وزيرة الشؤون: المساعدات الإنسانية الدوليّة تصل... ووزير الصحة: وزّعنا الأدوية اللازمة على المراكز
أخبار لبنان
2026-03-11 | 12:45
وزيرة الشؤون: المساعدات الإنسانية الدوليّة تصل... ووزير الصحة: وزّعنا الأدوية اللازمة على المراكز
وزيرة الشؤون: المساعدات الإنسانية الدوليّة تصل... ووزير الصحة: وزّعنا الأدوية اللازمة على المراكز
أعلنت وزير الشؤون الاجتماعية حنين السيد، أنّ عدد النازحين المسجلين على المنصة الالكترونية بلغ 816 ألف نازح منهم 126 ألف شخص في مراكز الإيواء.
وأوضحت أنّهم موزعون على 689 مركزًا.
وأكّدت السيّد أنّ المساعدات الإنسانية الدوليّة ما زالت تصل إلى لبنان وأنّ اليوم وصلت المساعدات الاردنية وغدًا الفرنسيّة.
أمّا وزير الصحة ركان ناصرالدين، فأوضح أنّ عدد الشّهداء بلغ 634 منهم 91 طفلًا و47 سيدة.
وقال: "هناك 22 اعتداء على القطاع الصحيّ من حيث 15 شهيدًا و45 جريحًا".
وأضاف: "وزّعنا الأدوية اللازمة على المراكز وندعو المواطنين الذين يحتاجون إلى الأدوية السرطانية التواصل على الرقم 1214".
أخبار لبنان
الشؤون:
المساعدات
الإنسانية
الدوليّة
تصل...
ووزير
الصحة:
وزّعنا
الأدوية
اللازمة
المراكز
مندوب لبنان في الامم المتحدة: لبنان يواجه كارثة إنسانية والأولويّة وقف الحرب
حرفوش: استمرار هيمنة حزب الله يحوّل حياة المواطنين إلى أداة لخدمة مشروعه التوسعي
آخر الأخبار
أخبار لبنان
آخر الأخبار
آخر الأخبار
أمن وقضاء
أخبار لبنان
أخبار لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
آخر الأخبار
آخر الأخبار
حال الطقس
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار لبنان
خبر عاجل
خبر عاجل
أخبار لبنان
أمن وقضاء
أخبار لبنان
أخبار لبنان
أخبار لبنان
