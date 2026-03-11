الأخبار
عون تابع أوضاع النازحين مع رئيس مجلس الجنوب وشكر للعاهل الأردني ارساله قافلة الإغاثة وتبلّغ بإرسال دفعة أوروبية ثانية من المساعدات
أخبار لبنان
2026-03-11 | 10:49
مشاهدات عالية
عون تابع أوضاع النازحين مع رئيس مجلس الجنوب وشكر للعاهل الأردني ارساله قافلة الإغاثة وتبلّغ بإرسال دفعة أوروبية ثانية من المساعدات
واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته مع المؤسسات والهيئات التي تتابع أوضاع النازحين من القرى والبلدات التي تتعرض للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة. فبعد الاجتماع قبل ظهر اليوم مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد والأمين العام للصليب الأحمر اللبناني السيد جورج كتانة، اجتمع الرئيس عون بعد ظهر اليوم مع رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر ونائب الرئيس رشا أبو غزالة وعضو المجلس يوسف دوغان والمراقب المالي ياسر ذبيان.
وقد أطلع رئيس المجلس الرئيس عون على ما يقوم به مجلس الجنوب في إطار مساعدة النازحين وتأمين حاجاتهم داخل مراكز الإيواء وخارجها، إضافة إلى إيصال المساعدات العاجلة والمحروقات إلى الصامدين في قراهم.
وطلب الرئيس عون من مجلس الجنوب متابعة الاهتمام بأوضاع النازحين، والتنسيق مع الوزارات المعنية بالإغاثة وهيئة إدارة الكوارث، لتأمين تغطية واسعة لإغاثة النازحين.
اتصال مع الملك عبد الله
على صعيد آخر، أجرى الرئيس عون اتصالًا هاتفيًا بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وعرض معه التطورات المستجدة على صعيد الأوضاع الأمنية في لبنان والمنطقة.
وفي خلال الاتصال، شكر الرئيس عون العاهل الأردني على المساعدات الإنسانية التي أُرسلت بتوجيه من الملك، عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، والتي وصلت إلى لبنان ضمن قافلة من 25 شاحنة محملة بمواد غذائية وإغاثية وأدوية.
ورأى الرئيس عون أن هذه المبادرة الإنسانية تعكس عمق العلاقات بين الشعبين اللبناني والأردني الشقيقين، ولاسيما أن الأردن وقف دائمًا إلى جانب لبنان وشعبه في مختلف الظروف.
رئيسة المفوضية الأوروبية
كذلك تلقّى الرئيس عون اتصالًا هاتفيًا من رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، وبحث معها في التطورات المتسارعة نتيجة التصعيد الإسرائيلي المستمر على لبنان.
وأبلغت فون دير لاين الرئيس عون بإرسال دفعة ثانية من المساعدات الإنسانية العاجلة من الاتحاد الأوروبي إلى لبنان، بعد الدفعة الأولى التي وصلت أمس.
وشكر رئيس الجمهورية المسؤولة الأوروبية على الدعم السياسي والإغاثي الذي تقدمه المفوضية الأوروبية للبنان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه.
أخبار لبنان
جوزاف عون
النازحين
مراكز الإيواء
هاشم حيدر
الاتحاد الأوروبي
مساعدات
التالي
الحجار اطلع من المحافظين على ما يتصل بحركة النزوح: لايلاء ملفّ النازحين أهمية قصوى
قائد الجيش: عازمون على بسط سلطة الدولة على كل أراضيها عملًا بقرار السلطة السياسية وملتزمون بالمصلحة الوطنية العليا حفاظًا على وحدة لبنان
السابق
0
أخبار لبنان
09:04
الرئيس سلام اتصل بنظيره الأردني شاكرا إرسال قافلة من ٢٥ شاحنة من المساعدات للنازحين
أخبار لبنان
09:04
الرئيس سلام اتصل بنظيره الأردني شاكرا إرسال قافلة من ٢٥ شاحنة من المساعدات للنازحين
0
آخر الأخبار
10:17
الرئيس عون اتصل بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وشكره على المساعدات الإنسانية التي أرسلها الأردن إلى لبنان اليوم لإغاثة النازحين ضمن قافلة من 25 شاحنة محمّلة بمواد إغاثية وغذائية وأدوية تم تجهيزها ضمن منظومة العمل الإنساني الأردني لدعم لبنان
آخر الأخبار
10:17
الرئيس عون اتصل بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وشكره على المساعدات الإنسانية التي أرسلها الأردن إلى لبنان اليوم لإغاثة النازحين ضمن قافلة من 25 شاحنة محمّلة بمواد إغاثية وغذائية وأدوية تم تجهيزها ضمن منظومة العمل الإنساني الأردني لدعم لبنان
0
آخر الأخبار
07:42
الوكالة الوطنية للإعلام: وصول قافلة مساعدات إغاثية من المملكة الأردنية الهاشمية الى معبر المصنع الحدودي مقدمة الي الجمهورية اللبنانية - الهيئة العليا للإغاثة وكان في استقبالها الأمين العام للهيئة العميد بسام النابلسي
آخر الأخبار
07:42
الوكالة الوطنية للإعلام: وصول قافلة مساعدات إغاثية من المملكة الأردنية الهاشمية الى معبر المصنع الحدودي مقدمة الي الجمهورية اللبنانية - الهيئة العليا للإغاثة وكان في استقبالها الأمين العام للهيئة العميد بسام النابلسي
0
أمن وقضاء
2026-03-10
أبي رميا وحواط ومارتينوس تابعوا مع رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والشؤون أوضاع النازحين الى جبيل
أمن وقضاء
2026-03-10
أبي رميا وحواط ومارتينوس تابعوا مع رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والشؤون أوضاع النازحين الى جبيل
0
أخبار لبنان
16:02
أدرعي: سنرد الصاع صاعين
أخبار لبنان
16:02
أدرعي: سنرد الصاع صاعين
0
أخبار لبنان
15:58
اتصال ثلاثيّ لبنانيّ فرنسيّ سوريّ: اتفاق على ابقاء التواصل لمتابعة التطورات
أخبار لبنان
15:58
اتصال ثلاثيّ لبنانيّ فرنسيّ سوريّ: اتفاق على ابقاء التواصل لمتابعة التطورات
0
أخبار لبنان
15:40
أكثر من 20 دولة تدعو من مجلس الأمن إلى خفض التصعيد في لبنان
أخبار لبنان
15:40
أكثر من 20 دولة تدعو من مجلس الأمن إلى خفض التصعيد في لبنان
0
أخبار لبنان
15:27
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
15:27
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية
0
آخر الأخبار
07:54
متحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني للولايات المتحدة: لن تستطيعوا التحكم في سعر النفط بإجراءات مصطنعة واستعدوا لوصول سعر البرميل إلى 200 دولار
آخر الأخبار
07:54
متحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني للولايات المتحدة: لن تستطيعوا التحكم في سعر النفط بإجراءات مصطنعة واستعدوا لوصول سعر البرميل إلى 200 دولار
0
خبر عاجل
2026-02-19
بي.بي.سي: اعتقال آندرو شقيق ملك بريطانيا
خبر عاجل
2026-02-19
بي.بي.سي: اعتقال آندرو شقيق ملك بريطانيا
0
خبر عاجل
2026-03-03
معلومات للـLBCI: توافق بين رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس والحكومة على التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين على أن يتقدم بطلب التمديد 65 نائبًا
خبر عاجل
2026-03-03
معلومات للـLBCI: توافق بين رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس والحكومة على التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين على أن يتقدم بطلب التمديد 65 نائبًا
0
خبر عاجل
2026-03-08
معلومات للـLBCI: طائرة روسية أقلعت من مطار بيروت الدولي منتصف ليل السبت الأحد على متنها 117 ايرانيا بالاضافة الى 5 جثث تعود لعائلة إيرانية مؤلفة من أب وأم و٣ أطفال
خبر عاجل
2026-03-08
معلومات للـLBCI: طائرة روسية أقلعت من مطار بيروت الدولي منتصف ليل السبت الأحد على متنها 117 ايرانيا بالاضافة الى 5 جثث تعود لعائلة إيرانية مؤلفة من أب وأم و٣ أطفال
0
حال الطقس
14:59
انكفاء التيارات الشمالية وارتفاع الرطوبة
حال الطقس
14:59
انكفاء التيارات الشمالية وارتفاع الرطوبة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:58
طعنان بقانون التمديد والكرى بالملعب الدستوريّ
تقارير نشرة الاخبار
14:58
طعنان بقانون التمديد والكرى بالملعب الدستوريّ
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
التعليم تحت القصف: بين العودة إلى الصفوف والتعليم عن بُعد
تقارير نشرة الاخبار
14:50
التعليم تحت القصف: بين العودة إلى الصفوف والتعليم عن بُعد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:46
الحرب في لبنان... تأثير على أسعار المواد الغذائية
تقارير نشرة الاخبار
14:46
الحرب في لبنان... تأثير على أسعار المواد الغذائية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بمواجهة التفوق العسكريّ الأميركيّ الإسرائيليّ... هل تتفوق إيران بحرب الاستنزاف الاقتصادية؟
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بمواجهة التفوق العسكريّ الأميركيّ الإسرائيليّ... هل تتفوق إيران بحرب الاستنزاف الاقتصادية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
هل تكون محطات تحلية المياه في الخليج ضحية الحرب؟
تقارير نشرة الاخبار
14:22
هل تكون محطات تحلية المياه في الخليج ضحية الحرب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
المشهد من مشارف الضاحية الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
14:20
المشهد من مشارف الضاحية الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
يوسف عساف… المسعف الذي استشهد أثناء تأدية واجبه الإنساني
تقارير نشرة الاخبار
14:17
يوسف عساف… المسعف الذي استشهد أثناء تأدية واجبه الإنساني
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
رسائل نارية في جنازة الأب الشهيد دعم للقائد وهجوم على الحزب وطرد نائب
تقارير نشرة الاخبار
14:14
رسائل نارية في جنازة الأب الشهيد دعم للقائد وهجوم على الحزب وطرد نائب
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:37
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان حارة حريك وبرج البراجنة
خبر عاجل
02:37
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان حارة حريك وبرج البراجنة
2
خبر عاجل
07:09
أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي
خبر عاجل
07:09
أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي
3
أخبار لبنان
10:59
أدرعي لسكان الضاحية الجنوبية: نحثكم على الاخلاء فوراً
أخبار لبنان
10:59
أدرعي لسكان الضاحية الجنوبية: نحثكم على الاخلاء فوراً
4
أخبار لبنان
16:02
أدرعي: سنرد الصاع صاعين
أخبار لبنان
16:02
أدرعي: سنرد الصاع صاعين
5
أمن وقضاء
06:15
وحدة مختصة من الجيش عملت على نقل قنبلة طيران موجَّهة غير منفجرة من أحد المباني في عائشة بكار
أمن وقضاء
06:15
وحدة مختصة من الجيش عملت على نقل قنبلة طيران موجَّهة غير منفجرة من أحد المباني في عائشة بكار
6
أخبار لبنان
04:58
تعزيزات إسرائيلية على حدود لبنان...
أخبار لبنان
04:58
تعزيزات إسرائيلية على حدود لبنان...
7
أخبار لبنان
10:43
قائد الجيش: عازمون على بسط سلطة الدولة على كل أراضيها عملًا بقرار السلطة السياسية وملتزمون بالمصلحة الوطنية العليا حفاظًا على وحدة لبنان
أخبار لبنان
10:43
قائد الجيش: عازمون على بسط سلطة الدولة على كل أراضيها عملًا بقرار السلطة السياسية وملتزمون بالمصلحة الوطنية العليا حفاظًا على وحدة لبنان
8
أخبار لبنان
07:56
طيران الشرق الأوسط: جدول رحلات يوم الخميس 12 آذار
أخبار لبنان
07:56
طيران الشرق الأوسط: جدول رحلات يوم الخميس 12 آذار
