كنعان: لقرار وطني جريء بتأييد مبادرة رئيس الجمهورية والتكاتف دعماً للقرى المستهدفة والحدودية

كتب النائب ابراهيم كنعان عبر منصة "إكس": في هذا الظرف الكياني الصعب، نعمل من أجل كل البلدات المستهدفة بالغارات الإسرائيلية، ولا سيما القرى المسيحية الحدودية التي تعيش درب جلجلتها وتدفع ثمن حرب لم تخترها، كما سواها من البلدات المستهدفة، وقد سقط كاهن رعية القليعة الخوري بيار الراعي فيها شهيد التمسك بالأرض. وندعو إلى التكاتف، كنيسةً وأحزاباً وسياسيين، للوقوف إلى جانب أهلها فعلاً لا قولاً.



إننا ومع تجديد مطالبة المجتمع الدولي بالإيفاء بالتزاماته تجاه لبنان وجيشه، نؤكد دعم الجيش والقوى الشرعية في تنفيذ قرارات الدولة لحماية اللبنانيين جميعاً، لأن المغامرة بأرواح الناس جريمة لا تُغتفر. وندعو إلى قرار وطني جريء بدعم المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية، حقناً للدماء والحد من النزوح ومنعاً لتوسع الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية".