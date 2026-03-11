حبيب: مصرف الإسكان يفتح أبوابه أمام اللبنانيين يومياً رغم الحرب

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب وزير الخارجية والمغتربين جو رجّي في مكتبه في الوزارة، في حضور المدير المالي والإداري في الوزارة السفير فادي زيادة ومدير مكتب الوزير السفير ألبير سماحة، والسفيرة رنا مقدّم.



وأكد حبيب خلال اللقاء، أن "مصرف الإسكان يفتح أبوابه أمام اللبنانيين يومياً رغم الحرب الدائرة في لبنان، وبالتالي يستمر في تلقي الطلبات وإعطاء القروض للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاعاقة على الأراضي اللبنانية كافة من دون استثناء".



وكشف أن "المغترب اللبناني يمكنه التقدّم بالطلب "أونلاين" عبر المنصّة الإلكترونية للحصول على قرض من مصرف الإسكان"، طالباً دعم الوزارة في تعريف المنتشرين اللبنانيين عبر البعثات الدبلوماسية، بالخدمات والتسهيلات التي يتيحها المصرف، وبإمكانية تقديم طلباتهم إلكترونياً من خلال منصته الرسمية.



من جهته، أعرب الوزير رجّي عن ترحيبه بكل أشكال التعاون مع مصرف الإسكان، مؤكداً أن "ذلك يصبّ في خدمة المواطنين محدودي الدخل ويُعينهم على الصمود في وطنهم، فضلاً عن تشجيع المغتربين على الاستثمار العقاري في بلدهم الأم وتعزيز ارتباطهم به".



وعرض رجّي لمشروع مذكرة تفاهم أعدّته وزارة الخارجية، يتيح للموظفين الإداريين والسلك الدبلوماسي الاستفادة من خدمات المصرف.