أدرعي لسكان الضاحية الجنوبية: نحثكم على الاخلاء فوراً

#عاجل ‼️ انذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية وبالأخص سكان: 🔸حارة حريك 🔸الغبيري الليلكي 🔸الحدث 🔸برج البراجنة 🔸تحويطات الغدير 🔸الشياح
⭕️جيش الدفاع يعود ويكرر ان أنشطة حزب الله الإرهابي تجبرنا على العمل ضده وبقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
⭕️فحرصًا على سلامتكم نحثكم… pic.twitter.com/sVD7bD5Fj8
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 11, 2026
#عاجل ‼️ انذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية وبالأخص سكان: 🔸حارة حريك 🔸الغبيري الليلكي 🔸الحدث 🔸برج البراجنة 🔸تحويطات الغدير 🔸الشياح
⭕️جيش الدفاع يعود ويكرر ان أنشطة حزب الله الإرهابي تجبرنا على العمل ضده وبقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
⭕️فحرصًا على سلامتكم نحثكم… pic.twitter.com/sVD7bD5Fj8