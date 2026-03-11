الحجار اطلع من المحافظين على ما يتصل بحركة النزوح: لايلاء ملفّ النازحين أهمية قصوى

استقبل وزير الداخلية أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان منسّق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، ولا سيما ما يتعلّق بأوضاع النازحين غير اللبنانيين.



كما استقبل النائب أحمد الخير، حيث تم التداول في آخر التطورات والأوضاع العامة في البلاد.



وعقد وزير الداخلية الاجتماع الدوري الافتراضي مع المحافظين، من غرفة العمليات المركزية في الوزارة، في إطار متابعته اليومية للتطورات الميدانية واطلاعه على سير العمل في مختلف المحافظات والتدابير المتخذة لمواكبة الأوضاع الراهنة.



واطلع من المحافظين على آخر المستجدات في مناطقهم، ولا سيما ما يتصل بحركة النزوح والإجراءات المتخذة لمساعدة الأهالي، مشدّدًا على ضرورة المتابعة اليومية للأوضاع ورفع التقارير إلى غرفة العمليات المركزية، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي طارئ.



وأكد ضرورة ايلاء ملفّ النازحين أهمية قصوى، ومتابعة أوضاعهم وتأمين حاجاتهم الأساسية، بالتوازي مع مواكبة الوضع الأمني على الأرض واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار، في ظلّ الظروف الدقيقة التي يمرّ بها لبنان جرّاء الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة.