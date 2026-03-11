أدرعي لسكان الضاحية الجنوبية: نحثكم على الاخلاء فوراً

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي انذارا عاجلا الى سكان الضاحية الجنوبية وبالأخص سكان:-حارة حريك-الغبيري الليلكي-الحدث-برج البراجنة-تحويطات الغدير-الشياحوقال ادرعي عبر موقع "إكس": "الجيش الاسرائيلي يعود ويكرر ان أنشطة حزب الله تجبرنا على العمل ضده وبقوة. الجيش لا ينوي المساس بكم".وأضاف: "حرصًا على سلامتكم نحثكم على الاخلاء فوراً وعدم العودة إلى هذه الأحياء حتى اشعار آخر".وتابع: "الجيش الدفاع لن يتردد باستهداف كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله او منشآته او وسائله القتالية.وتوجه الى السكان بالقول: "أنتم تعرضون أنفسكم وحياتكم للخطر - لذلك أخلوا المنطقة فورًا".