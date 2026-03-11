الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
-1
o
الجنوب
14
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
السبع
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
-1
o
الجنوب
14
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
التقرير اليومي للعدوان: ارتفاع عدد الشهداء إلى 634
أخبار لبنان
2026-03-11 | 12:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
التقرير اليومي للعدوان: ارتفاع عدد الشهداء إلى 634
نشرت وزارة الصحة العامة التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة بشأن تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان.
جاء في التقرير أن العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 آذار حتى 11 آذار بلغ 634 شهيداً، وبلغ عدد الجرحى 1586 جريحاً.
وأشار الى تسجيل 64 شهيدا، و 142 جريحا اليوم.
وتضمن التقرير أيضا توزيعا للعدد الإجمالي للشهداء والجرحى بحسب العمر والجنس مع خانة خاصة بالجهات الاسعافية والقطاع الصحي.
أخبار لبنان
وزارة الصحة
العدوان الإسرائيلي
لبنان
التالي
مقدمة النشرة المسائية 11-3-2026
مندوب لبنان في الامم المتحدة: لبنان يواجه كارثة إنسانية والأولويّة وقف الحرب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-03-02
وحدة إدارة الكوارث في السراي الحكومي في التقرير اليومي للوضع الراهن بسبب توسع العدوان الاسرائيلي على لبنان: ارتفاع عدد الشهداء إلى 52 شهيدا و154 جريحا
آخر الأخبار
2026-03-02
وحدة إدارة الكوارث في السراي الحكومي في التقرير اليومي للوضع الراهن بسبب توسع العدوان الاسرائيلي على لبنان: ارتفاع عدد الشهداء إلى 52 شهيدا و154 جريحا
0
آخر الأخبار
12:35
وزير الصحة: عدد الشهداء أصبح 634 شهيدًا والاعتداءات بلغت 22 اعتداء على القطاع الصّحيّ
آخر الأخبار
12:35
وزير الصحة: عدد الشهداء أصبح 634 شهيدًا والاعتداءات بلغت 22 اعتداء على القطاع الصّحيّ
0
آخر الأخبار
2026-03-09
وزارة الصحة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 486 منذ 2 أذار
آخر الأخبار
2026-03-09
وزارة الصحة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 486 منذ 2 أذار
0
آخر الأخبار
2026-03-06
مركز طورائ الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان إلى 217 شهيدا و798 جريحا
آخر الأخبار
2026-03-06
مركز طورائ الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان إلى 217 شهيدا و798 جريحا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
18:31
سلسلة بيانات لحزب الله عن استهداف اسرائيل بالصواريخ
أمن وقضاء
18:31
سلسلة بيانات لحزب الله عن استهداف اسرائيل بالصواريخ
0
أخبار لبنان
16:02
أدرعي: سنرد الصاع صاعين
أخبار لبنان
16:02
أدرعي: سنرد الصاع صاعين
0
أخبار لبنان
15:58
اتصال ثلاثيّ لبنانيّ فرنسيّ سوريّ: اتفاق على ابقاء التواصل لمتابعة التطورات
أخبار لبنان
15:58
اتصال ثلاثيّ لبنانيّ فرنسيّ سوريّ: اتفاق على ابقاء التواصل لمتابعة التطورات
0
أخبار لبنان
15:40
أكثر من 20 دولة تدعو من مجلس الأمن إلى خفض التصعيد في لبنان
أخبار لبنان
15:40
أكثر من 20 دولة تدعو من مجلس الأمن إلى خفض التصعيد في لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:37
غارات إسرائيلية تطال النبطية... آخر التطورات
تقارير نشرة الاخبار
08:37
غارات إسرائيلية تطال النبطية... آخر التطورات
0
أخبار دولية
2026-02-18
إعلام رسمي: اندلاع حريق قرب طهران
أخبار دولية
2026-02-18
إعلام رسمي: اندلاع حريق قرب طهران
0
آخر الأخبار
11:40
غارة جديدة تستهدف بلدة تول
آخر الأخبار
11:40
غارة جديدة تستهدف بلدة تول
0
آخر الأخبار
19:04
ماكرون: الشرع يدعم جهود السلطات اللبنانية لاستعادة السيطرة الكاملة للدولة على أراضيها
آخر الأخبار
19:04
ماكرون: الشرع يدعم جهود السلطات اللبنانية لاستعادة السيطرة الكاملة للدولة على أراضيها
بالفيديو
d-none hideMe
0
حال الطقس
14:59
انكفاء التيارات الشمالية وارتفاع الرطوبة
حال الطقس
14:59
انكفاء التيارات الشمالية وارتفاع الرطوبة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:58
طعنان بقانون التمديد والكرى بالملعب الدستوريّ
تقارير نشرة الاخبار
14:58
طعنان بقانون التمديد والكرى بالملعب الدستوريّ
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
التعليم تحت القصف: بين العودة إلى الصفوف والتعليم عن بُعد
تقارير نشرة الاخبار
14:50
التعليم تحت القصف: بين العودة إلى الصفوف والتعليم عن بُعد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:46
الحرب في لبنان... تأثير على أسعار المواد الغذائية
تقارير نشرة الاخبار
14:46
الحرب في لبنان... تأثير على أسعار المواد الغذائية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بمواجهة التفوق العسكريّ الأميركيّ الإسرائيليّ... هل تتفوق إيران بحرب الاستنزاف الاقتصادية؟
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بمواجهة التفوق العسكريّ الأميركيّ الإسرائيليّ... هل تتفوق إيران بحرب الاستنزاف الاقتصادية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
هل تكون محطات تحلية المياه في الخليج ضحية الحرب؟
تقارير نشرة الاخبار
14:22
هل تكون محطات تحلية المياه في الخليج ضحية الحرب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
المشهد من مشارف الضاحية الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
14:20
المشهد من مشارف الضاحية الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
يوسف عساف… المسعف الذي استشهد أثناء تأدية واجبه الإنساني
تقارير نشرة الاخبار
14:17
يوسف عساف… المسعف الذي استشهد أثناء تأدية واجبه الإنساني
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
رسائل نارية في جنازة الأب الشهيد دعم للقائد وهجوم على الحزب وطرد نائب
تقارير نشرة الاخبار
14:14
رسائل نارية في جنازة الأب الشهيد دعم للقائد وهجوم على الحزب وطرد نائب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
16:02
أدرعي: سنرد الصاع صاعين
أخبار لبنان
16:02
أدرعي: سنرد الصاع صاعين
2
خبر عاجل
02:37
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان حارة حريك وبرج البراجنة
خبر عاجل
02:37
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان حارة حريك وبرج البراجنة
3
خبر عاجل
07:09
أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي
خبر عاجل
07:09
أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي
4
أخبار لبنان
10:59
أدرعي لسكان الضاحية الجنوبية: نحثكم على الاخلاء فوراً
أخبار لبنان
10:59
أدرعي لسكان الضاحية الجنوبية: نحثكم على الاخلاء فوراً
5
أمن وقضاء
06:15
وحدة مختصة من الجيش عملت على نقل قنبلة طيران موجَّهة غير منفجرة من أحد المباني في عائشة بكار
أمن وقضاء
06:15
وحدة مختصة من الجيش عملت على نقل قنبلة طيران موجَّهة غير منفجرة من أحد المباني في عائشة بكار
6
أخبار لبنان
04:58
تعزيزات إسرائيلية على حدود لبنان...
أخبار لبنان
04:58
تعزيزات إسرائيلية على حدود لبنان...
7
أخبار لبنان
10:43
قائد الجيش: عازمون على بسط سلطة الدولة على كل أراضيها عملًا بقرار السلطة السياسية وملتزمون بالمصلحة الوطنية العليا حفاظًا على وحدة لبنان
أخبار لبنان
10:43
قائد الجيش: عازمون على بسط سلطة الدولة على كل أراضيها عملًا بقرار السلطة السياسية وملتزمون بالمصلحة الوطنية العليا حفاظًا على وحدة لبنان
8
أخبار لبنان
07:56
طيران الشرق الأوسط: جدول رحلات يوم الخميس 12 آذار
أخبار لبنان
07:56
طيران الشرق الأوسط: جدول رحلات يوم الخميس 12 آذار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More