وصول أول شحنة من المساعدات الفرنسية إلى مطار بيروت... وسلام يشكر ماكرون

شكر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وصول أول شحنة من ٦٠ طناً من المساعدات الفرنسية إلى مطار بيروت، والتي تسلمها الجيش اللبناني، علماً أن المزيد من الشحنات ستصل غدًا.



كما جدد شكره على مواقف فرنسا الثابتة إلى جانب لبنان ومساعيها الدبلوماسية المستمرة.