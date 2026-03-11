الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
السبع
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الهيئة الوطنية لحماية الدستور والقانون: التمديد للبرلمان نصف ولاية طعنة قاسية للدستور

أخبار لبنان
2026-03-11 | 08:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الهيئة الوطنية لحماية الدستور والقانون: التمديد للبرلمان نصف ولاية طعنة قاسية للدستور
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الهيئة الوطنية لحماية الدستور والقانون: التمديد للبرلمان نصف ولاية طعنة قاسية للدستور

رأت الهيئة الوطنية لحماية الدستور والقانون برئاسة الوزير الأسبق سليم جريصاتي أنّ قيام المجلس النيابي بإقرار قانون لتمديد ولايته سنتين إضافيتين بذريعة الحرب الإسرائيلية على لبنان شكّل طعنة قاسية بحقّ الدستور والمبادئ ذات القيمة الدستورية ونظامنا الديمقراطي ومصادرة لقرار الشعب. وناشدت المجلس الدستوري اتخاذ القرار الشجاع بقبول المراجعات المقدّمة أمامه طعناً به وإعلان بطلان قانون التمديد، على نحوٍ يدفع السلطة التشريعية إلى وضع قانون تمديد لمدّة لا تتجاوز الأشهر الستة في ضوء حالة الحرب القائمة.

وأكدت الهيئة أنّ قانون التمديد يتعارض مع نصوص الدستور والمبادئ ذات القيمة الدستورية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك مع اجتهاد المجلس الدستوري وتحديداً مع قراره رقم 7 تاريخ 28/11/2014، وخصوصاً لجهة ما يلي:

1- مقدّمة الدستور التي تقضي بأنّ الشعب مصدر السلطات.

2- المبدأ الدستوري المتمثّل بدورية الانتخاب.

3- مبدأ المحاسبة من خلال الانتخابات وهو عنصر اساسي في الانظمة الديمقراطية.

4- قاعدة إفساح الانتخابات المجال أمام المواطنين للتعبير عن ارادتهم في اختيار من يمثلهم.

5- مبدأ اعتبار الانتخابات الحرة والنزيهة الوسيلة الوحيدة لانبثاق السلطة من الشعب.

6- مبدأ التنافس في الانتخابات.

7- مبدأ محدوديّة مدة الوكالة النيابية.

8- المبدأ القاضي بأنّ أساس شرعية مجلس النواب هو الانتخابات الحرة والنزيهة.

9- قاعدة التوازن بين السلطتين الاشتراعية والاجرائية لصالح الاولى على اعتبار أنّ مدة ولاية الحكومة رهن بقرار من مجلس النواب.

10- مفهوم الوكالة النيابية المنصوص عليه في المادة 27 من الدستور.

11-  المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنصّ على أنّ "1- لكلِّ شخص حقُّ المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إمَّا مباشرةً وإمَّا بواسطة ممثِّلين يُختارون في حرِّية. 2- لكلِّ شخص، بالتساوي مع الآخرين، حقُّ تقلُّد الوظائف العامَّة في بلده. 3- إرادةُ الشعب هي مناطُ سلطة الحكم، ويجب أن تتجلىَّ هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريًّا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرِّي أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرِّية التصويت".

12- مبدأ عدم جواز تجاوز التدبير الاستثنائي مدّة الظرف الاستثنائي.

وأشارت الهيئة إلى أنّ الحرب الإسرائيلية على لبنان تشكّل القوة القاهرة التي تمنع إجراء الانتخابات النيابية راهناً، وتبرّر اللجوء الى التدبير الاستثنائي بتمديد ولاية المجلس النيابي، عملاً بالمبادئ السائدة في القانون العام، والمتمثلة بأنّ الظروف الاستنائية تنشئ مشروعيّة استثنائية وتبرّر الخروج على قواعد المشروعية العادية واعتماد تدابير استثنائية، ولكنّ المشروعية الاستثنائية تكون مقيَّدة ومحصورة بمدة الظروف الاستثنائية ولا يجوز أن تتجاوزها، ما يعني أنّ الظروف الحاليّة تبرر تمديد ولاية البرلمان لمدّة تتراوح بين أربعة وستة أشهر لا أكثر، وإذا استمرت الظروف الاستثنائية لمدّة أطول يعود البرلمان قبل انتهاء مدّة التمديد ويجتمع ويمدّدها لمدّة قصيرة، وما عدا ذلك، يشكّل مصادرة لإرادة الشعب وانتهاكاً صارخاً للدستور.

أخبار لبنان

الهيئة الوطنية لحماية الدستور والقانون

التمديد

برلمان

دستور

LBCI التالي
حبيب: مصرف الإسكان يفتح أبوابه أمام اللبنانيين يومياً رغم الحرب
طيران الشرق الأوسط: جدول رحلات يوم الخميس 12 آذار
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-02-26

المجلس الدستوري رد مراجعة الطعن بدستورية قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة

LBCI
أخبار لبنان
04:53

حاصباني للـLBCI: "التمديد" يخالف الدستور والمواثيق الدولية

LBCI
أخبار لبنان
04:03

سيزار أبي خليل: تقدّمنا بطعن أمام المجلس الدستوري لإبطال قانون التمديد..

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-09

النائب ملحم خلف: التمديد لسنتين غير متناسب مع الظرف الآني وسأتقدم بمراجعة أمام المجلس الدستوري طعنًا بهذا القانون

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:01

وصول أول شحنة من المساعدات الفرنسية إلى مطار بيروت... وسلام يشكر ماكرون

LBCI
أخبار لبنان
10:59

أدرعي لسكان الضاحية الجنوبية: نحثكم على الاخلاء فوراً

LBCI
أخبار لبنان
10:55

الحجار اطلع من المحافظين على ما يتصل بحركة النزوح: لايلاء ملفّ النازحين أهمية قصوى

LBCI
أخبار لبنان
10:49

عون تابع أوضاع النازحين مع رئيس مجلس الجنوب وشكر للعاهل الأردني ارساله قافلة الإغاثة وتبلّغ بإرسال دفعة أوروبية ثانية من المساعدات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:18

نائبة المندوب الروسي بالأمم المتحدة: المغامرة العسكرية الأميركية والإسرائيلية تغرق كامل المنطقة في فوضى أعمق

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-06

غارة على عنقون

LBCI
آخر الأخبار
12:24

متحدث عسكري إيراني للتلفزيون الرسمي: إذا تعرضت موانئنا وأرصفتنا للتهديد فستكون جميع الموانئ والأرصفة في المنطقة "أهدافا مشروعة" لنا

LBCI
خبر عاجل
2026-01-04

أكسيوس: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر سيشاركان في المحادثات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:09

طعنان أمام المجلس الدستوري لإبطال تمديد مجلس النواب

LBCI
أخبار لبنان
09:00

وزارة التربية تعلن إعادة فتح المدارس… آخر المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:53

غارات إسرائيلية على معمل ومنزل... هكذا يبدو المشهد من البقاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:44

القليعة ودعت الأب بيار الراعي شهيدا بحضور قائد الجيش والسفير البابوي…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:41

تفاصيل الغارات على منطقة علي النهري في البقاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:37

غارات إسرائيلية تطال النبطية... آخر التطورات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:36

مدينة صور تودع ابنها المسعف في الصليب الأحمر...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:32

اعتداءات إسرائيلية متصاعدة على لبنان... بيروت في دائرة الاستهداف

LBCI
خبر عاجل
07:09

أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:37

أدرعي: انذار عاجل إلى سكان حارة حريك وبرج البراجنة

LBCI
خبر عاجل
07:09

أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي

LBCI
أخبار لبنان
10:59

أدرعي لسكان الضاحية الجنوبية: نحثكم على الاخلاء فوراً

LBCI
أخبار لبنان
04:58

تعزيزات إسرائيلية على حدود لبنان...

LBCI
أمن وقضاء
06:15

وحدة مختصة من الجيش عملت على نقل قنبلة طيران موجَّهة غير منفجرة من أحد المباني في عائشة بكار

LBCI
حال الطقس
15:12

الاستقرار لغاية الاربعاء فيما الحرارة الى ارتفاع

LBCI
أخبار لبنان
07:56

طيران الشرق الأوسط: جدول رحلات يوم الخميس 12 آذار

LBCI
خبر عاجل
02:26

معلومات للـLBCI: المستهدف في الغارة الاسرائيلية على عائشة بكار هو من حركة حماس و يدعى احمد عبدالله

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More