التقرير اليومي للعدوان: ارتفاع عدد الشهداء إلى 634

نشرت وزارة الصحة العامة التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة بشأن تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان.



جاء في التقرير أن العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 آذار حتى 11 آذار بلغ 634 شهيداً، وبلغ عدد الجرحى 1586 جريحاً.



وأشار الى تسجيل 64 شهيدا، و 142 جريحا اليوم.



وتضمن التقرير أيضا توزيعا للعدد الإجمالي للشهداء والجرحى بحسب العمر والجنس مع خانة خاصة بالجهات الاسعافية والقطاع الصحي.