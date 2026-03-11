جابر: ادارات وزارة المالية ودوائرها مستنفرة بكامل جهوزيتها للاستجابة لكل ما يرتبط بالشؤون الاغاثية

اكد وزير المالية ياسين جابر "ان ادارات وزارة المالية ودوائرها كافة مستنفرة بكامل جهوزيتها للاستجابة المالية لكل ما يرتبط بالشؤون الاغاثية والمتطلبات الصحية وحاجات المستشفيات".

وأشار الى "أن الأولية اليوم هي الى جانب تأمين الرواتب والمعاشات للعاملين في القطاع العام والاسلاك العسكرية كافة، هي لتلبية احتياجات اهلنا النازحين عبر الهيئة العليا للاغاثة ووزارة الشؤون الاجتماعية وعبر وزارة الصحة العامة ومجلس الجنوب".



وكشف الوزير جابر "أن اتصالاته متواصلة مع المؤسسات الدولية لرفع او تمديد التزامات تسهم في هذا الظرف الصعب في المساعدة على تخطي المحنة التي يمر بها لبنان، والتي قد تعتبر من المرات التي لم يسبق لها مثيل على مستوى الخسائر البشرية والمادية، جراء العدوان المتمادي".