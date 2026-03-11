مندوب لبنان في الامم المتحدة: لبنان يواجه كارثة إنسانية والأولويّة وقف الحرب

أكّد مندوب لبنان في الامم المتحدة أنّ الشعب اللبنانيّ لا يريد الحرب والحكومة لن تتراجع عن قراراتها.



وأوضح أنّ الأولويّة وقف الحرب، قائلًا: "من حقّنا أن نعيش بسلام".



ولفت إلى أنّ لبنان يواجه كارثة إنسانية حقيقية وأنّه يسعى إلى التخفيف من المعاناة.



ورحّب بأيّ دعم آخرَ لذلك، منددًا بتحويل لبنان إلى أرض حرب خارجية.