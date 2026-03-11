رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر: الحرب تضرب قطاع السياحة والحركة تتراجع 80%

كشف رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر في لبنان جان عبود، عن تراجع حاد في حركة القطاع نتيجة الحرب، بلغت نسبته نحو 80%.



وأشار إلى أنّ نشاط مكاتب السياحة والسفر يقتصر حاليًا، على إلغاء الحجوزات وتعديلها.



وحذّر من أنّ إطالة أمد الحرب الدائرة قد تؤدي إلى إفلاس عدد كبير من مكاتب السياحة والسفر، وما يستتبع ذلك من فقدان مئات اللبنانيين لوظائفهم.



وأوضح أنّ حركة السفر تقتصر بشكل أساسيّ، على شركة طيران الشرق الأوسط (الميدل إيست)، الآن، إضافة إلى عدد محدود جدًا من الرحلات التي تسيرها الخطوط الملكية الأردنية والخطوط الجوية التركية.



وقال إنّ إغلاق أجزاء من الأجواء وتعطل عمليات عدد من شركات الطيران دفع المسافرين إلى البحث عن مسارات بديلة أكثر أمانًا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض التذاكر بنسبة وصلت إلى نحو 900%.