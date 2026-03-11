تعزيزات إسرائيلية على حدود لبنان...

كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي على منصة "اكس":"بعد تقويم للوضع: رئيس الأركان يوجّه بتعزيز منطقة قيادة المنطقة الشمالية ونقل فريق القتال التابع للواء جولاني من قيادة المنطقة الجنوبية للعمل في منطقة قيادة المنطقة الشمالية.أجرى رئيس الأركان الجنرال إيال زامير اليوم (الأربعاء) تقويمًا للوضع عقب التطورات المختلفة في عملية زئير الأسد بمشاركة قادة آخرين.ووجّه رئيس الأركان بتعزيز منطقة قيادة المنطقة الشمالية ونقل فريق القتال التابع للواء جولاني من قيادة المنطقة الجنوبية للعمل في منطقة قيادة المنطقة الشمالية.لاحقًا ووفقًا لتقويم الوضع سيتم اتخاذ قرار بشأن تعزيز القيادة بقوات إضافية.سيواصل جيش الدفاع العمل بقوة ضد حزب الله الذي قرر الانضمام إلى المعركة والعمل برعاية نظام الإرهاب الإيراني ولن يسمح بالمساس بمواطني إسرائيل".