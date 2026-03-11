الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
11
o
الجنوب
17
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
السبع
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
11
o
الجنوب
17
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مطارنة الروم الكاثوليك يطالبون الدولة بحماية المتمسكين بارضهم ويعزون بالخوري بيار الراعي
أخبار لبنان
2026-03-11 | 06:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
مطارنة الروم الكاثوليك يطالبون الدولة بحماية المتمسكين بارضهم ويعزون بالخوري بيار الراعي
ترأّس غبطة البطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك، الاجتماع الشهريّ للمطارنة والرؤساء العامّين والرئيسات العامّات في المقرّ البطريركيّ في الربوة. تدارس الآباء الشؤون الرعويّة والاجتماعية الملحّة في ظلّ التطوّرات الإقليميّة المتسارعة وتداعياتها القاسية على لبنان والمنطقة، وفي ختام المداولات صدر عنهم البيان الآتي:
•
أولًا: توقّف المجتمعون بكثير من الأسى أمام حجم التضحيات الجسيمة، مستذكرين قوافل الشهداء والضحايا الذين سقطوا، والدمار الواسع الذي طال الجنوب والبقاع والضاحية والعاصمة بيروت. ويسألون الله الرحمة للراقدين والشفاء العاجل للمصابين وصون لبنان وهويّته.
•
ثانيًا: يعبّر المجتمعون عن تضامنهم الكنسيّ والإنساني مع أبناء الجنوب والبقاع والضاحية، ومع كلّ مهجّر قسريّ عن أرضه. وفي هذا السياق، يثمّنون الجهود الرسميّة والحكوميّة والكنسيّة والجهود التي يبذلها الجميع من أجل احتواء أزمة النزوح، لا سيّما فتح المدارس والمؤسّسات العامّة كمراكز للإيواء، داعين إلى تكثيف هذه الجهود لتخفيف وطأة المعاناة الإنسانيّة، ومصلّين لانتهاء آلة الحرب وعودة الأمان.
•
ثالثًا: يؤكّد المجتمعون دعمهم المطلق للجيش اللبنانيّ والقوى الأمنيّة كضمانة وحيدة للاستقرار ويعربون عن مؤازرتهم لمؤسّسات الدولة الدستوريّة والشرعية مباركين كلّ مسعى يهدف إلى وقف نزيف الحرب واستعادة السلام العادل. كما يناشدون المواطنين ضبط النفس والتحلّي بالحكمة وتغليب لغة الانتماء الوطني على الانفعالات الظرفيّة.
•
رابعًا: أكّد المجتمعون على ضرورة احترام المواعيد الدستوريّة لجهة الانتخابات النيابيّة ويتمنّون أن تجرى الانتخابات فور زوال سبب التأجيل.
•
خامسًا: بمزيد من الرجاء المسيحي، ينعى المجتمعون شهيد الواجب الرعوي الخوري بيار الراعي، كاهن رعيّة القليعة، ويتقدّمون من ذويه وأبرشيّته بأحرّ التعازي، مطالبين الدولة بذل كلّ الجهود لتوفير الحماية اللازمة لهؤلاء الأبناء المتمسّكين بأرضهم والذين كانوا ومازالوا دعاة حياة وسلام.
•
سادسًا: في غمرة هذا المخاض العسير، يهلّل المجتمعون لإعلان موافقة الكرسيّ الرسوليّ على الأعجوبة التي جرت بشفاعة الأب بشارة أبو مراد لإعلانه طوباويًّا جديدًا على مذابح الكنيسة. إنّ هذا الحدث الروحي في هذا التوقيت بالذات هو علامة سماوية لتعزيز الرجاء بالعناية الإلهيّة التي لا تترك شعبها، وتذكيرٌ لكلّ مؤمن بأنّ الدعوة إلى القداسة هي المسار الحقيقيّ لمواجهة الظلمات بنور الإيمان.
أخبار لبنان
الروم
الكاثوليك
يطالبون
الدولة
بحماية
المتمسكين
بارضهم
ويعزون
بالخوري
الراعي
التالي
سلام التقى وفد اتحاد الأفران... وسرور يؤكد توافر الطحين والقمح لأكثر من ثلاثة أشهر
جورج كتانة يؤكد للرئيس عون جهوزية الصليب الأحمر: 12 ألف متطوع لخدمة اللبنانيين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-02-11
مطارنة الروم الكاثوليك يرحبون بعودة الجنوب الى حضن الدولة
أخبار لبنان
2026-02-11
مطارنة الروم الكاثوليك يرحبون بعودة الجنوب الى حضن الدولة
0
أخبار لبنان
15:11
البطريرك ميناسيان يتصل بالراعي والمطران عبدالله معزيًا باستشهاد الخوري بيار الراعي
أخبار لبنان
15:11
البطريرك ميناسيان يتصل بالراعي والمطران عبدالله معزيًا باستشهاد الخوري بيار الراعي
0
أخبار دولية
2026-03-10
البابا لاوون الرابع عشر يعرب عن ألمه لاستشهاد الخوري بيار الراعي
أخبار دولية
2026-03-10
البابا لاوون الرابع عشر يعرب عن ألمه لاستشهاد الخوري بيار الراعي
0
آخر الأخبار
2026-03-09
اقفال المحاكم الروحية المارونية حدادًًا على الخوري بيار الراعي
آخر الأخبار
2026-03-09
اقفال المحاكم الروحية المارونية حدادًًا على الخوري بيار الراعي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:01
وصول أول شحنة من المساعدات الفرنسية إلى مطار بيروت... وسلام يشكر ماكرون
أخبار لبنان
12:01
وصول أول شحنة من المساعدات الفرنسية إلى مطار بيروت... وسلام يشكر ماكرون
0
أخبار لبنان
10:59
أدرعي لسكان الضاحية الجنوبية: نحثكم على الاخلاء فوراً
أخبار لبنان
10:59
أدرعي لسكان الضاحية الجنوبية: نحثكم على الاخلاء فوراً
0
أخبار لبنان
10:55
الحجار اطلع من المحافظين على ما يتصل بحركة النزوح: لايلاء ملفّ النازحين أهمية قصوى
أخبار لبنان
10:55
الحجار اطلع من المحافظين على ما يتصل بحركة النزوح: لايلاء ملفّ النازحين أهمية قصوى
0
أخبار لبنان
10:49
عون تابع أوضاع النازحين مع رئيس مجلس الجنوب وشكر للعاهل الأردني ارساله قافلة الإغاثة وتبلّغ بإرسال دفعة أوروبية ثانية من المساعدات
أخبار لبنان
10:49
عون تابع أوضاع النازحين مع رئيس مجلس الجنوب وشكر للعاهل الأردني ارساله قافلة الإغاثة وتبلّغ بإرسال دفعة أوروبية ثانية من المساعدات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:18
نائبة المندوب الروسي بالأمم المتحدة: المغامرة العسكرية الأميركية والإسرائيلية تغرق كامل المنطقة في فوضى أعمق
آخر الأخبار
11:18
نائبة المندوب الروسي بالأمم المتحدة: المغامرة العسكرية الأميركية والإسرائيلية تغرق كامل المنطقة في فوضى أعمق
0
آخر الأخبار
2026-03-06
غارة على عنقون
آخر الأخبار
2026-03-06
غارة على عنقون
0
آخر الأخبار
12:24
متحدث عسكري إيراني للتلفزيون الرسمي: إذا تعرضت موانئنا وأرصفتنا للتهديد فستكون جميع الموانئ والأرصفة في المنطقة "أهدافا مشروعة" لنا
آخر الأخبار
12:24
متحدث عسكري إيراني للتلفزيون الرسمي: إذا تعرضت موانئنا وأرصفتنا للتهديد فستكون جميع الموانئ والأرصفة في المنطقة "أهدافا مشروعة" لنا
0
خبر عاجل
2026-01-04
أكسيوس: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر سيشاركان في المحادثات
خبر عاجل
2026-01-04
أكسيوس: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر سيشاركان في المحادثات
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:09
طعنان أمام المجلس الدستوري لإبطال تمديد مجلس النواب
أخبار لبنان
09:09
طعنان أمام المجلس الدستوري لإبطال تمديد مجلس النواب
0
أخبار لبنان
09:00
وزارة التربية تعلن إعادة فتح المدارس… آخر المستجدات
أخبار لبنان
09:00
وزارة التربية تعلن إعادة فتح المدارس… آخر المستجدات
0
تقارير نشرة الاخبار
08:53
غارات إسرائيلية على معمل ومنزل... هكذا يبدو المشهد من البقاع
تقارير نشرة الاخبار
08:53
غارات إسرائيلية على معمل ومنزل... هكذا يبدو المشهد من البقاع
0
تقارير نشرة الاخبار
08:44
القليعة ودعت الأب بيار الراعي شهيدا بحضور قائد الجيش والسفير البابوي…
تقارير نشرة الاخبار
08:44
القليعة ودعت الأب بيار الراعي شهيدا بحضور قائد الجيش والسفير البابوي…
0
تقارير نشرة الاخبار
08:41
تفاصيل الغارات على منطقة علي النهري في البقاع
تقارير نشرة الاخبار
08:41
تفاصيل الغارات على منطقة علي النهري في البقاع
0
تقارير نشرة الاخبار
08:37
غارات إسرائيلية تطال النبطية... آخر التطورات
تقارير نشرة الاخبار
08:37
غارات إسرائيلية تطال النبطية... آخر التطورات
0
تقارير نشرة الاخبار
08:36
مدينة صور تودع ابنها المسعف في الصليب الأحمر...
تقارير نشرة الاخبار
08:36
مدينة صور تودع ابنها المسعف في الصليب الأحمر...
0
تقارير نشرة الاخبار
08:32
اعتداءات إسرائيلية متصاعدة على لبنان... بيروت في دائرة الاستهداف
تقارير نشرة الاخبار
08:32
اعتداءات إسرائيلية متصاعدة على لبنان... بيروت في دائرة الاستهداف
0
خبر عاجل
07:09
أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي
خبر عاجل
07:09
أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:37
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان حارة حريك وبرج البراجنة
خبر عاجل
02:37
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان حارة حريك وبرج البراجنة
2
خبر عاجل
07:09
أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي
خبر عاجل
07:09
أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي
3
أخبار لبنان
10:59
أدرعي لسكان الضاحية الجنوبية: نحثكم على الاخلاء فوراً
أخبار لبنان
10:59
أدرعي لسكان الضاحية الجنوبية: نحثكم على الاخلاء فوراً
4
أخبار لبنان
04:58
تعزيزات إسرائيلية على حدود لبنان...
أخبار لبنان
04:58
تعزيزات إسرائيلية على حدود لبنان...
5
أمن وقضاء
06:15
وحدة مختصة من الجيش عملت على نقل قنبلة طيران موجَّهة غير منفجرة من أحد المباني في عائشة بكار
أمن وقضاء
06:15
وحدة مختصة من الجيش عملت على نقل قنبلة طيران موجَّهة غير منفجرة من أحد المباني في عائشة بكار
6
حال الطقس
15:12
الاستقرار لغاية الاربعاء فيما الحرارة الى ارتفاع
حال الطقس
15:12
الاستقرار لغاية الاربعاء فيما الحرارة الى ارتفاع
7
أخبار لبنان
07:56
طيران الشرق الأوسط: جدول رحلات يوم الخميس 12 آذار
أخبار لبنان
07:56
طيران الشرق الأوسط: جدول رحلات يوم الخميس 12 آذار
8
خبر عاجل
02:26
معلومات للـLBCI: المستهدف في الغارة الاسرائيلية على عائشة بكار هو من حركة حماس و يدعى احمد عبدالله
خبر عاجل
02:26
معلومات للـLBCI: المستهدف في الغارة الاسرائيلية على عائشة بكار هو من حركة حماس و يدعى احمد عبدالله
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More