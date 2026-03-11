الرئيس عون اطلع من لاوندس على مؤازرة امن الدولة لمكافحة الاحتكار وضبط رفع أسعار السلع الغذائية

اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندس على عمل المديرية في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما في مجال مكافحة الفساد، ومؤازرة الإدارات المعنية في مكافحة الاحتكار وضبط رفع أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية للمواطنين.