الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
11
o
الجنوب
17
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
السبع
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
11
o
الجنوب
17
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الهيئة الوطنية لحماية الدستور والقانون: التمديد للبرلمان نصف ولاية طعنة قاسية للدستور
أخبار لبنان
2026-03-11 | 08:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
الهيئة الوطنية لحماية الدستور والقانون: التمديد للبرلمان نصف ولاية طعنة قاسية للدستور
رأت الهيئة الوطنية لحماية الدستور والقانون برئاسة الوزير الأسبق سليم جريصاتي أنّ قيام المجلس النيابي بإقرار قانون لتمديد ولايته سنتين إضافيتين بذريعة الحرب الإسرائيلية على لبنان شكّل طعنة قاسية بحقّ الدستور والمبادئ ذات القيمة الدستورية ونظامنا الديمقراطي ومصادرة لقرار الشعب. وناشدت المجلس الدستوري اتخاذ القرار الشجاع بقبول المراجعات المقدّمة أمامه طعناً به وإعلان بطلان قانون التمديد، على نحوٍ يدفع السلطة التشريعية إلى وضع قانون تمديد لمدّة لا تتجاوز الأشهر الستة في ضوء حالة الحرب القائمة.
وأكدت الهيئة أنّ قانون التمديد يتعارض مع نصوص الدستور والمبادئ ذات القيمة الدستورية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك مع اجتهاد المجلس الدستوري وتحديداً مع قراره رقم 7 تاريخ 28/11/2014، وخصوصاً لجهة ما يلي:
1- مقدّمة الدستور التي تقضي بأنّ الشعب مصدر السلطات.
2- المبدأ الدستوري المتمثّل بدورية الانتخاب.
3- مبدأ المحاسبة من خلال الانتخابات وهو عنصر اساسي في الانظمة الديمقراطية.
4- قاعدة إفساح الانتخابات المجال أمام المواطنين للتعبير عن ارادتهم في اختيار من يمثلهم.
5- مبدأ اعتبار الانتخابات الحرة والنزيهة الوسيلة الوحيدة لانبثاق السلطة من الشعب.
6- مبدأ التنافس في الانتخابات.
7- مبدأ محدوديّة مدة الوكالة النيابية.
8- المبدأ القاضي بأنّ أساس شرعية مجلس النواب هو الانتخابات الحرة والنزيهة.
9- قاعدة التوازن بين السلطتين الاشتراعية والاجرائية لصالح الاولى على اعتبار أنّ مدة ولاية الحكومة رهن بقرار من مجلس النواب.
10- مفهوم الوكالة النيابية المنصوص عليه في المادة 27 من الدستور.
11- المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنصّ على أنّ "1- لكلِّ شخص حقُّ المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إمَّا مباشرةً وإمَّا بواسطة ممثِّلين يُختارون في حرِّية. 2- لكلِّ شخص، بالتساوي مع الآخرين، حقُّ تقلُّد الوظائف العامَّة في بلده. 3- إرادةُ الشعب هي مناطُ سلطة الحكم، ويجب أن تتجلىَّ هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريًّا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرِّي أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرِّية التصويت".
12- مبدأ عدم جواز تجاوز التدبير الاستثنائي مدّة الظرف الاستثنائي.
وأشارت الهيئة إلى أنّ الحرب الإسرائيلية على لبنان تشكّل القوة القاهرة التي تمنع إجراء الانتخابات النيابية راهناً، وتبرّر اللجوء الى التدبير الاستثنائي بتمديد ولاية المجلس النيابي، عملاً بالمبادئ السائدة في القانون العام، والمتمثلة بأنّ الظروف الاستنائية تنشئ مشروعيّة استثنائية وتبرّر الخروج على قواعد المشروعية العادية واعتماد تدابير استثنائية، ولكنّ المشروعية الاستثنائية تكون مقيَّدة ومحصورة بمدة الظروف الاستثنائية ولا يجوز أن تتجاوزها، ما يعني أنّ الظروف الحاليّة تبرر تمديد ولاية البرلمان لمدّة تتراوح بين أربعة وستة أشهر لا أكثر، وإذا استمرت الظروف الاستثنائية لمدّة أطول يعود البرلمان قبل انتهاء مدّة التمديد ويجتمع ويمدّدها لمدّة قصيرة، وما عدا ذلك، يشكّل مصادرة لإرادة الشعب وانتهاكاً صارخاً للدستور.
أخبار لبنان
الهيئة الوطنية لحماية الدستور والقانون
التمديد
برلمان
دستور
التالي
حبيب: مصرف الإسكان يفتح أبوابه أمام اللبنانيين يومياً رغم الحرب
طيران الشرق الأوسط: جدول رحلات يوم الخميس 12 آذار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-02-26
المجلس الدستوري رد مراجعة الطعن بدستورية قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة
أمن وقضاء
2026-02-26
المجلس الدستوري رد مراجعة الطعن بدستورية قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة
0
أخبار لبنان
04:53
حاصباني للـLBCI: "التمديد" يخالف الدستور والمواثيق الدولية
أخبار لبنان
04:53
حاصباني للـLBCI: "التمديد" يخالف الدستور والمواثيق الدولية
0
أخبار لبنان
04:03
سيزار أبي خليل: تقدّمنا بطعن أمام المجلس الدستوري لإبطال قانون التمديد..
أخبار لبنان
04:03
سيزار أبي خليل: تقدّمنا بطعن أمام المجلس الدستوري لإبطال قانون التمديد..
0
آخر الأخبار
2026-03-09
النائب ملحم خلف: التمديد لسنتين غير متناسب مع الظرف الآني وسأتقدم بمراجعة أمام المجلس الدستوري طعنًا بهذا القانون
آخر الأخبار
2026-03-09
النائب ملحم خلف: التمديد لسنتين غير متناسب مع الظرف الآني وسأتقدم بمراجعة أمام المجلس الدستوري طعنًا بهذا القانون
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:01
وصول أول شحنة من المساعدات الفرنسية إلى مطار بيروت... وسلام يشكر ماكرون
أخبار لبنان
12:01
وصول أول شحنة من المساعدات الفرنسية إلى مطار بيروت... وسلام يشكر ماكرون
0
أخبار لبنان
10:59
أدرعي لسكان الضاحية الجنوبية: نحثكم على الاخلاء فوراً
أخبار لبنان
10:59
أدرعي لسكان الضاحية الجنوبية: نحثكم على الاخلاء فوراً
0
أخبار لبنان
10:55
الحجار اطلع من المحافظين على ما يتصل بحركة النزوح: لايلاء ملفّ النازحين أهمية قصوى
أخبار لبنان
10:55
الحجار اطلع من المحافظين على ما يتصل بحركة النزوح: لايلاء ملفّ النازحين أهمية قصوى
0
أخبار لبنان
10:49
عون تابع أوضاع النازحين مع رئيس مجلس الجنوب وشكر للعاهل الأردني ارساله قافلة الإغاثة وتبلّغ بإرسال دفعة أوروبية ثانية من المساعدات
أخبار لبنان
10:49
عون تابع أوضاع النازحين مع رئيس مجلس الجنوب وشكر للعاهل الأردني ارساله قافلة الإغاثة وتبلّغ بإرسال دفعة أوروبية ثانية من المساعدات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:18
نائبة المندوب الروسي بالأمم المتحدة: المغامرة العسكرية الأميركية والإسرائيلية تغرق كامل المنطقة في فوضى أعمق
آخر الأخبار
11:18
نائبة المندوب الروسي بالأمم المتحدة: المغامرة العسكرية الأميركية والإسرائيلية تغرق كامل المنطقة في فوضى أعمق
0
آخر الأخبار
2026-03-06
غارة على عنقون
آخر الأخبار
2026-03-06
غارة على عنقون
0
آخر الأخبار
12:24
متحدث عسكري إيراني للتلفزيون الرسمي: إذا تعرضت موانئنا وأرصفتنا للتهديد فستكون جميع الموانئ والأرصفة في المنطقة "أهدافا مشروعة" لنا
آخر الأخبار
12:24
متحدث عسكري إيراني للتلفزيون الرسمي: إذا تعرضت موانئنا وأرصفتنا للتهديد فستكون جميع الموانئ والأرصفة في المنطقة "أهدافا مشروعة" لنا
0
خبر عاجل
2026-01-04
أكسيوس: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر سيشاركان في المحادثات
خبر عاجل
2026-01-04
أكسيوس: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر سيشاركان في المحادثات
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:09
طعنان أمام المجلس الدستوري لإبطال تمديد مجلس النواب
أخبار لبنان
09:09
طعنان أمام المجلس الدستوري لإبطال تمديد مجلس النواب
0
أخبار لبنان
09:00
وزارة التربية تعلن إعادة فتح المدارس… آخر المستجدات
أخبار لبنان
09:00
وزارة التربية تعلن إعادة فتح المدارس… آخر المستجدات
0
تقارير نشرة الاخبار
08:53
غارات إسرائيلية على معمل ومنزل... هكذا يبدو المشهد من البقاع
تقارير نشرة الاخبار
08:53
غارات إسرائيلية على معمل ومنزل... هكذا يبدو المشهد من البقاع
0
تقارير نشرة الاخبار
08:44
القليعة ودعت الأب بيار الراعي شهيدا بحضور قائد الجيش والسفير البابوي…
تقارير نشرة الاخبار
08:44
القليعة ودعت الأب بيار الراعي شهيدا بحضور قائد الجيش والسفير البابوي…
0
تقارير نشرة الاخبار
08:41
تفاصيل الغارات على منطقة علي النهري في البقاع
تقارير نشرة الاخبار
08:41
تفاصيل الغارات على منطقة علي النهري في البقاع
0
تقارير نشرة الاخبار
08:37
غارات إسرائيلية تطال النبطية... آخر التطورات
تقارير نشرة الاخبار
08:37
غارات إسرائيلية تطال النبطية... آخر التطورات
0
تقارير نشرة الاخبار
08:36
مدينة صور تودع ابنها المسعف في الصليب الأحمر...
تقارير نشرة الاخبار
08:36
مدينة صور تودع ابنها المسعف في الصليب الأحمر...
0
تقارير نشرة الاخبار
08:32
اعتداءات إسرائيلية متصاعدة على لبنان... بيروت في دائرة الاستهداف
تقارير نشرة الاخبار
08:32
اعتداءات إسرائيلية متصاعدة على لبنان... بيروت في دائرة الاستهداف
0
خبر عاجل
07:09
أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي
خبر عاجل
07:09
أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:37
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان حارة حريك وبرج البراجنة
خبر عاجل
02:37
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان حارة حريك وبرج البراجنة
2
خبر عاجل
07:09
أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي
خبر عاجل
07:09
أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي
3
أخبار لبنان
10:59
أدرعي لسكان الضاحية الجنوبية: نحثكم على الاخلاء فوراً
أخبار لبنان
10:59
أدرعي لسكان الضاحية الجنوبية: نحثكم على الاخلاء فوراً
4
أخبار لبنان
04:58
تعزيزات إسرائيلية على حدود لبنان...
أخبار لبنان
04:58
تعزيزات إسرائيلية على حدود لبنان...
5
أمن وقضاء
06:15
وحدة مختصة من الجيش عملت على نقل قنبلة طيران موجَّهة غير منفجرة من أحد المباني في عائشة بكار
أمن وقضاء
06:15
وحدة مختصة من الجيش عملت على نقل قنبلة طيران موجَّهة غير منفجرة من أحد المباني في عائشة بكار
6
حال الطقس
15:12
الاستقرار لغاية الاربعاء فيما الحرارة الى ارتفاع
حال الطقس
15:12
الاستقرار لغاية الاربعاء فيما الحرارة الى ارتفاع
7
أخبار لبنان
07:56
طيران الشرق الأوسط: جدول رحلات يوم الخميس 12 آذار
أخبار لبنان
07:56
طيران الشرق الأوسط: جدول رحلات يوم الخميس 12 آذار
8
خبر عاجل
02:26
معلومات للـLBCI: المستهدف في الغارة الاسرائيلية على عائشة بكار هو من حركة حماس و يدعى احمد عبدالله
خبر عاجل
02:26
معلومات للـLBCI: المستهدف في الغارة الاسرائيلية على عائشة بكار هو من حركة حماس و يدعى احمد عبدالله
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More