الأخبار العاجلة آخر الأخبار
الرئيس عون اطلع من لاوندس على مؤازرة امن الدولة لمكافحة الاحتكار وضبط رفع أسعار السلع الغذائية

أخبار لبنان
2026-03-11 | 05:10
الرئيس عون اطلع من لاوندس على مؤازرة امن الدولة لمكافحة الاحتكار وضبط رفع أسعار السلع الغذائية
الرئيس عون اطلع من لاوندس على مؤازرة امن الدولة لمكافحة الاحتكار وضبط رفع أسعار السلع الغذائية

اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندس على عمل المديرية في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما في مجال مكافحة الفساد، ومؤازرة الإدارات المعنية في مكافحة الاحتكار وضبط رفع أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية للمواطنين.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

لاوندس

مؤازرة

الدولة

لمكافحة

الاحتكار

أسعار

السلع

الغذائية

LBCI
أمن وقضاء
2026-02-07

أمن الدولة: عملية واسعة النطاق لمكافحة وضبط التعدّي على الشبكة الكهربائية ضمن نطاق كهرباء زحلة

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-01

الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع: رئيس الحكومة شدّد على أهمية وضع مصلحة اللبنانيين فوق أي اعتبار وضبط الوضع الأمني والميداني جنوبا وشرقا كما شدّد على ضبط الأسعار والكميات للسلع والمواد الغذائية والمحروقات

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-07

الرئيس جوزاف عون اطّلع من المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدغار لاوندوس على عمل أمن الدولة في مكافحة الفساد ومنع الرشاوى في الإدارات والمؤسسات العامة

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-28

مدير العلاقات العامة في Le Charcutier: لا داعي للتهافت على شراء السلع والمواد الغذائية

LBCI
أخبار لبنان
08:05

الهيئة الوطنية لحماية الدستور والقانون: التمديد للبرلمان نصف ولاية طعنة قاسية للدستور

LBCI
أخبار لبنان
07:56

طيران الشرق الأوسط: جدول رحلات يوم الخميس 12 آذار

LBCI
أخبار لبنان
07:50

سلسلة استقبالات لوزير الخارجية...

LBCI
أخبار لبنان
07:25

سلام التقى وفد اتحاد الأفران... وسرور يؤكد توافر الطحين والقمح لأكثر من ثلاثة أشهر

LBCI
خبر عاجل
07:09

أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:10

السيارات تغمر شوارع بيروت

LBCI
خبر عاجل
2026-03-04

معلومات الـLBCI: القاضية ميرنا بيضا اصدرت قرارًا بإخلاء قصر العدل في بعبدا بعد اتصال ورد لأحد قاطني مبنى مجاور له يقع قرب مبنى السفارة التركية القديم ولم يعرف بعد مصدر الإتصال

LBCI
آخر الأخبار
06:35

مصادر لرويترز: بعض عملاء قطر للطاقة بما في ذلك شل وتوتال إنرجيز وشركات أخرى في آسيا أعلنوا القوة القاهرة لعملائهم الذين يحصلون على غاز طبيعي مسال من قطر

LBCI
خبر عاجل
07:09

أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي

LBCI
أخبار لبنان
06:28

كرامي: اعتماد التعليم عن بُعد مع تحوّل مدارس رسمية إلى مراكز إيواء

LBCI
آخر الأخبار
05:26

مشاهد من الغارة الإسرائيلية على بلدة علي النهري في البقاع

LBCI
أخبار لبنان
04:57

معوّض للـLBCI: تمديد السنتين هو لأسباب سياسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:55

تجدد الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت... هكذا يبدو المشهد

LBCI
أخبار لبنان
04:53

حاصباني للـLBCI: "التمديد" يخالف الدستور والمواثيق الدولية

LBCI
أخبار لبنان
04:22

منيمنة للـLBCI: التمديد جاء من باب الحفاظ على استمرارية المؤسسة الأم في هذه الظروف

LBCI
أخبار لبنان
04:03

سيزار أبي خليل: تقدّمنا بطعن أمام المجلس الدستوري لإبطال قانون التمديد..

LBCI
أخبار لبنان
03:58

وزيرة الشؤون الاجتماعية: نحو 780 ألف نازح في لبنان و120 ألفاً في مراكز الإيواء

LBCI
خبر عاجل
02:37

أدرعي: انذار عاجل إلى سكان حارة حريك وبرج البراجنة

LBCI
أمن وقضاء
10:25

بلدية جونية باشرت بإجراءات في الشارع المحيط بفندق هوليداي بعد ورود اتصال هاتفي لعامل

LBCI
خبر عاجل
07:09

أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي

LBCI
أخبار لبنان
11:14

أدرعي يوجّه إنذارًا إلى سكان قرى في الجنوب: لضرورة الإخلاء

LBCI
أخبار لبنان
04:58

تعزيزات إسرائيلية على حدود لبنان...

LBCI
أمن وقضاء
06:15

وحدة مختصة من الجيش عملت على نقل قنبلة طيران موجَّهة غير منفجرة من أحد المباني في عائشة بكار

LBCI
خبر عاجل
02:26

معلومات للـLBCI: المستهدف في الغارة الاسرائيلية على عائشة بكار هو من حركة حماس و يدعى احمد عبدالله

LBCI
حال الطقس
15:12

الاستقرار لغاية الاربعاء فيما الحرارة الى ارتفاع

