فرنسا ستزيد دعمها الإنساني للبنان ثلاثة أضعاف بإرسال 60 طنا من المساعدات

تستعد فرنسا لزيادة دعمها الإنساني للبنان ثلاثة أضعاف من خلال إرسال 60 طنا من المساعدات الخميس مخصصة للنازحين من مناطقه الجنوبية التي تشهد عمليات عسكرية إسرائيلية ضد حزب الله، وفقا لما أعلنت باريس الأربعاء.



وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لمحطة "تي إف 1" التلفزيونية "قررنا زيادة حجم المساعدات التي ستصل هذا الأسبوع بثلاثة أضعاف. وستبلغ هذه المساعدات 60 طنا من الإعانات الإنسانية المخصصة للبنانيين، وتشمل رزما تحوي مستحضرات تنظيف وأخرى للنظافة الشخصية وفرشا ومصابيح إضافة إلى مركز صحي متنقل". وأوضح أن هذه المساعدات ستُرسل "بفضل دعم مؤسسة CMA CGM".

