معوّض للـLBCI: تمديد السنتين هو لأسباب سياسية

قال النائب ميشال معوّض للـLBCI: "نقوم بكل ما بوسعنا ضمن قدراتنا القانونية والدستورية للوقوف في وجه المساس بالقانون والدستور والشعب. هذه الحرب تمنع إجراء الانتخابات في أيار، لكن أي تمديد يجب أن يكون متناسباً، وتمديد السنتين هو لأسباب سياسية".