأضافت: "وصول أول طائرة مساعدات من الاتحاد الأوروبي وتتضمن مساعدات للأطفال وأدوية وسيتم توزيعها لـ400 ألف نازح".وختمت بالقول: "الدولة إلى جانب الناس وهذا واجبنا وكلّ الأجهزة مستنفرة لمساعدة المواطنين والنازحين بأسرع وقت".